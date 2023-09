Kurz nach Ende der ELF-Saison: Munich Ravens trennen sich von Head Coach John Shoop

Von: Benedikt Strobach

Nicht mehr Head Coach der Munich Ravens: John Shoop. © Steve Bunkahle

Paukenschlag bei Münchens neuem Football-Franchise: Kurz nach Ende der ELF-Saison entlassen die Munich Ravens Head Coach John Shoop. Die Gründe...

München / Unterhaching ‒ Eine Bilanz von 7:5-Siegen, über 5000 Besucher pro Heimspiel, den späteren Gewinner der eigenen Conference Stuttgart Surge geschlagen und nur knapp an den Playoffs vorbeigerauscht: Die Premierensaison der Munich Ravens in der European League of Football (ELF) war eigentlich durchaus erfolgreich. Nun kommt aber kurz nach Ende der Spielzeit und dem erfolgreichen 55:0-Sieg über die Barcelona Dragons eine unerwartete Nachricht. Die Ravens trennen sich von ihrem Cheftrainer, Head Coach John Shoop. Auch Defensive Coordinator (also der Trainer für die Defensive) Vince Okrush muss gehen.

Kurz nach Ende der ELF-Saison: Munich Ravens trennen sich von Head Coach John Shoop ‒ auch Defensive Coordinator geht

Beides meldeten die Ravens in einer Pressemitteilung am Mittwoch-Nachmittag. Warum Shoops Vertrag nicht verlängert wurde, erklärt General Manager Sebastian Stolz: „Wir beschäftigen uns bereits seit mehreren Wochen intensiv mit dem sportlichen Weg, den wir in Zukunft gehen wollen. Wir haben die letzten Monate genau analysiert und viele Gespräche geführt. Dabei wurde klar, dass die Franchise-Führung und John Shoop unterschiedliche Ansichten über die Vision und sportliche Ausrichtung der Munich Ravens haben.“ Daher habe man nun die schwere Entscheidung getroffen, sich zu trennen.

„Wir bedanken uns sehr für seine harte Arbeit, seinen unermüdlichen Einsatz und seine Leidenschaft. Er hatte einen großen Anteil an unserer starken Debütsaison und wird für immer ein Teil der Geschichte der Munich Ravens sein. Wir wünschen ihm und seiner Familie alles Gute für die Zukunft“, ergänzt Stolz noch. Auch bei Okruch bedankt er sich für dessen Leistungen, nennt aber keine näheren Gründe.

Die Ravens seien indes bereits auf der Suche nach Ersatz, erklärt Sportdirektor Sean Shelton: „Wir glauben fest daran, dass die Munich Ravens eine spannende und attraktive Adresse im europäischen Football sind und gehen davon aus, schon bald einen Nachfolger präsentieren zu können.“

