Moosachs Gymnasium feiert seinen 50. Geburtstag – Schulleiter blickt zurück und voraus

Von: Benedikt Strobach

Das Schulzentrum an der Gerastraße mit dem Gymnasium München/Moosach (GMM). Heute erstrahlt es in gelb. © Benedikt Strobach

Der Schulcampus an der Gerastraße feiert heuer das 50-jährige Bestehen. Hallo hat mit dem Leiter des Gymnasiums über Vergangenheit und Zukunft des Zentrums gesprochen.

Moosach ‒ Das kleine Heftchen in Stefan Illigs linker Hand ist kaum größer als eine Broschüre. Dennoch ist es für den Schulleiter des Gymnasiums München/Moosach (GMM) wichtig. „Es ist der erste Jahresbericht unserer Schule, von 1973/74“, betont Illig. Heuer feiert das GMM, das gemeinsam mit der Artur-Kutscher-Realschule und der Grundschule an der Gerastraße in einem Schulzentrum sitzt, sein 50-jähriges Bestehen.

Der Schulleiter, Dr. Stefan Illig, mit dem ersten Jahresbericht des GMM. © Benedikt Strobach

Dass die Schule damals gegründet wurde, ging auch auf das starke Engagement aus Elternkreisen zurück, erklärt der Rektor. „Im Nordwesten Münchens gab es damals kein Gymnasium. Kinder mussten teils bis in die Innenstadt fahren.“ Die Eltern wurden immer wieder im damaligen Bezirksausschuss vorstellig, suchten Gespräche mit den Oberbürgermeistern. „Auch die Olympischen Spiele 1972 haben eine Rolle gespielt“, sagt Illig.



50 Jahre Schulcampus an der Gerastraße: Probleme bei Eröffnung

Mit Erfolg. Im Mai 1973 stimmte der Stadtrat dem Bau des Schulzentrums an der Gerastraße, wo heute auch das Gymnasium sitzt, zu. Die Arbeiten dauerten dann aber noch bis zum Jahr 1976. „Davor saß das Gymnasium am damaligen Moosacher Möbelmarkt an der Allacher Straße 80. Damals hieß es auch ‚Gymnasium an der Allacher Straße‘“, erklärt der Rektor. Nach dem Umzug 1976 gab es aber noch einige Probleme. „Die Sporthallen und manche Fachräume waren noch nicht fertig. Außerdem gab es einen Wasserschaden im Keller“, erklärt der 59-Jährige.



Das Schulzentrum vor der Sanierung - grau in grau. © Laturell

Zu Beginn existierten vier fünfte und eine sechste Klasse. Der Ansturm kam kurze Zeit später. „1981 hatten wir 1242 Schüler am GMM. Das ist bis heute Rekord“, betont Illig. Über die Jahrzehnte schwankte die Zahl, blieb aber stets hoch. „Entlastung gab es, wenn ein neues Gymnasium eröffnet wurde.“



50 Jahre Schulcampus an der Gerastraße: Lösung für Platzproblem in Sicht?

Auch in der jüngeren Vergangenheit hatte das GMM mit Herausforderungen zu kämpfen. „Während der Sanierung zwischen 2015 und 2018 wurde jeweils eine Hälfte des Schulzentrums für Arbeiten gesperrt. Damals hatten wir Container auf dem Pausenhof eingerichtet. Ein Teil der Schüler musste aber noch im alten Gebäude lernen“, sagt Illig, der das Gymnasium seit 2016 leitet. Die Sanierung sieht er als Erfolg. „Die Schule hat mehr natürliches Licht. Man fühlt sich nicht mehr, als würde einem die Decke auf den Kopf fallen.“

Heute besuchen 1149 Kinder die Schule. „Dieses Jahr hatten wir 172 Einschreibungen, von denen wir aber 52 ablehnen mussten“, erklärt Illig. Ein Szenario, das auch in den kommenden Jahren droht. Entlastung dürfte der Umzug der Grundschule im Zuge des Bauprojekts am Botanikum bringen.

Das Jubiläum feiert das GMM seit Schuljahresbeginn. Bis zum Sommer sind Veranstaltungen geplant. Etwa gibt es eine Lesung des Autors Feridun Zaimoglu am Donnerstag, 15. Juni, um 19.30 Uhr in der Aula. „Er hat als Kind in Moosach gelebt“, sagt Illig. Der Höhepunkt findet am Donnerstag, 20. Juli, ab 17 Uhr statt. „Dann steigt unser Schulfest“, sagt der Rektor. Infos und Termine gibt es auf www.gym-muc-moosach.musin.de.

