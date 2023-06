Antrag im BA Moosach fordert neue Markierung für Radweg an Hanauer und Dachauer Straße

Von: Benedikt Strobach

Die Radwegfurt an der Kreuzung Dachauer und Hanauer Straße ist bereits etwas abgetragen. Der BA Moosach will diese aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens rot markieren. © Benedikt Strobach

An einer stark frequentierten Kreuzung möchte der Moosacher BA den Radweg rot markieren, um die Verkehrssicherheit zu steigern. Wie die Stadt reagiert:

Moosach ‒ An Hauptverkehrsstraßen herrscht viel motorisierter Betrieb. So ist es auch an der Dachauer Straße. Die FW/ÖDP-Fraktion im Moosacher BA möchte die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer an der viel befahrenen Achse erhöhen. Sie forderte in der jüngsten Sitzung, den Radweg auf Höhe der Hanauer Straße rot zu markieren.

Beide Achsen seien verkehrintensiv, begründete dies Jorg Breyer. An der Kreuzung werde viel abgebogen. „Das führt zu erheblichen Gefahren für Radfahrer, die den Fahrradweg entlang der Dachauer Straße geradeaus nutzen“, warnte er. Hinzukomme, dass an der Dachauer Straße in Zukunft ein Radschnellweg entstehen soll.



Mehr Sicherheit für Radler: Stadt zurückhaltend

Der BA sah die Initiative als wichtig an. „Ich hatte dort auch schon eine Nahtoderfahrung“, sagte Karsten Schacht (Grüne). Angelika Bueb (CSU), Vorsitzende des Unterausschusses Verkehr, gab aber zu bedenken: „Das Mobilitätsreferat kommt demnächst zu einer Sitzung, um Radentscheid-­Maßnahmen vorzustellen. Da können wir das Thema ansprechen.“ Dieser Idee folgte der BA.



Grundsätzlich werden Rot-­Markierungen in München „zurückhaltend und nicht streckenhaft eingesetzt, um den Signalcharakter und die Warnwirkung der Farbe Rot zu erhalten“, erklärt Franziska Hartmann, Sprecherin des Mobilitätsreferats, auf Hallo-­Anfrage. Sie erfolgen an Stellen mit Unfallhäufungen, Radwegfurten mit legalem Zweirichtungsverkehr oder in Bereichen, in denen Radwege zwischen Auto-­Spuren verlaufen. Umgesetzt werden die Markierungen in Absprache mit anderen Dienststellen wie der Polizei, erklärt Hartmann.

