Münchner Taxi-Genossenschaft beantragt neuen Stand und erhält Abfuhr: „Hier entscheiden keine Fachleute“

Von: Theresa Reich

Die Münchner Taxi-Genossenschaft beantragte einen Stellplatz direkt vor der Zentrale an der Engelhardstraße. Daraus wird erstmal nichts. © Thomas Kroker

Die Taxi-Genossenschaft will einen weiteren Stand in Sendling, um Taxi-Staus am Harras zu verhindern. Der Bezirksausschuss lehnt diesen aber ab. Die Gründe...

Ließen sich vor der Corona-Pandemie viele Fahrgäste von Taxis chauffieren, bleiben heuer viele Wagen an den Ständen stehen. Mit dem Umbau des Platzes „Am Harras“ habe sich die Situation für die Taxifahrer zusätzlich dramatisch verschlechtert, klagt Thomas Kroker, Vorstand der Münchner Taxi-Genossenschaft gegenüber Hallo.

„Wo früher 15 Taxis parkten, können heute nur noch sieben Fahrer warten.“ Häufig müssten die Taxler ordnungswidrig halten und würden so Fußgänger behindern. Um am Harras „Druck rauszunehmen“, beantragte Kroker beim Mobilitätsreferat einen zusätzlichen Standplatz 400 Meter südlich an der Engelhardstraße. Dieser hätte direkt vor der Münchner Taxizentrale Platz für drei weitere Wagen schaffen können.

Taxi-Streit am Harras: Vorstand der Taxi-Genossenschaft kritisiert Bezirksausschuss für Mitspracherecht und Entscheidung

Der örtliche Bezirksausschuss hat in seiner Januar-Sitzung den Antrag allerdings abgelehnt. Ohne die Zustimmung des Bürgergremiums dürfen Taxifirmen keine Stände in München einrichten. „Ich bin enttäuscht von der Stadtpolitik“, sagt Kroker, der sich in einem öffentlichen Brief über die Mitsprache der Lokalpolitiker beschwert. Die Entscheidung sollte beim Mobilitätsreferat liegen und nicht beim BA.

„Hier entscheiden keine Fachleute, sondern Bürger ohne sach-, fach- und rechtskundiger Kenntnisse.“ Das Taxigewerbe leide ohnehin unter der Pandemie. „Wir brauchen dringend mehr Platz. Auch am Partnachplatz reicht die Fläche nicht aus“, schreibt Kroker.

Thomas Kroker, Vorstand der Münchner Taxi-Gesellschaft, ist enttäuscht von der Stadtpolitik. © privat

Sendlinger Bürgergremium hält weiteren Taxistand in der Nähe vom Harras für unnötig

Auf Nachfrage erklärt BA-Chef Markus Lutz (SPD): Zum einen hält das Gremium den Taxistand für unnötig, weil der Ort verkehrlich gut angebunden sei. Zum anderen rät es der Genossenschaft, lieber einen Taxistand für drei bis fünf Wagen im Innenhof der Zentrale unterzubringen.

Dort sei eine Waschstraße kürzlich geschlossen worden. Diese könnte man zum Taxi­stand umbauen. Das Gremium sieht zudem den Rückbau von öffentlichen Stellflächen kritisch: Die Nachbarschaft würde sich dagegen auflehnen. Statt einem Taxistand plant der BA in dem Bereich Ladesäulen und Radständer.

