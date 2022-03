BA Moosach kritisiert Route der geplanten Radschnellverbindung nach Dachau

Von: Benedikt Strobach

Dass es in Zukunft unsicher werden könnte auf der nördlichen Dachauer Straße, befürchtet der BA Moosach. © Benedikt Strobach

Die geplante Routenführung der Radschnellverbindung vom Lenbachplatz nach Dachau sieht der BA Moosach kritisch. Welche Alternativen die Lokalpolitiker vorsehen:

Moosach - Fünf von sechs Radschnellverbindungen von München ins Umland seien grundsätzlich umsetzbar, heißt es in der vertieften Machbarkeitsstudie. Diese liegt nun vor, wandert derzeit durch die Viertelgremien. Eine Verbindung führt vom Lenbachplatz nach Dachau. In der Beschlussvorlage des Mobilitätsreferats, die Hallo vorliegt, ist die Route 19,2 Kilometer lang (13,5 in der Stadt) und pro Kilometer 1,4 Millionen Euro teuer. 3950 Radfahrten pro Tag werden prognostiziert. Der BA Moosach sieht die Pläne kritisch.

Geplanter Schnellweg nach Dachau: BA Moosach kritisiert Routenführung

Grund ist die Routenführung: Der Schnellweg soll laut Vorlage über den gesamten Abschnitt der Dachauer Straße in Moosach, die Schroppenwieserstraße und Auf den Schrederwiesen nach Karlsfeld verlaufen. Das Problem sieht der BA beim Platz. 2,5 Meter Gehsteig, drei Meter Radweg, 0,75 Meter Abstand zu den Autos und 3,25 Meter Fahrbahn pro Seite, wie in der Vorlage dargestellt, sei auf der nördlichen Dachauer Straße nicht realisierbar. „Es besteht durch die vielen Ausfahrten und Straßen eine erhebliche Gefahr für Radler“, warnte Jörg Breyer (FW), Radbeauftragter des Gremiums.

Bedenken äußerte auch der BA-Vorsitzende Wolfgang Kuhn (SPD): „Über die Dachauer Straße soll irgendwann auch eine Tram nach Dachau fahren. Das wird dann noch enger.“

Radschnellverbindung nach Dachau: BA lehnt Pläne ab und macht alternative Vorschläge

Als Alternative nannte Breyer einen Verlauf über Olympiapark, alten S-Bahnhof, Eggarten und Fasanerie. Johanna Salzhuber (SPD) schlug eine Südumfahrung über Allacher, Lauinger und Saarlouiser Straße vor. Der BA beschloss am Ende, die Führung über die Dachauer Straße abzulehnen und die eigenen Beispiele als Alternativen anzugeben.

Zeit zur Prüfung der Bedenken gibt es: Laut Vorlage soll erst eine Trasse nach Markt Schwaben vertieft geplant werden. Danach soll die Route nach Dachau folgen. Ein genauer Zeitplan wird aber nicht genannt.

