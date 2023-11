Neue Zwischennutzung startet an Karlingerstraße: Hallo zu Besuch bei „Karli17“ in Moosach

Von: Benedikt Strobach

Johanna Donner (li.) vom Moosacher Nachbarschaftstreff und Elke Riesenkönig (Mitte) vom Pelkovenschlössl betreuen die öffentlichen Angebote der „Karli17“, die Werkstatt und die „Bibliothek der Dinge“. © Benedikt Strobach

An der Karlingerstraße 17 startet bald die neue kulturelle Zwischennutzung „Karli17“. Was im Haus geplant ist, wie die Öffentlichkeit teilhaben kann:

Moosach ‒ Zwölf Kunst-­Ateliers sowie ein Erdgeschoss mit öffentlichem Angebot – einer Werkstatt und einer besonderen Bibliothek – gibt es künftig an der Karlingerstraße 17. Dort startet am Donnerstag, 30. November, die Zwischennutzung „Karli17“, ein neues Projekt des Pelkovenschlössls in Koopera­tion mit dem Nachbarschaftstreff (NBT) Moosach.

Nach den Zwischennutzungen „Gubes“, einem temporären Kultur-Projekt an der Baubergerstraße 17, und „Pizzagubes“, einer Fensterausstellung in einer ehemaligen Pizzeria, erhalten Kreative hier für ein Jahr eigene Ateliers. „Wir bieten Künstlern aus angrenzenden Stadtteilen bezahlbaren Raum für ihre Arbeit“, erklärt Johanna Donner vom NBT. Möglich mache die Nutzung im leerstehenden Gebäude die GWG München.

Neue Zwischennutzung „Karli17“ in Moosach: Kunst-Ateliers und öffentliche Angebote geplant

Das Angebot komme gut an, findet Paul Hintermeier. Der 42-jährige Moosacher ist Grafiker und Graffiti-Künstler. „Eigentlich arbeite ich im Keller meines Wohnhauses. Einen eigenen Raum habe ich zwar gesucht, aber nicht in der Nähe gefunden.“ Die „Karli17“ sei ideal. „Da das Haus abgerissen wird, habe ich sogar die Möglichkeit, gemeinsam mit Freunden die Wände zu gestalten.“ Auch Gülay Aydemir (58) freut sich. Die Kerzengießerin aus Neuhausen will mit ihrem Projekt nach Corona „richtig durchstarten“.

Grafiker Paul Hintermeier gestaltet die Wand gemeinsam mit Freunden und seinen künstlerischen „Mitbewohnern“ an seinem neuen Arbeitsplatz. © Benedikt Strobach

Die Angebote im Erdgeschoss sind öffentlich. „Wir betreiben mit elf Ehrenamtlichen einen Radltreff, ein Repair-­Café, gestalterische sowie handwerkliche Kurse und eine Eltern-Kind-Werkstatt“, sagt Donner. Die jeweiligen Öffnungszeiten sind auf der Homepage des Nachbarschaftstreffs (www.nachbarschaftstreff-­moosach.de/kalender) einsehbar.

Auch Kerzengießerin Gülay Aydemir freut sich über ihren neuen Arbeitsplatz. © Benedikt Strobach

Kunst-Zwischennutzung „Karli17“ in Moosach: Tage der offenen Tür geplant

Noch in Arbeit ist die „Bibliothek der Dinge“ vom Pelkovenschlössl. „Hier können Gegenstände aus den Bereichen Spiel und Sport, MINT, Musik sowie Feiern ausgeliehen und nach spätestens vier Wochen zurückgegeben werden“, erklärt Initiatorin Elke Riesenkönig. Darunter fielen etwa Bälle oder Instrumente. Die Idee: Nachhaltigkeit statt Wegwerfen. Ab Februar möchte man mit 300 bis 500 „Dingen“ starten. Bis dahin müssen die Gegenstände noch katalogisiert werden. Geöffnet werden soll zweimal die Woche. Für das Projekt suche man noch Ehrenamtliche, sagt Riesenkönig.

Laut Donner sei alle zwei Monate ein Tag der offenen Tür geplant, um auch die Ateliers zu zeigen. Zunächst steht aber am Donnerstag von 18 bis 21 Uhr die Eröffnung an.

