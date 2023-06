30 Jahre Muffatwerk in München: So laufen die Feierlichkeiten zum runden Geburtstag

Das Muffatwerk feiert 30. Geburtstag. Zum Jubiläum wird groß aufgefahren und Feiernden ein tolles Programm geboten. © Muffatwerk

Das Muffatwerk feiert heuer den 30. Geburtstag und ist fester Bestandteil der Münchner Kulturszene geworden. Wie das runde Jubiläum begangen wird:

München ‒ 600 bis 700 Konzerte im Jahr, Festivals, Partys, Ausstellungen: Das Muffatwerk neben dem Müller‘schen Volksbad ist aus dem Münchner Kulturleben nicht mehr wegzudenken. Und das seit mittlerweile 30 Jahren. Ein runder Geburtstag, der von Mittwoch, 12., bis Samstag, 29. Juli, kräftig gefeiert wird, wie Geschäftsführer Christian Waggershauser im Gespräch mit Hallo verspricht. Die Planungen dafür hätten bereits vor eineinhalb Jahren angefangen.

30 Jahre Muffatwerk: Unterstützung von Anfang an

Das Muffatwerk stand schon immer für Energie. Früher als im Jugendstil erbautes Heizkraftwerk, das 1973 stillgelegt und in den 1980er-Jahren sogar als Tennishalle genutzt wurde. Nach dem Umbau als energetischer Kultur-Hotspot für die junge Szene und kunst­interessierte Leute mit einem spartenübergreifendem Programm.



Früher war ein Heizwerk in der heutigen Kultur-Location zu finden. © Muffatwerk

Von Anfang an unterstützte die Landeshauptstadt den Veranstaltungsort, wie Waggershausen erklärt, weil die Stadt „dauerhaft etwas für die Kultur im Zentrum tun wollte“. Halle und Café gibt es von Beginn an, den Biergarten erst seit 2002. Der Club Ampere wurde zusammen mit einigen Backstage-Räumen und dem Umbau der Gesamtanlage sogar erst 2005 fertiggestellt. Insgesamt konnte die Betriebsfläche somit seit 1993 von 1000 auf 3000 Quadratmeter vergrößert werden.

30 Jahre Muffatwerk: Pläne für die Zukunft

Von Beginn an seien Trends gesetzt worden. Viele international bekannte Stars seien in ihren Anfangszeiten dort aufgetreten, so Sprecher Ralf Binder. Zum Beispiel stand die Sängerin Amy Winehouse im Muffatwerk auf der Bühne ebenso wie der Gitarrist Carlos Santana. Auch der US-Rapper Eminem war hier in seiner Anfangszeit als DJ vertreten. Hinzu kommt: „Hier konnten erstmals HipHop-Veranstaltungen, Clubabende und anspruchsvolle DJ-Happenings der elektronischen Szene stattfinden“, so Binder.



Den Club „Ampere“ gibt es erst seit 2005. © Schlaf

Mittlerweile ist das Muffatwerk auch Plattform für viele Festivals wie die Münchner Biennale, Musica Viva und das Münchner Jugend-Filmfest. Durch Produktionsbeteiligungen und Auftrittsmöglichkeiten unterstützt das Muffatwerk auch die lokale Performanceszene. Für die Zukunft gilt: „Räumlich haben wir das Gelände jetzt ausgereizt“, so Geschäftsführer Waggershauser. Allerdings sollen demnächst im Keller noch weitere Lagerräume entstehen.

So laufen die Feierlichkeiten zum Jubiläum Den Auftakt – und gleichzeitig einen der Höhepunkte – zu den Feierlichkeiten im Muffatwerk bildet die Ausstellung „Muffat Digital Art – Lost in space“, die vom 12. bis 18. Juli zu sehen ist. „Bis zum 29. Juli folgen Tanzveranstaltungen, Konzerte, Partys, und ein philosophisches Nachtgespräch mit Julian Nida-Rümelin“, erklärt Sprecher Ralf Binder. Er rechnet mit etwa 5000 Gästen. Täglich geöffnet hat natürlich auch während der Jubiläums-Feierlichkeiten der hauseigene Biergarten mit Platz für 400 Gäste. Infos unter www.muffatwerk.de.

Sonja Deleski

