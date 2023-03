Internationale Handwerksmesse in München ‒ MVG gibt Tipps zur Anreise wegen Arbeiten am Sendlinger Tor

Von: Jonas Hönle

Zur Internationalen Handwerksmesse (IHM) in München: Wegen Arbeiten am Sendlinger Tor sollen Besucher über die U-Bahn U5 anreisen- (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Wegen der Internationalen Handwerksmesse (IHM) rechnete die MVG mit zahlreichen Besuchern auf der Messe in Riem und informiert über die Fahrt mit der U-Bahn.

München ‒ In München findet wieder die Internationale Handwerksmesse (IHM) statt. Unter dem Motto Bauen, Sanieren und Modernisieren stellt sich auf der Messe Riem von Mittwoch bis Sonntag das Handwerk vor.

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) rechnet in dieser Zeit mit besonders vielen Fahrgästen bei der An- und Abreise und weist auf Probleme aufgrund der Baustelle am Sendlinger Tor hin.

Wegen MVG-Arbeiten am Sendlinger Tor - Zur Internationalen Handwerksmesse (IHM) in München mit U-Bahn U5 anreisen

Wegen den Arbeiten fährt die U-Bahn-Linie U2 am Wochenende nur alle 12 Minuten.

Die Verstärkerzüge im 10-Minuten-Takt von und zur Messe fahren laut MVG dann zwischen Hauptbahnhof und Innsbrucker Ring den Weg über die Linie U5 (via Stachus – Odeonsplatz – Ostbahnhof).

Die MVG empfiehlt IHM-Besuchern daher dringend, aus der Innenstadt über die U5 anzureisen.

Unter der Woche fährt die U2 bis 19:30 im 5-Minuten-Takt zur und von der Messe, danach im 10-Minuten-Takt.

Statt U-Bahn - MVG gibt Tipps für Anreise zu Messe

Die Messe ist alternativ auch mit der S-Bahn und Bussen erreichbar:



S2 : ab Riem mit dem Bus 190 und dem Regionalbus 263

: ab Riem mit dem Bus 190 und dem Regionalbus 263 S4/S6 : ab Trudering mit den Buslinien 139 (Wegen Bauarbeiten auf der S-Bahn-Stammstrecke verkehrt die S6 am Wochenende nur im Abschnitt Ebersberg – Ostbahnhof)

: ab Trudering mit den Buslinien 139 (Wegen Bauarbeiten auf der S-Bahn-Stammstrecke verkehrt die S6 am Wochenende nur im Abschnitt Ebersberg – Ostbahnhof) S8: ab Daglfing mit dem Bus 183

