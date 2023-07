Die Bebauung an der Feldmochinger Straße ist bei Bürgerversammlung Hauptthema in Moosach

Teilen

312 Moosacher besuchten die Bürgerversammlung. © Gabriele Uelses

Bei der Moosacher Bürgerversammlung stand vor allem der Abriss und die Bebauung der Flächen um das Botanikum im Fokus. Was Bürger erfahren haben:

Moosach ‒ Den 312 Teilnehmern im Moosacher Gymnasium an der Gerastraße 6 dürfte schon vor dem Eingang klar gewesen sein, welches Thema an diesem Abend bei der Bürgerversammlung im Mittelpunkt stehen würde: Die Bebauung der Flächen um das Botanikum auf beiden Seiten der Feldmochinger Straße. Entstehen soll auf dem 7,7 Hektar großen Gelände ein neues Wohnquartier mit 600 Wohnungen in Gebäuden mit bis zu sieben Geschossen sowie zwei 15-stöckigen Hochhäusern. Auch Kita, Grundschule und ein Jugendzentrum gehören zum Bauumfang.

Ihre Anliegen betrafen etwa das Botanikum... © Benedikt Strobach

Mit Plakaten und Infostand machten besorgte Bürger bereits im Vorfeld der Versammlung am Schuleingang auf die Problematik rund um das Vorhaben aufmerksam. Ein Drittel der insgesamt 23 gestellten Anträge drehte sich darum.



Bürgerversammlung Moosach: Sorgen ums „Botanikum-Projekt“

Für das Projekt war Bernd Willer vom Planungsreferat eingeladen. Noch bevor alle Anträge dazu vorgebracht wurden, empfahl er den Bürgern, allen Anliegen zum Botanikum zuzustimmen. So sei sichergestellt, dass alle Sorgen ernst genommen werden. „Diese fließen automatisch zusammen mit den Themen, die bei der Bürgerbeteiligung im Juni dieses Jahres vorgebracht wurden, in das Billigungsverfahren ein“, erklärte Willer. Mit den notwendigen Gutachten und zwei Behördenbeteiligungen im Vorfeld werde der Billigungsbeschluss – laut Stadt geplant für Herbst 2024 – dem Stadtrat zur Abstimmung vorgelegt.



Die Bürger folgten Willers Bitte. Sie kritisierten die Höhe der Bebauung, die nicht zum Bestand passe. Auch die zu erwartende verschärfte Grundwasserproblematik durch tiefe Fundamente sowie die Störung der Frischluftschneise, die durch die Hochhäuser den Luftaustausch mutmaßlich verhindern werde, sahen die Moosacher problematisch. Sorgen bereitete auch der zunehmende Verkehr während und nach der Bauphase, wenn bis zu 1500 neue Bewohner die einzige existierende Buslinie dort zusätzlich nutzen würden. Lärmschutzmaßnahmen wegen des Jugendzentrums sowie das Schicksal der Künstlerateliers waren ebenfalls Thema.

Bürgerversammlung Moosach: Radl, E-Scooter und Lärmschutz

Die anderen Anträge fokussierten sich auf den Verkehr. Bürger forderten, Lücken im Radnetz des Bezirks zu schließen, etwa zwischen Saarlouiser und Manzostraße oder Donauwörther und Allacher Straße. Zustimmung fanden auch Anträge zu mehr Regulierung für wild abgestellte E-Scooter, etwa rund um den Bunzlauer Platz. Ein Bürger forderte, beim Umbau der Unterführung an der Dachauer Straße Lärmschutz zu installieren.

... oder die Unterführung an der Dachauer Straße. © Benedikt Strobach

Der BA-Vorsitzende Wolfgang Kuhn (SPD) informierte dazu, dass die etwa 30-monatige Baumaßnahme im Frühjahr 2024 beginnen werde. Bereits im Herbst 2023 starte die Umsetzung des Parklizenzgebiets um den Seydlitzplatz. Kuhn begrüßte, dass es beim Bau der Realschule an der Franz-Mader-Straße vorangehe und bereits der Boden ausgehoben sei. Er betonte auch, dass der Bau einer weiteren Grundschule wichtig sei.

G. Uelses

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.