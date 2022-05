Neues „Haus für Kinder“ in Moosach feierlich eingeweiht ‒ Hallo war auf Rundgang

Von: Benedikt Strobach

Florian Kraus (Foto l., v.l.) und Verena Dietl geben den Schlüssel der neuen Kita in Moosach an Dorit Wiedemann und Sabine Frey. © Benedikt Strobach

In den Moosacher Meiller Gärten wurde feierlich das neue „Haus für Kinder“ eingeweiht – Hallo war dabei und gibt Ihnen einen Einblick in die Einrichtung.

Moosach - Eine im Garten stehende Hüpfburg ist ein Indiz, dass es etwas zu feiern gibt. So war das auch in diesem Fall: Das „Haus für Kinder“, Käthe-Kruse-Straße 2, in den Meiller Gärten wurde offiziell eingeweiht. Dabei waren auch die insgesamt 74 Kinder aus den je zwei Kindergarten- und -krippengruppen.

Feierliche Einweihung in den Meiller Gärten: Rundgang durch das neue „Haus für Kinder“

Bürgermeisterin Verena Dietl sagte, dass für das Leben im neuen Quartier in Moosach auch Infrastruktur wie die Kita wichtig sei. Stadtschulrat Florian Kraus betonte, dass es sich hier nicht um eine Betreuungs- sondern eine Bildungseinrichtung handele. Ein wichtiges Thema des Hauses sei Nachhaltigkeit, erklärte Dorit Wiedemann, Geschäftsführerin des Trägervereins „Neue Wege“: „Die Kinder sollen ihren Lebensraum kennenlernen und verstehen, wie sie mit Ressourcen umgehen.“ Auch Inklusion sei wichtig.

Vom Eingangsbereich mit einer Abschiedsecke für Eltern verlaufen zwei Gänge, einer nach links, einer nach rechts. Im linken Bereich befinden sich die Krippengruppen – Spatzen und Eulen – sowie ein Multifunktionsraum zum Schlafen und Spielen. Im rechten Arm sind die Kindergartengruppen Hasen und Füchse sowie ein Gemeinschaftsraum, der etwa zum Essen genutzt werden kann, verortet. Am Ende des Ganges gibt es noch den Personalraum und ein weiteres Abschiedszimmer.

Geradeaus vom Eingang befindet sich ein Sportzimmer mit Kletter- und Sprossenwänden sowie Matten zum Toben. Dahinter öffnet sich ein Garten in das Wohngebiet mit Sandkästen und Spielgeräten.

Die neue Kita verfügt etwa über einen großen Garten und eine Turnhalle. © Benedikt Strobach

Einrichtungsleiterin Sabine Frey ist nun froh, dass nach einem durch Corona schweren ersten Jahr der Betrieb nach und nach normalisiert werden könne. Ihr Team sieht sie gut aufgestellt: „Insgesamt haben wir 18 Mitarbeitende.“ Eltern können ihre Kinder über das Onlineportal „Kitafinder+“ anmelden.

