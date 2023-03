Arbeiten für Realschule an Franz-Mader-Straße starten – Moosachs BA-Chef sieht noch Vorteile

Von: Ursula Löschau, Benedikt Strobach

Eine Darstellung der neuen Schule mit Turnhalle. © Abb.: Auer Weber Assoziierte; realgrün Landschaftsarchitekten

Die Arbeiten zur Realschule an der Franz-Mader-Straße beginnen. Welchen Plan die Stadt beim Bau verfolgt, wann sie fertig wird und warum der Moosacher BA sich besonders freut:

Moosach / Untermenzing ‒ Lange war es um das Projekt ruhig. Jetzt startet der Bau der fünfzügigen Realschule an der Franz-Mader-Straße. Die staatliche Bildungseinrichtung mit Turnhalle und einem Haus für Kinder auf einer Grünfläche an der Ecke Allacher Straße ist Teil des zweiten Schulbauprogramms der Stadt München. Baubeginn ist laut Baureferat jetzt im März. Bis zum Schuljahresanfang 2026 soll der Bau mit Kosten in Höhe von 93,65 Millionen Euro bezugsfertig sein.

„Der Neubau entsteht in einer Holz-Hybridbauweise. Es ist eine Fassaden- sowie eine Dachbegrünung geplant“, kündigt das Baureferat an. Zudem werde das Tragwerk des Dachs teilweise darauf ausgelegt, dass bei Bedarf ein Allwetterplatz auf dem Gebäude nachgerüstet werden könne. „Wie bei allen anderen Neubau­-Projekten wird auf kreislaufgerechtes Bauen und den Einsatz von Recyclingstoffen geachtet“, ergänzt ein Sprecher des Referats.



Schulbau an Franz-Mader-Straße: Kooperation mit Post SV

Für das Gesamtprojekt müssen laut Stadt 58 Bäume gefällt werden. Als Ersatz sollen 84 neue gepflanzt werden. Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt laut Referat von der Allacher Straße, die Abfahrt über einen neu geplanten Weg südlich des Schulgrundstücks und die Franz-Mader-Straße.



Die Dreifachsporthalle soll auch für Vereine, nicht aber als Versammlungsstätte zur Verfügung stehen. Zugleich soll die Realschule die benachbarte Vereinssportanlage des Post SV München an der Franz-Mader-Straße 11 mitnutzen können. Geplant ist auch eine Tiefgarage mit 21 Stellplätzen.



Moosachs BA-Chef Wolfgang Kuhn (SPD) begrüßt den Schulbaubeginn auch aus einem weiteren Grund. „Dadurch soll die Verkehrssituation an der Kreuzung Allacher, Franz-­Mader- und Netzerstraße verbessert werden.“

