Demo in München: Abfallwirtschaftsbetrieben fehlen bundesweit Fahrer für Müll

Von: Sabina Kläsener

Teilen

Die Müll-Entsorgungsunternehmen kämpfen mit extremem Personalmangel - so auch in München. © dpa/Andreas Gebert

Die Bayerischen Abfallwirtschaftsunternehmen kämpfen mit starkem Personalmangel, so auch in München – warum die Gelbe Tonne den Mangel noch verschärfen könnte.

München - Es fehlen Arbeitskräfte, doch der Müll wird mehr – 574 773 Tonnen waren es 2021 in München: Daher ruft der Verband der Bayerischen Entsorgungsunternehmen (VBS) am Freitag, 17. Juni (12 Uhr), zu einer Demo auf dem Professor-Huber-Platz auf.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Immer mehr Müll, immer weniger Personal in Abfallwirtschaftsbetrieben ‒ Auch in München ein Problem

„Der Personalbedarf ist bei allen Unternehmen in der Branche und in allen Bereichen sehr groß“, erklärt VBS-Geschäftsführer Rüdiger Weiß. Es fange bei den Kraftfahrern an, betreffe aber auch Wertstofferfassung, Sortierung und Aufbereitung. „Eine Entspannung ist aktuell nicht in Sicht.“

Im Gegenteil: „Es ist zu erwarten, dass sich dieser Negativtrend fortsetzt“, sagt Weiß. Denn: Die Fachkommission für Logistik und Mobilität prognostiziere, dass durch den Krieg in der Ukraine in den kommenden Jahren mehr als 100 000 Lkw-Fahrer fehlen könnten – branchenübergreifend. Zudem gelte die Arbeit in der Abfallwirtschaft zu Unrecht als unattraktiv, sei hingegen zukunftsträchtig, vielfältig und abwechslungsreich, so Weiß.

Auch beim Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) ist die Suche nach Kraftfahrern schwierig. „Der Arbeitsmarkt ist leer und hart umkämpft“, erklärt eine Sprecherin. Die Lösung des AWM: innerbetriebliche Weiterbildung „vom Lader zum Fahrer“ sowie die Bezahlung nach Tarif für den öffentlichen Dienst. Mangel gebe es laut AWM auch bei Fachkräften, beispielsweise in den Bereichen Kreislaufwirtschaft, Entwässerungsanlagen und Umwelttechnik. Auch hier versuche man durch betriebsinterne Aus- und Weiterbildung gegenzusteuern.

Müll-Problem entgegenwirken: Stadt München plant Pilotversuch für Recycling von Kunststoffen

Ein weiteres Ansinnen der Demo: zeigen, wie systemrelevant die Entsorgungswirtschaft ist – in puncto Nachhaltigkeit sowie dem Schutz von Klima und Ressourcen. „Eine gut funktionierende Kreislaufwirtschaft ist unabdingbar, um die Rohstoffversorgung auch in Zukunft sicherzustellen“, erklärt Weiß.



Um das Recycling zu verbessern, möchte die Stadt im Pilotversuch Holsysteme für Kunststoffe ausprobieren. Das könnte den Fahrer-Mangel noch verschärfen: „Wenn aus dem Bring- ein Holsystem wird, wird sich automatisch der Schwerlasttransport in der Stadt erhöhen. Statt rund 950 Wertstoffinseln müssten über 100 000 Haushalte angefahren werden“, erklärt eine AWM-Sprecherin. Für die Entsorgung und nötige Logistik sind dann aber privatwirtschaftliche Betriebe verantwortlich.

Bei Rest-, Papier- und Bioabfall kann die AWM-Sprecherin beruhigen: „Die Münchner müssen sich keine Sorgen machen, dass ihr Abfall nicht abgeholt wird.“ Jedenfalls nicht dauerhaft.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.