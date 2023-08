Football in München: So qualifizieren sich die Munich Ravens noch für die ELF-Playoffs

Von: Benedikt Strobach

Müssen auch im Rückspiel gegen Mailand gewinnen, um eine Playoff-Chance in der European League of Football (ELF) zu wahren: Die Munich Ravens um Junior Nkembi (#19, mit Ball). © Benedikt Strobach

Die Playoff-Chancen der Munich Ravens in der European League of Football (ELF) sind gering. Wie das Team aus München die K.O.-Runde noch erreicht.

München – Nach dem immens wichtigen und denkbar knappen 32:30-Sieg in Stuttgart folgte am vergangenen Wochenende ein herber Rückschlag für die Munich Ravens, Münchens neues Football-Franchise: Mit 23:60 wurden die Raben im eigenen Stadion von Rhein Fire aus Düsseldorf regelrecht überrannt.

Somit besteht für das Team zwei Spieltage vor Schluss nur noch eine minimale Chance, in seiner Premierensaison in der European League of Football (ELF) die Playoffs zu erreichen. Dafür muss nun vieles richtig laufen. Wir erklären das Szenario, welches für die Münchner Footballer eintreten muss, damit der Traum noch wahr wird.

Playoff-Traum der Munich Ravens: Wie erreicht das Football-Team aus München noch die K.O.-Runde?

Zunächst sollte man aber noch eine Übersicht zu den ELF-Playoffs geben. Konkret geht es darum, welche der insgesamt 16 Teams sich für die K.O.-Runde qualifizieren, wann diese stattfindet, wer dort auf wen trifft und wie die Platzierungen ermittelt werden (Infos zur ELF allgemein gibt es im Kasten am Ende des Texts).

Wann finden die ELF-Playoffs 2023 statt?

Die reguläre Saison der ELF endet am Sonntag, 3. September. Die Playoffs finden danach an den drei verbleibenden September-Wochenenden statt. Sie sind unterteilt in eine sogenannte Wildcard-Runde (9./10. September), ein Halbfinale (16./17. September) sowie ein Finale. Die genauen Daten und Zeiten der einzelnen Spiele stehen noch nicht fest. Fix sind nur Datum und Uhrzeit für das Finale: Sonntag, 24. September, um 13 Uhr in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg.

Welche Teams qualifizieren sich für die ELF-Playoffs?

Insgesamt erreichen sechs Mannschaften die Playoffs. Dabei handelt es sich um die drei Conference-Sieger, welche die Plätze 1-3 belegen, sowie die drei Teams mit den verbleibenden besten Sieg-Niederlagen-Verhältnissen auf den Rängen 4-6. Die Letztgenannten müssen nicht zwingend die Zweiplatzierten der jeweiligen Gruppen sein. Die beiden erfolgreichsten Franchises, also die zwei Gruppensieger mit der besten Bilanz, bekommen in der ersten K.O.-Runde frei und steigen erst zum Halbfinale ein.

Am ersten Playoff-Wochenende empfängt das drittstärkste Team, also der Conference-Sieger mit der „schlechtesten“ Wertung, das sechstbeste. Das andere Duell liefern sich die Plätze vier und fünf. Nimmt man den aktuellen Stand nach Woche zwölf, empfangen derzeit Stuttgart Surge (#3) die Panthers Wroclaw (#6) und Frankfurt Galaxy (#4) die Raiders Tirol (#5) in der Wildcard-Runde. Rhein Fire (#1) würde dann im Halbfinale auf den Gewinner mit der schlechteren, die Vienna Vikings (#2) auf den Sieger mit dem besseren Tabellenplatz nach der regulären Saison warten.

Wie werden die Playoff-Plätze erreicht?

Die Teams platzieren sich durch Sieg-zu-Niederlage-Verhältnisse in der regulären Saison. Besiegt also ein Team die ersten vier seiner Gegner, steht es zu diesem Zeitpunkt bei 4:0. Gewinnt eine Mannschaft im selben Zeitraum zwei Spiele und verliert zwei weitere, beträgt das Verhältnis 2:2. Damit würde man in der Tabelle hinter dem erstgenannten Team stehen.

