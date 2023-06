Das Viertel feiert wieder

+ © Benjamin Hilbig Vor dem Pelkovenschlössl finden auch 2023 wieder die Moosacher Kulturtage statt. Die Veranstalter hoffen auf viele Besucher wie bei der Eröffnungsfeier im Jahr 2016. © Benjamin Hilbig

Die Moosacher Kulturtage stehen vor der Tür. Die Besucher erwartet auch in diesem Jahr eine Entdeckungsreise. Infos zu besonderen Angeboten:

München / Moosach ‒ Zeit, erneut gemeinsam zu feiern: In Moosach starten von Samstag, 24. Juni, bis Sonntag, 2. Juli, wieder die Kulturtage ‒ dieses Jahr als Jubiläumsausgabe. „Zum 25. Mal dürfen Besucher kostenfrei an Events aus verschiedenen Bereichen wie Kunst, Kultur, Theater, Musik und noch vielen weiteren teilnehmen“, sagt Projektleiterin Elke Riesenkönig.

Kulturtage am Moosacher St.-Martins-Platz starten am Samstag, 24. Juni

Zudem werde es Bildungsangebote wie Lesungen, Vorträge oder Workshops geben. Auch für Kinder sei ein ansprechendes Programm vorhanden.

Die Festtage finden am Moosacher St.-Martins-­Platz statt. Dort sind rund 25 Stände aufgebaut, die auch zum Mitmachen einladen. Parallel gibt es ein Bühnenprogramm: Kinderballett, ein Improvisations-­Theater, Volkstänze oder die Live-Band „The Movement“ sind nur eine kleine Auswahl der Auftritte.

Verteilt auf neun Tage haben circa 50 Akteure sowohl mehrtägige Ausstellungen und Events als auch zusätzlich 60 eintägige Veranstaltungen geplant. Ein Großteil davon ist barrierefrei zugänglich.

Moosacher Kulturtage stehen vor der Tür: Veranstalter über besondere Angebote

„Besonders hervorzuheben ist unter anderem ein künstlerisch gestaltetes Straßenklavier“, sagt Riesenkönig. Dieses stehe unter freiem Himmel vor dem Pelkovenschlössl und ist von Montag, 26., bis Freitag, 30. Juni, zwischen 10 Uhr und 20 Uhr kostenlos bespielbar.

Wer eher an etwas Kulinarischem interessiert ist, kann die „Lange Tafel“ am Sonntag, 25. Juni, von 17 Uhr bis 19 Uhr auf der Wiese vor dem Pelkovenschlössl besuchen. „Menschen aus dem Stadtteil sind eingeladen, ihr selbst zubereitetes Essen, Teller, Besteck und Gläser mitzubringen und gemeinsam an einem Tisch zu speisen“, sagt Riesenkönig.

Für sie sind die Kulturtage „eine gute Gelegenheit, Neues im Stadtteil zu entdecken und Menschen kennenzulernen“. Einen Überblick über das gesamte Programm, Infos zu den einzelnen Veranstaltungen und eine Plakatvorlage zum Ausmalen für Kinder gibt es auf www.pelkovenschloessl.­de/­kulturtage.

Balthasar Blättler

