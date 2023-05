Schwiegermutter von Fasanerie-Anwohner wird an Dachauer Straße angefahren und verletzt – Täterin fährt einfach weg

Von: Benedikt Strobach

Auf der Mittelinsel in Richtung Norden an der Kreuzung Dachauer Straße und Georg-Brauchle-Ring stürzte Richard Eisgrubers Schwiegermutter. Er hofft, dass die Täterin sich meldet. © Benedikt Strobach

An einer Kreuzung wurde eine ältere Frau von einer Radlerin angefahren und schwer verletzt. Die Unfallverursacherin ist bis heute unbekannt. Die Polizei zeigt Unfall-Bilanzen auf:

Moosach ‒ „Eigentlich wollte sie vom Westfriedhof wieder nach Hause fahren“, sagt Richard Eisgruber. Doch an der Kreuzung Dachauer Straße mit Georg-Brauchle- und Wint­richring wurde seine 85-jährige Schwiegermutter in einen Unfall verwickelt. „Eine unbekannte Frau ist ihr von hinten in das Rad gefahren. Dadurch ist sie gestürzt und hat sich schwer verletzt“, erklärt der 63-Jährige.

Mit einem Schulterbruch, Verletzungen im Gesicht und am Bein wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Von der Täterin fehlte vor Ort jede Spur. „Leider hat niemand etwas gesehen“, sagt der Anwohner der Fasanerie.



Ärger mit Radl-Rambos: Hoffnung auf Aufklärung

Die Folgen für seine Schwiegermutter könnten gravierend sein. „Es ist fraglich, ob sie wieder selbstständig für sich sorgen kann. Das erneute Unfallrisiko steigt in ihrem Alter stark. Durch die kaputte Schulter könnte sie Gleichgewichts-­Probleme bekommen.“



Für Eisgruber ist das Verhalten der Unbekannten unverständlich. Generell verhielten sich Radfahrer deutlich rücksichtsloser als früher. „Die Leute – egal, ob Jung oder Alt – sollten im Straßenverkehr wieder mehr aufeinander achten.“ Auch, wenn er sich wenig Hoffnung auf Aufklärung macht: „Vielleicht meldet sich die unbekannte Radfahrerin ja noch.“



Der Münchner Polizei ist der Fall bekannt, erklärt Hauptkommissar Jakob Siebentritt auf Hallo-Anfrage. Derzeit werde ermittelt, ob die unbekannte Radfahrerin Eisgrubers Schwiegermutter tatsächlich berührt habe. „In jedem Fall besteht aktuell der Verdacht des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.“



Ärger mit Radl-Rambos: Unfallzahlen der Polizei

Eine Statistik zu Rad-­Unfällen mit Fahrerflucht führe die Münchner Polizei nicht. Allgemein kam es 2022 zu über 12 500 Unfallfluchten. Dies sind etwa 1000 mehr als 2021. Ein Blick in den Sicherheitsreport für 2022 zeigt auch: Bei fast jedem zweiten Verkehrsunfall (44,4 Prozent), bei dem ein Radfahrer beteiligt war, wurde dieser durch ihn selbst verursacht. „Darunter sind aber auch nicht wenige Stürze ohne Fremdbeteiligung“, betont der Polizeihauptkommissar.

Zwar wurden mit 3475 im Vergleich zum Vorjahr (2975) mehr Unfälle mit Radlern verzeichnet. Jedoch sank die Zahl der Zusammenstöße, die von ihnen verursacht wurden. 2021 lag diese bei 56,7 Prozent. Die Unfallflucht könnte für die unbekannte Radlerin teuer werden. Eine Geldstrafe oder sogar bis zu drei Jahre Freiheitsentzug seien laut Siebentritt möglich – „unabhängig von der Art der Verkehrsteilnahme“.

