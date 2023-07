Munich Ravens: Hallo blickt hinter die Kulissen des Münchner Footballclubs

Von: Benedikt Strobach

Teilen

Bestens gefüllt sind die Tribünen bei den Heimspielen der Munich Ravens im Unterhachinger Sportpark. Hallo hat einen Spieltag lang hinter die Kulissen geblickt. © Benedikt Strobach

Die Spieler der Munich Ravens sind bekannt. Doch wer sind die Menschen im Hintergrund und auf der Tribüne? Was passiert an einem Football-Spieltag im Hachinger Sportpark? Hallo war gegen Mailand dabei und stellt den Ablauf sowie die Teams hinter dem Team vor...

München ‒ Die Munich Ravens sind seit diesem Jahr neu in der European League of Football (ELF) und kämpfen um einen der begehrten sechs Playoff-Plätze. Hallo hat das Team und das Team hinter den Protagonisten beim Heimsieg gegen die Milan Seamen begleitet:

Luca Amatino, Denny Gschwilm und Moritz Ziegler (v. li.) genießen in Liegestühlen die Kickoff-Party. © Benedikt Strobach

Hinter den Kulissen der Munich Ravens: Der typische Spieltag

Dort gibt es auch verschiedene Spiele und ein Bühnenprogramm. © Benedikt Strobach

Ab 9 Uhr: Die Spieler der Ravens kommen am Stadion an. Noch vor dem Einlass und der Kickoff-­Party gibt es bereits erste Stimmungsmacher: Die „Munich Ravens Crowd“ – der Fanclub des Teams – ist schon vor Ort. „Wir haben den Fanclub Mitte Juni, vor dem ersten Auswärtsspiel gegen Zürich, gegründet“, sagt Roman Spuling. Mittlerweile bestehe die „Crowd“ aus 70 Mitgliedern, auf Instagram folgen über 600 Menschen. „Wir versuchen, das Team zu allen Spielen zu begleiten. Was hier in kurzer Zeit aufgebaut wurde, ist genial.“ Spuling hofft, dass die Ravens die Playoffs noch schaffen.

Die „Munich Ravens Crowd“ um Roman Spuling (re.) ist Fanclub des Teams. Sie sorgen unter anderem mit selbstgestalteter Trommel für Stimmung auf der Tribüne – auch beim ersten Münchner Touchdown durch Luca Salvo. © Benedikt Strobach

Ein besonderer Hingucker ist der kostümierte Fan Marvin „The Raven“. © Benedikt Strobach

Ab 10.30 Uhr: Die Kickoff-Party beginnt, immer mehr Fans kommen an. Geboten ist viel: Basketball- und Football-Spiele, Essens- und Merchandise-Stände, Liegestühle, eine Hüpfburg sowie eine Partybühne. Hier kann man auch die Spieler der Ravens treffen. Auch das Ticketbüro im Südosten hat nun geöffnet. „Den größten Ansturm erleben wir knapp eine Stunde vor Anpfiff“, sagt Emilie Huber. Die 23-Jährige ist Football-Fan und arbeitet als Volunteer für die Ravens. Etwa 50 freiwillige Helfer sind in verschiedenen Bereichen im Einsatz.

Emilie Huber arbeitet als Volunteer im Ticketbüro. © Benedikt Strobach

Ab 11.25 Uhr: Die Spieler wärmen sich auf dem Feld auf. Hinter den Teambänken bereits aufgebaut ist der Snack- und Getränkebereich von Mareike Zebisch. Die 33-Jährige versorgt Footballspieler seit zehn Jahren mit Erfrischungen. „Bei einem Spiel gehen schon 80 Liter Wasser weg“, sagt sie. Auch Melonen, Trauben oder Bananen hat Zebisch vorbereitet. Wenn möglich, begleite sie das Team zu allen Partien. Nicht nur die Spieler profitieren. „Auch unser Maskottchen, der Rabe Dave, wird gefüttert“, sagt Zebisch.

