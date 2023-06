Premiere für kulturellen Grenzgang: Musiktheater-Projekt „Get lost“ im Backstage in München

Von: Ursula Löschau

Mit dem Projekt „Get lost“ kreieren Staatsoper, Schauburg und Backstage ein neues Format des Münchner Musiktheaters. © Robert Fischer

München / Neuhausen ‒ Das hat die Münchner Kulturszene noch nicht erlebt: Im Backstage an der Reitknechtstraße 6 feiert am Mittwoch, 14. Juni, das Musik­theaterprojekt „Get lost“ Premiere. Oper verschmilzt dort mit Clubmusik, analoge mit digitalen Ausdrucksformen.

Das Stück entstand in einer Kooperation der Bayerischen Staatsoper mit dem Kinder- und Jugendtheater Schauburg und dem Backstage, die es so noch nie gegeben hat. „Für uns alle ist das ein total neues Format. Es ist wie eine Art Labor. Wir probieren aus, was geht, und treten aus der vertrauten Komfortzone heraus“, verrät Serge Dorny, Intendant der Staatsoper.

Serge Dorny, Intendant der Staatsoper, möchte neue Formate entwickeln. © Julian Baumann

Genau das hat er auch angestrebt, als er vor drei Jahren mit den Überlegungen dazu begonnen hat. „Ich möchte mit der unglaublich großen Bandbreite des Kulturlebens in München zusammenarbeiten, will Brücken schlagen und neue, andere Formate entwickeln“, sagt Dorny. Das Backstage und die Schauburg seien Wunschpartner gewesen.

Die größten Herausforderungen: völlig andere räumliche Gegebenheiten und der Anspruch, „zu verstehen, welche Bedürfnisse ganz andere Institutionen als wir haben“. Der Opern­intendant betont: „Wir wollen unsere Arbeitsweise niemandem aufdrücken, sondern einen ganz neuen Umgang entwickeln.“

Herausgekommen ist „Get lost – eine Odyssee durch die Nacht“. Regisseur Daniel Pfluger und der Münchner Musiker Enik entwerfen vier Geschichten in einer Nacht, die alles entscheiden soll. „Eine Gruppe junger Menschen ist auf der Suche nach dem, was sie zusammenhält, was jeden Einzelnen besonders macht, nach Freundschaft und Einsamkeit.

Musiktheater-Projekt „Get lost“: Theaterabend verwandelt sich in eine Party

Eine Odyssee, die an die Grenzen führt. Eine Reise, bei der das Risiko, sich zu verlieren, dazugehört“, heißt es in der Stückbeschreibung. Getragen wird die Performance von einer Kombination aus elektronischer Musik und barocken Werken von Claudio Monteverdi.

Die Spielorte wechseln zwischen dem Backstage-Werk und dem Garten des Veranstaltungszentrums. Zum Abschluss geht Eniks Musik in ein DJ-Set über ‒ der Theaterabend verwandelt sich in eine Party. „Es sind im Grunde verschiedene Akte wie in einem Theater- oder Opernstück, aber doch ganz anders erlebbar“, fasst Serge Dorny zusammen. Das Stück überschreite damit in vielerlei Hinsicht Grenzen: musikalisch, räumlich sowie in der Wahl und Interpretation künstlerischer Formate.

Das wiederum reizt Backstage-Chef Hans-Georg Stocker. Er misst Kunst und Kultur eine besondere Verantwortung für die Gesellschaft bei. Es sei deren Aufgabe, „Anstöße und Kritik zu liefern, aber auch durchaus Grenzen zu überschreiten und mal zu provozieren und dennoch die Gesellschaft auf positive Weise zusammenzubringen“.

Kooperation von Staatsoper, Schauburg und Backstage: Musiktheater-Projekt „Get lost“

Mitwirkende sind Schauspieler aus dem Ensemble der Schauburg, Sänger aus dem Opernstudio der Bayerischen Staatsoper sowie die Musiker Lisa Schöttl (Hackbrett) und das „Paranormal String Quartet“, bestehend aus Teresa Allgaier (Violine), Katherine Barritt (Viola), Jakob Roters (Cello), Gustavo Strauss (Violine).

Empfohlen ist das Stück ab 15 Jahren. Nach der Uraufführung am Mittwoch, 14. Juni, 19.30 Uhr gibt, es weitere Termine am Freitag, 16. Juni, ab 11 und 19.30 Uhr sowie am Samstag, 17. Juni, ab 19.30 Uhr. Karten gibt es nur über die Bayerische Staatsoper. Das Kontingent an Eintrittskarten für Besucher über 30 Jahren ist im Moment jedoch ausgeschöpft. Für Unter-30-Jährige gibt es noch Tickets für je zehn Euro. Karten für die „Afterparty“ (fünf Euro) sind jeweils nur vor Ort an der Abendkasse des Backstage zu haben.

