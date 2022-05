Mehr als zehn Polizeistreifen suchen Unbekannten nach versuchtem Überfall mit Waffe im Supermarkt

Teilen

Nachdem ein Kunde einen Supermarktangestellten mit einer Waffe bedroht und Bargeld gefordert hat sucht die Polizei nach dem Unbekannten. © Daniel Karmann/dpa

Die Polizei sucht einen bisher unbekannten Kunden, der einen Angestellten in einem Moosacher Supermarkt mit einer Waffe bedroht und Bargeld gefordert hat.

Moosach - Bei einem Raubüberfall in einem Supermarkt in der Pelkovenstraße, bedrohte ein Kunde am Mittwochmorgen einen Mitarbeiter mit einer Waffe und forderte Bargeld.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Versuchter Raubüberfall in Moosach: Unbekannter bedroht Supermarkt-Mitarbeiter mit Waffe und fordert Bargeld

Der Mann stellte sich zunächst an der Kasse an und legte Lebensmittel auf das Warenband. Um die Bezahlung abzuwickeln öffnete der 56-jährige Mitarbeiter die Kasse. In dem Moment zog der unbekannte Mann sein T-Shirt hoch, sodass eine Pistole sichtbar wurde, die er in seinen Hosenbund gesteckt hatte und forderte den Kassierer auf, ihm Bargeld herauszugeben.

Als der Angestellte daraufhin zu schreien begann, zog der Unbekannte die Waffe heraus und hielt sie in der Hand. Trotzdem händigte ihm der Supermarktmitarbeiter weiterhin kein Bargeld aus. Der Mann verließ deswegen den Supermarkt.

Die Polizei leitete unmittelbar die Fahndung nach dem Unbekannten ein, an der mehr als zehn Streifen beteiligt waren - jedoch ohne Erfolg. Das Kommissariat 21, das für Raubdelikte zuständig ist, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Nach versuchtem Raubüberfall in Moosach: Polizei fahndet nach unbekanntem Täter

Der 56-Jährige Angestellte des Supermarkts wurde bei dem Überfall nicht verletzt. Er hat den Täter wie folgt beschrieben: männlich, ca. 30 Jahre alt, 190-195 cm groß, dunkle Haare; bekleidet mit schwarzer Jacke, einem Base-Cap; er trug eine rote FFP-2-Maske, führte einen dunklen Rucksack mit sich und war bewaffnet mit einer schwarzen Pistole.

Wer gegen 7 Uhr im Bereich der Pelkovenstraße, Dachauer Straße und Feldmochinger Straße etwas wahrgenommen hat, das im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen könnten, ist gebeten, sich mit dem Kommissariat 21 unter Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle, in Verbindung zu setzen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.