Mareike Zebisch kümmert sich um die Verpflegung des Teams. © Benedikt Strobach

Ab 12.40 Uhr: Das Team versammelt sich am südöstlichen Eingang zum Spielfeld. Begleitet von den 4028 jubelnden Fans und Spalier stehenden Cheerleadern läuft das Team unter einer Rauchschwade ein. Defensivspieler Dominik Ondra trägt eine große Ravens-Flagge aufs Feld. Es folgen die Nationalhymnen der Herkunftsländer der Teams sowie der Münz­wurf zu Spielbeginn. Die „Munich Ravens Crowd“ sorgt mit selbstgestalteter Trommel, Holzratsche und Pfeifen für Stimmung. Um kurz nach 13 Uhr folgt der Anpfiff.

Auch in die Kabinen durfte Hallo kurz blicken. © Benedikt Strobach

Nach 16 Uhr: Die Munich Ravens feiern ein regelrechtes Punktefestival und schlagen Mailand mit 56:37. Vier Touchdownpässe von Quarterback Chad Jeffries (je zwei auf Luca Salvo und Markell Castle), je ein Lauf von Tomiwa Oyewo und Salvo sowie zwei Endzonen-Sprints nach Ballgewinn durch die Defensivspieler Justin Rogers und Junior Nkembi sorgen für Münchner Jubel beim ersten Heimsieg der Teamgeschichte. Anschließend folgt ein Abklatschen der Spieler mit ihren Fans. Zum Schluss gibt es noch eine Autogrammstunde und eine gemeinsame Feier im Wirtshaus am Stadion.

+++Hallo verlost eine Stadiontour und Tickets für die Munich Ravens+++

Glaube an Weiterkommen - Quarterback Chad Jeffries im Interview

238 Yards Raumgewinn durch angekommene Pässe und vier erfolgreiche Würfe in die Endzone: Spielmacher Chad Jeffries war beim ersten Heimsieg der Munich Ravens erneut ein wichtiger Faktor. Im Hallo-­Interview spricht er über das Erfolgsrezept, die Playoff-Chancen seines Teams und seine persönliche Spielvorbereitung.

Quarterback Chad Jeffries lieferte gegen Mailand eine echte Show - und sprach mit Hallo nach dem Spiel über die Playoff-Ambitionen des Teams. © Benedikt Strobach

Herr Jeffries, endlich ist der erste Heimerfolg da. Was lief besser als in den ersten beiden Partien in Haching?

Wir haben sauberer gespielt. Vor allem die erste Halbzeit war super, offensiv wie defensiv. Wir sind gut nach vorne gekommen und haben hinten nahezu nichts zugelassen. Natürlich ist es auch ein tolles Gefühl, endlich daheim zu gewinnen.

Vor allem, da man nach gutem Start mit zuletzt zwei Niederlagen in Folge in das Spiel gehen musste...

Es ist immer hart, nach mehreren Spielen ohne Sieg zurückzukommen. Wir haben uns aber sehr gut auf Mailand vorbereitet und den Frust als Antrieb genutzt.

Stichwort Vorbereitung: Haben Sie ein eigenes Ritual, dem Sie vor dem Spiel folgen?

Ein großes Ritual habe ich nicht. Ich höre Musik in der Kabine und fokussiere mich beim Aufwärmen auf mich und mein Spiel. Also nichts besonderes.

Also sind Sie eher kein Kabinen-DJ?

Nein, ich höre meine Musik lieber über meine Kopfhörer (lacht).

Die Ravens stehen nun bei 3:3 Siegen auf dem dritten Platz in ihrer Gruppe. Glauben Sie noch an einen der ersten beiden Plätze und damit an den Playoff-Einzug?

Ich denke schon, dass wir das schaffen können. Natürlich wird es schwer, an Stuttgart oder Tirol noch vorbeizuziehen. Wenn wir aber an das Mailand-­Spiel anknüpfen, kann es durchaus klappen.

Und wenn es nicht klappt?

Können wir trotzdem zufrieden sein. Wir stehen in der ersten Saison nach sechs Spielen gut da. Ich denke, dass wir auch bei unseren Niederlagen gezeigt haben, dass wir mithalten können.

Wie wichtig ist die Fan-­Nähe, die es hier in München gibt?

Wir haben eine großartige Fan-Basis. Die machen eine super Stimmung. Da feiert man natürlich auch gerne im Anschluss gemeinsam.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.