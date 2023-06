München: Zweiter ELF-Auswärtssieg ‒ Munich Ravens schlagen Barcelonas Football-Team deutlich

Von: Benedikt Strobach

Teilen

Die Munich Ravens um Quarterback Chad Jeffries (schwarzes Trikot) konnten nach der Auftaktniederlage gegen Tirol nun zwei Siege in Folge feiern. © Steve Bunkahle

Die Munich Ravens haben ihr zweites Auswärtsspiel in der European League of Football (ELF) gewonnen. In Barcelona gewann das Team aus München 39:15.

München/Barcelona ‒ Nach dem überzeugenden 39:10 bei den Helvetic Guards aus Zürich haben die Munich Ravens, Münchens neuer Football-Franchise, den nächsten Auswärtssieg in der European League of Football (ELF) eingefahren. Bei den Bacrelona Dragons, immerhin Vorjahres-Halbfinalist, bejubelte das Team aus München einen 39:15-Erfolg. Dadurch gehen die Ravens mit Rückenwind in das süddeutsche Derby gegen Stuttgart Surge am Sonntag, 2. Juli.

München: Munich Ravens mit zweitem Auswärtserfolg in der ELF ‒ 39:15 in Barcelona

War in den Spielen zuvor vor allem die Offensive gelobt worden, war in Barcelona zunächst die Verteidigung der Münchner gefordert. Kurz vor ihrer Endzone stoppte sie die Dragons und zwang diese so zu einem Field Goal und ermöglichte so nur drei statt sechs oder sieben Punkten.

Die Ravens glichen im Gegenzug direkt aus. Kicker Robert Werner stellte mit einem erfolgreichen Field Goal auf 3:3. Noch vor Ende des ersten Viertels lief Running Back Tomiwa Oyewo in die Endzone der Katalanen und brachte die Münchner in Front. Der Ire erlief am Ende des Spiels bei 17 Versuchen 212 Yards an Raumgewinn und erzielte drei Touchdowns.

Zum zweiten Mal brachte jedoch ein Verteidiger den Ball in die Endzone. Johannes Zirngibl nutzte im zweiten Viertel eine misslungene Ballübergabe des Spielmachers von Barcelona an dessen Running Back zum 16:3. Allgemein zwangen die Ravens ihren Gegner durch gute Defensive häufig dazu, den Ball schnell wieder abgeben zu müssen.

39:15-Erfolg der Munich Ravens in Barcelona ‒ Fokus auf Heimspiel gegen Stuttgart

Neun Sekunden waren im dritten Viertel gespielt, als Oyewo erneut in die Endzone Barcelonas lief. 60 Yards legte der Running Back dabei hin. Neuer Spielstand: 22:3. 8:55 Minuten vor Ende des dritten Viertels enterte Oyewo erneut die Endzone. Eine erfolgreiche Two-Point-Conversion von Quarterback Chad Jeffries (16 von 29 Pässen an die eigenen Männer gebracht, 195 Yards, ein Touchdown) auf Tight End Marlon Malki sorgte für einen Spielstand von 30:3 für die Ravens.

Kurz vor Ende des dritten Viertels erzielte aber auch Barcelona seinen ersten Touchdown: Running Back Eduard Molina stellte mit einem 1-Yard-Lauf auf 30:9. Im letzten Viertel bediente Spielmacher Jeffries dann Wide Receiver Marvin Rutsch zum 36:9. Es folgte noch ein Field Goal von Kicker Robert Werner zum 39:9. Barcelona kam zum Ende ebenfalls noch einmal in die Münchner Endzone und sorgte somit für das finale Ergebnis von 39:15.

Somit können die Ravens nun eine Sieg-Niederlagen-Bilanz von 2:1 aufweisen. Barcelona geht mit einem 2:2 in die kommende spielfreie Woche. Die Münchner werden bereits heute ihre Augen auf Stuttgart richten. Die noch ungeschlagenen Surge empfangen um 13 Uhr die ebenfalls unbesiegten Raiders Tirol. Bei einer Niederlage würden die beiden süddeutschen Franchises kommenden Sonntag, 2. Juli, um 14.30 Uhr mit der gleichen Bilanz im Sportpark Unterhaching aufeinandertreffen. Dann wollen die Ravens den ersten Heimerfolg der noch jungen Geschichte holen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.