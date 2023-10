Bilder von „Galerie am Bauzaun“ in Moosach entwendet – Künstlerin und Veranstalter verärgert

Dreister Kunst-Diebstahl

+ © privat Barbara Gillessen bei der Vernissage der Ausstellung „Blühende Bretter“: Ihr Kunstwerk wurde von der „Galerie am Bauzaun“ in Moosach entwendet. © privat

Die Wut über die gestohlene Kunst vom Bauzaun in Moosach ist groß. Von rechtlichen Schritten sahen die Künstler ab, stattdessen bereiten sie eine neue Ausstellung vor:

Moosach ‒ Die Holz-Absperrung der Baustelle an der Karlingerstraße ist trist. Seit November 2022 verschönert der Nachbarschaftstreff (NBT) in Moosach diese mit der „Galerie am Bauzaun“. Dort werden Bilder verschiedener Künstler zu einem Thema ausgehängt. Die jetzige Ausstellung musste jedoch vorzeitig beendet werden. Der Grund: Vier Werke wurden gestohlen.

„Wir Künstler sind schockiert und traurig, denn es steckt für uns und auch für den sehr engagierten Nachbarschaftstreff viel Zeit und Herz in dem Projekt“, sagt Barbara Gillessen. Eines ihrer Werke wurde durch den „dreisten Diebstahl“ entwendet. Gemeinsam mit dem NBT hat sie einen Zeugenaufruf gestartet. „Die Bilder sind auch Eigentum der Künstler, man hat unser Eigentum gestohlen“, klagt die Allacherin. Die Gründe? Völlig unklar.



Gestohlene Kunst vom Bauzaun: Alte Ausstellung beendet - neue aber in den Startlöchern

Auch Johanna Donner vom NBT ist enttäuscht. „So etwas Dreistes ist uns noch nie passiert.“ Anfangs dachte man, jemand wollte die Bilder vor Verwitterung retten. Als jedoch über Wochen immer wieder Werke verschwanden, musste man reagieren. „Wir haben die Ausstellung frühzeitig beendet. Es ist sehr traurig, dass so etwas wegen des individuellen Interesses einer Person geschieht.“



Die bisherige Suche lief erfolglos. Von einer Anzeige bei der Polizei sehen Donner und Gillessen jedoch ab. Die Erfolgschancen seien zu gering. Die Polizei rät den Betroffenen auf Hallo-Anfrage hingegen, dies dennoch zu tun. Bei dem Vorfall „liegt tatbestandsmäßig ein Diebstahl vor“, erklärt eine Sprecherin.



Donner will sich von den Vorfällen nicht unterkriegen lassen. „Unsere neue Ausstellung beginnt am Montag, 9. Oktober, mit Bildern von Kindern und Erwachsenen aus Moosach. Das Thema ist ‚Glücksbringer‘.“ Hinweisschilder oder Kon­trollen seien nicht geplant.

