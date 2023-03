Lärmschutz für Kleingartenanlage: Konflikt mit anderen Bauvorhaben

Kleingartenverein NW03 klagt über schlechten Schallschutz an Dachauer Straße – Vorstand fordert neuen Zaun für Abschnitt

Von: Benedikt Strobach

Bernd Marschallek, Vorsitzender des Kleingartenvereins NW03 fordert, dass der teils löchrige Zaun an der Dachauer Straße erneuert wird. © Benedikt Strobach

Die Nutzer einer Kleingartenanlage an der Dachauer Straße beschweren sich über zunehmenden Verkehrslärm wegen eines löchrigen Zauns. Warum nicht so einfach ein neuer Schutz gebaut wird...

Moosach ‒ „Die Menschen lieben es, durch unsere Anlage zu laufen“, sagt Bernd Marschallek. Er ist Erster Vorsitzender des Kleingartenvereins NW03 östlich des Westfriedhofs. „Sie schätzen die grüne Oase und die Ruhe vom Trubel in der Stadt“, ergänzt er. Mit besagter Ruhe ist es für einige Kleingärtner jedoch seit längerem vorbei. Weil der Zaun entlang der viel befahrenen Dachauer Straße teils löchrig ist, schirmt er deren Verkehrslärm nicht vernünftig ab.

Lärmschutz für Kleingartenanlage: Erholungsfunktion nicht erfüllbar

Die Folge: „Unsere Mitglieder, die ihren Garten dort haben, sind dem seit Jahren ausgesetzt“, erklärt der Vorsitzende. „Die Gärten haben eine Erholungsfunktion. Für einige Mitglieder ist diese aber nicht mehr gegeben. Sie sind dadurch auch gesundheitlichen Risiken ausgesetzt, wie Herz- oder Kreislauferkrankungen.“



Der teils löchrige Zaun kann nur schwer den Verkehrslärm von der vielbefahrenen Dachauer Straße abhalten. © Benedikt Strobach

Dies gelte aber nur für die Seite an der Dachauer Straße. „Im Zuge des U-Bahn-Baus am Westfriedhof wurden an der Orpheus- und Baldurstraße dichte Lärmschutzzäune aufgestellt. Warum kriegen wir so einen nicht auch an der Dachauer Straße?“, fragt sich Marschallek.



Der löchrige Zaun schützt nicht gegen Straßenlärm wie die stabileren Bauten an Baldur- und Orpheusstraße. © Benedikt Strobach

Genau diesen fordert er nun per Antrag an den BA Moosach. „Die Außenzäune sind in städtischem Besitz und nicht mitverpachtet. Das Baureferat müsste ihn also bereitstellen.“ Das Gremium beschloss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig, die Forderung des Vereins an das Baureferat weiterzugeben.

Lärmschutz für Kleingartenanlage: Konflikt mit anderen Bauvorhaben

Jörg Breyer (FW) gab aber zu bedenken, dass der Umbau eventuell schwer mit dem geplanten Radschnellweg über die Dachauer Straße vereinbar sein könnte. Armin Ziegler (SPD) ergänzte, dass ein Holzzaun auf dieser Länge knapp 200 000 Euro kosten könne. Das habe er in einem Telefonat mit dem Baureferat erfahren.

Diese Kosten kann sich Marschallek für die 400 Meter nicht vorstellen. Den Radschnellweg sieht er hingegen sogar als Chance. „Beide Maßnahmen könnten zeitgleich umgesetzt werden.“ Er hofft auf eine positive Antwort des Baureferats.



Hallo hat dort deswegen auch angefragt. Eine Antwort der zuständigen Fachabteilung des Referats blieb jedoch bis Redaktionsschluss aus.