Playoff-Traum der Munich Ravens: Wie erreicht das Football-Team aus München die K.O.-Runde?

Wie können sich die Munich Ravens also noch für die Playoffs qualifizieren? Dafür bedarf es zunächst eines Blicks auf die Ausgangslage in der Central Conference, zu der die Münchner gehören: Bisher sind zwölf Spiel-Wochenenden absolviert, zwei stehen noch aus. Die Tabelle der Gruppe sieht nun so aus:

1. Stuttgart Surge, 8:2-Siege

2. Raiders Tirol, 7:3-Siege

3. Munich Ravens, 5:5-Siege

4. Helvetic Guards, 3:7-Siege

5. Barcelona Dragons, 2:8-Siege

6. Milano Seamen, 2:8-Siege

Stuttgart steht bei drei, Tirol bei zwei gewonnenen Spielen mehr als die Ravens. Beide Teams spielen nicht mehr gegen die Münchner. Die Ravens können Surge nicht mehr einholen. Um mit dem Innsbrucker Franchise gleichzuziehen, benötigen sie zwei Siege – während die Raiders zweimal verlieren. Doch das allein würde nicht zum Überholen reichen: Tirol hat beide Partien gegen die Münchner gewonnen – und damit den direkten Vergleich, der bei Gleichstand entscheidet, für sich entschieden.

Die verbleibenden Playoff-Chancen der Ravens zeigen sich mit einem Blick auf die Eastern Conference:

1. Vienna Vikings, 10:0-Siege

2. Panthers Wroclaw, 7:4-Siege

3. Berlin Thunder, 7:4-Siege (Eigentlich 6:4, aber der Sieg gegen das zurückgetretene Leipzig in Woche 13 steht bereits fest)

4. Fehervar Enthroners, 3:7-Siege

5. Prague Lions 1:9-Siege

6. Leipzig Kings, ausgeschieden (gelistet bei 2:9-Siegen)

Die Panthers Wroclaw aus Breslau stehen nämlich auch zwei, Berlin Thunder einen Sieg vor den Munich Ravens. Und hier kommt ein wichtiger Punkt ins Spiel: Um viert- bis sechstbestes Team zu werden, muss man nicht zwingend Zweiter einer Conference sein. Es reicht das bessere Sieg-Niederlagen-Verhältnis.

Bedeutet: Schafft es das Münchner Franchise noch, die beiden Ost-Teams einzuholen, entscheiden die Punkt-Verhältnisse der Mannschaften über das Weiterkommen, da es zwischen den Ravens und Thunder oder den Panthers keinen direkten Vergleich gibt.

Auf die Gruppe West braucht man in München nicht mehr schauen. Dort ist der derzeit zweite, Frankfurt Galaxy, mit 9:1-Siegen für die Ravens uneinholbar.

Es gibt also noch geringe Chancen für München, in die Playoffs einzuziehen. Was definitiv nötig ist: zwei eigene Siege – und Berlin sowie Breslau müssen ihre jeweils noch offene Partie verlieren.

Playoff-Traum der Munich Ravens in der ELF: Die Ausgangslage des Football-Teams aus München

Nach Woche zwölf ergibt sich folgendes Playoff-Bild für die ELF:

1. Rhein Fire, 10:0-Siege

2. Vienna Vikings, 10:0-Siege (Schlechtere Punkte-Differenz als Rhein Fire)

3. Stuttgart Surge, 8:2-Siege

4. Frankfurt Galaxy, 9:1-Siege

5. Raiders Tirol, 7:3-Siege

6. Panthers Wroclaw, 7:4-Siege

7. Berlin Thunder, 7:4-Siege (Eigentlich 6:4, aber der Sieg gegen das zurückgetretene Leipzig in Woche 13 steht bereits fest)

8. Munich Ravens, 5:5-Siege

München braucht zwei Siege in Mailand (26. August, 19 Uhr) und daheim gegen Barcelona (3. September, 13 Uhr). Damit stünde für die Ravens ein Verhältnis von 7:5. Beide Gegner konnten im Hinspiel bereits geschlagen werden (39:15 in Barcelona und 56:37 gegen Mailand) und stehen mit jeweils 2:8-Siegen am Ende der Tabelle der Central Conference.

