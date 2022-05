Walter Sedlmayr & Co.: Historikerin lässt Münchner Morde mittels Staatsarchiv lebendig werden

Von: Andreas Schwarzbauer

Teilen

So viele Bücher über Morde mit Archivakten als Quelle hat Ulrike Hofmann gar nicht gefunden. © Andreas Schwarzbauer

Schaurige G‘schichten im Bayerischen Staatsarchiv: Historikerin Ulrike Hofmann lässt Münchner Morde aus der Vergangenheit aufleben. Ein kleiner Vorgeschmack...

München - Ein Mord, um eine Affäre zu vertuschen, ein Täter, der Wochen lang neben seinen toten Opfern lebt, oder ein vorgetäuschter Selbstmord: Im Bayerischen Staatsarchiv lagern viele interessante Kriminalfälle aus der Vergangenheit. Den besten Überblick darüber hat Ulrike Hofmann. Die Historikerin arbeitet seit 2015 in dem Münchner Archiv und ist dort für den Bereich Justiz zuständig. Sie erhält von den Staatsanwaltschaften, Gerichten und Gefängnissen alte Akten, die einen Blick in die damalige Zeit erlauben. „Es sind wahre Fundgruben, die auf die Biografien und sozialen Verhältnisse der Täter eingehen“, sagt Hofmann.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Lesung im Staatsarchiv: Historikerin lässt Münchner Morde lebendig werden

Zum Tag der Archive sucht sie die spektakulärsten Fälle zu einem bestimmten Motto wie „Lug und Trug“ heraus und Schauspieler lesen aus den originalen Akten. Doch heuer gab es nur eine digitale Veranstaltung, bei der im Internet vier Wochen lang Blogs der Archive zu finden waren. „Die Leute haben aber ein gewisses Bedürfnis nach analogen Veranstaltungen und die Lesungen sind immer sehr gut angekommen. Deshalb planen wir am Samstag, 21. Mai, eine kleine Aktion“, sagt Hofmann. Dabei wird sich auch der neu gegründete Förderverein des Staatsarchivs vorstellen.

Im Mittelpunkt steht aber Schauspieler Winfried Frey, der aus drei Büchern vorliest, die Mordfälle behandeln und deren Grundlage die Akten aus dem Staatsarchiv sind. „Wir wollen zeigen, was aus unseren Quellen entstehen kann.“ Die Autoren werden berichten, wie ihr Buch entstanden ist. Ein Kriminalbeamter des Landeskriminalamts ordnet die Fälle ein – und Hallo gibt schon mal einen Vorgeschmack (s. unten).

Die Lesung findet am Samstag, 21. Mai (14 Uhr), im Lesesaal des Staatsarchivs, Schönfeldstraße 3, statt. Eintritt frei. Anmeldung an poststelle@stam.bayern.de.

Münchens Morde: Elternmörder aus Haidhausen

Der 16-jährige Joseph Apfelböck hat 1919 seine Eltern getötet und anschließend noch drei Wochen mit den Leichen in der Wohnung in Haidhausen gelebt. Um eine Erklärung für den zunehmenden Verwesungsgeruch zu haben, legte Apfelböck die Eingeweide eines Hasen auf den Balkon. Doch irgendwann alarmierten die Nachbarn die Polizei und der 16-Jährige wurde zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Als Motiv gab er an, dass seine Mutter ihm verboten habe, als Filmvorführer zu arbeiten. Die Staatsanwaltschaft ging allerdings von Habgier aus.

„Der Fall hat für Aufsehen in der Öffentlichkeit gesorgt und Bertold Brecht sogar zu einem Gedicht inspiriert“, sagt Hofmann. Christian Schoen schrieb das Buch „Apfelböck oder über das Töten“.

Münchens Morde: Tod in der Stube statt Hochzeit

Auch die Magd Cäzilie Bauer wurde zur Mörderin. Sie machte einem 60-jährigen Fuhrknecht, der eine ordentliche Summe gespart hatte, schöne Augen und versprach, ihn zu heiraten. Damit er ihr Geld gab, täuschte sie vor, die Hochzeit vorzubereiten. In Wirklichkeit kaufte sie sich davon Kleider und unterstützte ihre Schwester. Als der Fuhrknecht 1942 immer energischer auf die Heirat drängte, lag er eines Tages mit aufgeschnittener Kehle und Wunden an den Armen in seiner Stube. Die Gendarmerie ging von Selbstmord aus und auch die Obduktion brachte kein anderes Ergebnis.

Doch dann verriet die eigene Schwester Cäzilie an die Polizei. Die Frau wurde wegen Mordes zum Tode verurteilt und 1942 in Stadelheim hingerichtet. Im Buch „Die Ermittlungsakte Cäzilie Bauer“ von Ulrike Hofmann finden sich Briefe von Cäzilie aus der Haft, ein Schreiben ihres Vaters an Adolf Hitler und das Urteil mit Begründung. Alles stammt aus der Akte der Staatsanwaltschaft. „Es ist eine Doku mit den Originaldokumenten und ermöglicht es dem Leser, in die Ermittlungsakten zu schauen. Es gibt auch eine Einordnung des Falles in die Zeitgeschichte“, sagt Hofmann.

Münchens Morde: Vertuschung einer Affäre und Meineid

Die 15-jährige Magd Anna fing um 1925 ein heimliches Verhältnis mit dem Bauern Sebastian an und wurde schwanger. Als sie ihre Tochter Anna Junior zu Welt brachte, gab sie Ludwig, einen jungen Mann, den sie beim Tanzen kennengelernt hatte, als Vater an. Dieser bestritt die Vaterschaft und verwies auf Sebastian. Doch der Bauer und Anna schworen vor Gericht, kein Verhältnis miteinander zu haben. Sie leisteten einen Meineid und Ludwig wurde zu Unterhaltszahlungen verurteilt.

Doch das Gerücht, dass Sebastian der Vater war, hielt sich. Und als das Mädchen sogar Ähnlichkeit mit ihm zeigte, geriet er in Panik und forderte Anna auf, das Kind zu töten. Sonst wollte er sie vom Hof werfen. Ein erster Mordversuch scheiterte. Doch schließlich vergiftete sie ihre Tochter mit Tollkirschen. Darüber hat Thomas Grasberger in „Stenz“ geschrieben.

Münchens Morde: Die Akte Walter Sedlmayr

Die meisten kennen seinen Fall: Der Schauspieler Walter Sedlmayr wurde von seinem Ziehsohn und dessen Halbbruder erschlagen. Das Buch „Die Mordakte Sedlmayr“ von Petra Cichos gewährt Einblick in die zentralen Polizeiakten und vollzieht so die Ermittlungen nach.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.