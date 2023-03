Eltern-Initiative auf der Suche nach größeren Räumen – bei Misserfolg ist Konzept in Gefahr

Von: Benedikt Strobach

Der Kindergarten „Gänseblümchen“ um Leiterin Tanja Detjen und Raphaela Starringer (v. li.) sucht neue Räume. © Benedikt Strobach

Der Waldorfkindergarten „Gänseblümchen“ ist inzwischen über seine bestehenden Räume hinausgewachsen und sucht eine neue Heimat - bisher vergeblich. Welche Folgen das haben könnte:

Moosach ‒ Einige Jungen und Mädchen schwingen munter an der Schaukel, andere spielen im Sand. Der Waldorfkindergarten „Gänseblümchen“ ist auf Ausflug zum Spielplatz nördlich des ASZ an der Manzostraße. Eigentlich ist die Eltern-Kind-Initiative an der Waldhornstraße 78 beheimatet. „Dort haben wir aber nicht genug Platz“, erklärt Leiterin Tanja Detjen.

An der Waldhornstraße 78 ist nicht genug Platz. © Benedikt Strobach

Deswegen sucht der Kindergarten neue Räume – ohne Erfolg. „Wir haben seit Jahren mehr Anmeldungen als wir aufnehmen können. Wir wollen von 15 auf 22 bis 25 Kinder erhöhen“, sagt Detjen. Dafür bräuchte es 160 Quadratmeter plus Garten. „Wir haben im Moment knapp 65 Quadratmeter. Unser Vorgarten etwa reicht gerade dazu, die Kinder zu versammeln“, erklärt sie.



Kindergarten auf Raumsuche: Keiner kann konkret helfen

Damit geht noch ein weiteres Problem einher. „Wir können nicht alle Kinder in einem Raum betreuen. Also ist mehr Personal nötig. Das macht die Betreuung teurer und die Elternbeiträge höher“, sagt Detjen. In der Folge könnten sich diese die Betreuung eventuell bald nicht mehr leisten. „Wenn das so weitergeht, ist die Frage, wie lange die Eltern das noch mitmachen“, gibt die Leiterin zu bedenken.



Für die Suche hat sich der Kindergarten bereits an Immobilienmakler, OB Reiter sowie Schulreferent Florian Kraus gewandt. „Sie verstehen unser Anliegen, können uns aber nicht konkret weiterhelfen“, sagt Raphaela Starringer, eine in der Eltern-­Kind-Initiative engagierte Mutter. Das Referat für Bildung und Sport bestätigt gegenüber Hallo, dass die Situation bekannt sei. Man könne jedoch nur beratend zur Seite stehen, erklärt Sprecher Andreas Haas.



Kindergarten auf Raumsuche: Hoffnung in Moosach?

Ein passendes Grundstück hätte der Kindergarten entdeckt. „Das Pumpenhäuschen an der Haylerstraße 12 steht leer. Dort wäre mehr als genug Platz“, sagt Starringer. Zwar gehöre die Fläche der Stadtentwässerung und es sollen dort Wohnungen für Mitarbeiter entstehen. „Aber eventuell wäre ein Grundstückstausch mit einer von uns gepachteten Fläche am Moosanger möglich“, hofft die Mutter. Diese liege zu weit vom Kindergarten entfernt, um regelmäßig genutzt zu werden.



Der Moosanger 1 ist zu weit entfernt. © Benedikt Strobach

Nun hat sich Starringer an die Lokalpolitik gewandt. Der Bezirksausschuss Moosach beschloss, die Stadt anzufragen, ob das Grundstück an der Haylerstraße 12 bis zu einer tatsächlichen Bebauung vom Kindergarten genutzt werden könne. Dem BA Allach-Untermenzing fiel ad hoc kein Grundstück ein. Das Gremium versprach, Augen und Ohren offen zu halten.

Ist eine Nutzung der Haylerstraße 12 möglich? © Benedikt Strobach

Jedoch besteht für den Vorschlag aus Moosach wenig Hoffnung, wie Ingo Trömer, Sprecher des Planungsreferats, auf Hallo-­Anfrage erklärt: „Das Pumpenhäuschen ist sanierungsbedürftig und wird aktuell nicht genutzt. Es eignet sich ohne sehr umfangreiche Umbau- und Sanierungsmaßnahmen nicht für eine Zwischen- oder Nachfolgenutzung, auch wenn von außen betrachtet ein anderer Eindruck entstehen kann.“ Im Inneren befinde sich ein tiefer Schacht, der verfüllt werden müsste. Zudem gebe es weder sanitäre Einrichtungen noch eine Wärmedämmung.

