BA Moosach kritisiert städtischen Umgang mit Schule an Leipziger Straße

Von: Benedikt Strobach

Die Mittelschule an der Leipziger Straße ist laut BA Moosach dringend sanierungsbedürftig. © Benedikt Strobach

Der BA Moosach kritisiert die Stadt, denn sie ergreift wenig Maßnahmen zur Sanierung der Mittelschule an der Leipziger Straße. Wie die Verwaltung kontert:

Moosach – Sieben konkrete Maßnahmen umfasst die Vorlage des fünften städtischen Schulbauprogramms. Den BA Moosach interessierten diese in der jüngsten Sitzung aber herzlich wenig. Vielmehr ist das Gremium verärgert – und zwar ziemlich. Denn: Es fehlt erneut die Mittelschule an der Leipziger Straße. Diese ist laut BA in einem schlechten Zustand.

„Schulgebäude und Turnhalle müssen saniert werden. Das darf nicht hinten runterfallen“, warnte Sylvia Holhut (Grüne). Christine Rapp (CSU) wurde dann deutlich: „Der Zustand herrscht seit 40 Jahren vor. Immer wieder haben wir Anträge gestellt – nichts ist passiert.“ Irgendwann resigniere man schließlich. „Es ist deprimierend, wie sehr die Leipziger Schule heruntergewirtschaftet wird.“

Stadt widerspricht BA

Das sieht auch BA-Chef Wolfgang Kuhn (SPD) so: „Die Turnhalle ist seit Jahrzehnten nicht nutzbar. Wir müssen wohl sauer auf die Stadt werden.“ Der BA will diesmal ganz oben anklopfen. „Wir sollten unserem OB direkt schreiben, alles andere haben wir schon versucht“, schlug Johanna Salzhuber (SPD) vor. Außerdem könne das Gremium die bisherigen Anträge zur Schule sammeln und mit schicken, ergänzte sie. Ihren Vorschlägen folgte der BA einstimmig.

Das Referat für Bildung und Sport (RBS) sieht die Situation nicht ganz so kritisch: „Schulgebäude und Turnhalle sind voll funktionsfähig, das zeigt auch die statische Bestandsprüfung“, erklärt eine Sprecherin auf Hallo-Anfrage. „Hinsichtlich der Nutzung bestehen aus baulicher Sicht keine Bedenken.“ Aber: „In Bezug auf die Energieeffizienz und neue pädagogische Konzepte entspricht das Gebäude nicht den gewünschten Standards des RBS“, ergänzt sie.

Erweiterung nicht so einfach möglich

Der Standort solle aber weiterhin in ein Schulbauprogramm aufgenommen werden. Die Stadt musste Ende 2020 jedoch eine große Haushaltskonsolidierung durchführen, bei der Investitionen in Höhe von einer Milliarde Euro verschoben oder zeitlich gestreckt wurden. Davon sei auch diese Mittelschule betroffen. „Obwohl vom Stadtrat bereits genehmigt, konnten dort Vorleistungen nicht durchgeführt werden, die für die Aufnahme in das Schulbauprogramm erforderlich sind“, ergänzt das RBS. Ein konkretes Zeitfenster für die Aufnahme könne man derzeit nicht nennen.

Eine Machbarkeitsstudie für eine Erweiterung der bereits bestehenden Mittelschule sowie den Neubau einer Grundschule befinde sich in den finalen Zügen. Erste Ergebnisse würden zeigen, dass „mehrere komplexe Standortfaktoren wie Flächenknappheit, umfangreicher schützenswerter Baumbestand und hohe Verkehrslärmbelastung von der Dachauer Straße zusammentreffen“. Eine vertiefte Analyse sei nun notwendig.

