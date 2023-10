Jubel für die „Wüstenblume“ bei Deutschlandpremiere in München ‒ Publikum im Deutschen Theater begeistert

Von: Sebastian Fuchs

Das Musical „Wüstenblume“ gastiert im Deutschen Theater in München. © Etter

Das Musical „Wüstenblume“ feierte am Donnerstagabend Premiere im Deutschen Theater in München. Beim Publikum kam die Vorstellung offenbar gut an.

München ‒ Die Geschichte von Frauenrechtlerin und Topmodel Waris Dirie (57) berührt und begeistert auch als Musical am Donnerstagabend bei der Deutschlandpremiere im Deutschen Theater in München.

Laut Deutscher Presseagentur (dpa) feierte das Publikum Sänger, Tänzer und das Kreativteam um Komponist Uwe Fahrenkrog-Petersen, und besonders auch die Frau, deren Geschichte an diesem Abend auf die Bühne kam.

„Wüstenblume“ bei Premiere im Deutschen Theater in München vom Publikum gefeiert

Die gebürtige Somalierin Dirie, die seit Jahrzehnten gegen das brutale Ritual der Genitalverstümmelung bei Frauen kämpft und auf deren Bestseller-Buch das Stück basiert, zeigte sich ebenfalls auf der Bühne und ließ sich auch später auf der Premierenparty feiern.

Die Geschichte habe alles: „Sie hat Lachen, Weinen, das Drama. Es ist eine Female-Empowerment-Geschichte, die gut ausgeht“, hatte Fahrenkrog-Petersen vor der Premiere gesagt und von „einer echten Cinderella-Geschichte“ gesprochen. „Nur ist sie danach nicht mit einem Prinzen ins Schloss gezogen, sondern hat gesagt: Jetzt muss ich zurück und die anderen auch retten.“

Er sollte mit seiner Einschätzung am Donnerstag Recht behalten. Unterstützt wird die emotionale Reise Diries aus der somalischen Wüste nach London und von dort auf die Laufstege der Welt durch ein effektreiches Bühnenbild, für Musical-Verhältnisse durchaus moderne und ausdrucksstarke Choreographien, bunte Kostüme und hochemotionale Darstellungen der Sänger ‒ allen voran Kerry Jean in der Hauptrolle.

Musical „Wüstenblume“ für zwei Wochen im Deutschen Theater in München

Zweiter Publikumsliebling des Abends war laut dpa Joachim Kaiser aus Udo Lindenbergs Panikorchester in der Rolle von Diries irischem Scheinehemann, der die Zuschauer mit großen und überraschenden Emotionen begeisterte.

Vor der Premiere im Deutschen Theater war das Musical schon in St. Gallen in der Schweiz auf die Bühne gekommen. Zwei Wochen lang soll „Wüstenblume“ in München zu sehen sein, dann geht es auf Europa-Tournee.

