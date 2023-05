Mehrere Mülltonnen in Brand: Feuerwehr-Einsatz in München-Neuhausen mit hohem Schaden

Von: Benedikt Strobach

In der Ruffinistraße in Neuhausen wurden am Samstag mehrere Mülltonnen in Brand gesteckt. Die Feuerwehr München musste ausrücken. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Mehrere Mülltonnen sind in Neuhausen in Brand gesteckt worden. Die Feuerwehr München musste zum Einsatz ausrücken. Es entstand ein hoher Schaden.

München / Neuhausen ‒ In der Ruffinistraße in Neuhausen sind am frühen Samstagmittag mehrere Mülltonnen in Brand gesteckt worden. Das berichtet die Feuerwehr München. Es entstand ein hoher Sachschaden.

München: Feuerwehr-Einsatz und hoher Schaden nach Mülltonnen-Brand in Neuhausen

Zuvor hatten Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Ruffinistraße Rauch aus dem Mülltonnen-Häuschen im Hinterhof beobachtet. Sie verständigten die Feuerwehr per Notruf. Glücklicherweise befand sich ein Hilfeleistungslöschfahrzeug bereits in unmittelbarer Nähe und konnte somit schnell eintreffen.

Den Einsatzkräften kam nach der Ankunft im Hinterhof bereits dichter Rauch aus dem Häuschen entgegen. Eine Mülltonne befand sich im Vollbrand, zehn weitere waren teilweise in Brand oder durch die Wärme beschädigt. Einzeln wurden die Behätnisse aus dem Häuschen genommen und nacheinander im Freien gelöscht oder abgekühlt.

Nach kurzer Zeit waren die Flammen erloschen. Verletzte Personen gab es keine, meldet die Feuerwehr. Allerdings seien die finanziellen Folgen beträchtlich. Die entstandene Schadenssumme betrage etwa 20.000 Euro. Zur Brandursache ermittelt nun die Polizei München.