Selbst dann hat man aber Platz sechs nicht in der eigenen Hand. Die Panthers Wroclaw haben in der kommenden Woche spielfrei und treffen am letzten Spieltag noch auf die Fehervar Enthroners aus Székesfehérvár in Ungarn (3. September, 16.25 Uhr). Hier gilt das Team aus Breslau, auch nach dem 63:33-Sieg im Hinspiel, als Favorit.

Berlin hat in Woche 13 sicher gewonnen, da es gegen die bereits aus dem Spielbetrieb zurückgetretenen Leipzig Kings antreten würde – also einen Sieg gewertet bekommt (daher steht das Team in unserer Tabelle bereits bei 7:4, Anm. d Red.). Am letzten Spieltag empfangen die Thunder die Hamburg Sea Devils (3. September, 13 Uhr). Diese haben mit 4:6-Siegen zwar keine Playoff-Chancen mehr, besiegten aber die Berliner im Hinspiel mit 37:17.

Playoff-Traum der Munich Ravens in der ELF: Die Möglichkeiten des Football-Teams aus München

Sollten Breslau und Berlin ihr jeweils letztes Spiele verlieren, stünden die beiden Franchises mit einem zweifach erfolgreichen München gleichauf bei 7:5-Siegen. Dann entscheidet laut ELF-Regelwerk einer der folgenden Punkte (in Reihenfolge der Aufzählung) über Platz sechs:

1. Differenz der erzielten zu den kassierten Punkten

2. Anzahl der erzielten Punkte

3. Anzahl der erzielten Punkte bei Auswärtsspielen

4. Münzwurf durch den Commissioner oder eine von ihm ausgewählte Person

Diese Form der Entscheidung könnte sogar die Raiders Tirol noch (mit-)treffen. Verlieren sie noch zweimal, Zuhause gegen Stuttgart Surge (26. August, 18 Uhr) und in Mailand (2. September, 19 Uhr), stünden auch sie bei 7:5-Siegen. Eine Niederlage gegen Conference-Primus Stuttgart erscheint nach dem Hinspiel (6:3 für Surge) durchaus möglich. Ein Ausrutscher in Mailand hingegen dürfte für die Innsbrucker mit Blick auf die Tabelle und das Hinspiel (38:13 für Tirol) unwahrscheinlicher sein.

Sollte dieser Fall dennoch eintreten, würde laut Regelwerk der ELF der direkte Vergleich zwischen Raiders und Ravens ausgesetzt. Dieser kann nämlich nicht für alle vier betroffenen Teams angewandt werden. Dann wäre auch der fünfte Platz für die Münchner möglich.

Vergleicht man die jetzigen Punkte-Differenzen der drei Teams nach zwölf Spieltagen, ergäbe sich folgendes Bild im Kampf um Platz fünf und sechs:

1. Berlin Thunder, 316:158-Punkte, +158

2. Panthers Wroclaw, 350:215-Punkte, +135

3. Raiders Tirol, 237:165-Punkte, +72

4. Munich Ravens, 320:309, +11

Diese Werte würden sich natürlich für Berlin, Breslau und Tirol verschlechtern, verlören diese Teams ihre verbleibenden Spiele. München würde gleichzeitig bei zwei weiteren Siegen das eigene Verhältnis noch einmal aufbessern. Berlin erhält jedoch auch die positive Wertung für die Leipzig-Partie (Gleiches Ergebnis wie im Hinspiel, 39:14, also weitere +25 Punkte: 355:172, +183).

Insgesamt erscheint es sehr unwahrscheinlich, dass die Munich Ravens die Playoffs noch erreichen. Nicht nur ist man selbst „zum Siegen verdammt“ – auch müssten Berlin und Breslau sicher noch ausrutschen (und Tirol für Platz fünf auch). Woche 13 wird für die Ravens nur finale Erkenntnisse bringen, sollten sie in Mailand verlieren. Geschieht dies nicht, bleibt der Playoff-Kampf (um Platz sechs) für die Münchner in der ELF – zumindest auf dem Papier – bis zum letzten Spieltag am Sonntag, 3. September, spannend.

Hinweis: Auch oberhalb der Munich Ravens kann sich in der ELF-Tabelle noch vieles tun. Beispielsweise könnten Breslau und/oder Berlin noch an den Raiders Tirol vorbeiziehen, wenn diese beide ihrer letzten Partien verlören – und Wroclaw sowie Thunder Siege einfahren. Dieser Text soll ein Gedankenspiel aus Sicht der Ravens und deren Playoff-Chancen darstellen. Daher wird hier der Blick nur auf die verbleibenden Münchner Möglichkeiten gerichtet.

Internationaler Football, auch in München: So funktioniert die European League of Football (ELF)

Die European League of Football (ELF) Was ist die ELF? Die ELF ist eine semiprofessionelle europaweite Liga im American Football. Die antretenden Teams sind „Franchises“, also Lizenznehmer und gewerbliche Unternehmen. Bedeutet: Die Mannschaft kommt nicht aus einem Verein, der sich sportlich qualifizieren kann. Es handelt sich um ein Unternehmen, das sich in die Liga fest einkauft. Anders als in Vereins-Wettbewerben wird hier zwar um eine Meisterschaft, aber nicht um Auf- und Abstieg gespielt. Dieses Konzept ist vor allem aus den USA bekannt. In ihre dritte Spielzeit ist die ELF mit 17 Teams aus neun Nationen gestartet. Die „Leipzig Kings“ mussten sich jedoch wegen finanzieller Probleme im Laufe der Saison zurückziehen. Die Liga, welche vom ehemaligen Football-Profi und -Trainer sowie heutigem -Kommentator- und -Moderator Patrick „Coach“ Esume gegründet wurde, will aber den Standort Leipzig nicht aufgeben. Außerdem soll die ELF mittelfristig auf 24 Teams anwachsen. Zur Saison 2024 wurde bereits Madrid als weiterer Standort bestätigt. Wie läuft eine Saison in der ELF ab? Die Teams werden in drei Gruppen, sogenannte Conferences, unterteilt. In mehreren Spielwochen treten sie gegen jede Mannschaft aus ihrer Gruppe zweimal an, einmal im Heimstadion, einmal auswärts. Außerdem finden einige Spiele – auch jeweils zweimal pro Kontrahent – gegen Teams aus anderen Conferences statt. Nimmt man die laufende Spielzeit 2023 als Beispiel: In insgesamt 14 Spielwochen absolvieren die Teams jeweils 12 Partien. Zusätzlich haben sie an zwei Wochenenden spielfrei. Die Conferences bestehen aus zweimal sechs und einmal fünf Mannschaften. Um auf die zwölf Spiele zu kommen, treten die Teams aus der kleineren Gruppe neben ihren vier festen Gegnern noch gegen zwei aus anderen Gruppen an. Die Mannschaften aus den größeren Conferences duellieren sich neben ihren fünf Kontrahenten mit je einem weiteren aus einer anderen Gruppe. Von wann bis wann findet eine ELF-Saison statt? Die Spielzeit 2021 startete Mitte, 2022 und 2023 jeweils Anfang Juni. Die reguläre Saison endet Anfang September, dann folgen die Playoffs. Die ersten beiden Spielzeiten fanden ihren Abschluss im jeweiligen Finale Ende September. Auch 2023 findet das Endspiel in diesem Zeitraum statt: Am Sonntag, 24. September, um 13 Uhr in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg.

