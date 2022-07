Sommernachtstraum, „Oper für alle“ und CSD in München ‒ MVG-Einschränkungen bei U-Bahn, Tram und Bus am Samstag

Von: Jonas Hönle

Teilen

MVG-Fahrgäste müssen sich am Samstag auf Einschränkungen bei U-Bahn, Bus und Tram einstellen - in München finden der CSD, „Oper für alle“ und der Sommernachtstraum im Olympiapark statt. © Peter Kneffel/dpa

Wegen Sommernachtstraum im Olympiapark, „Oper für alle“ und Christopher Street Day in München kommt es am Samstag zu MVG-Einschränkungen bei U-Bahn, Bus und Tram.

In München finden am Samstag gleich drei große Veranstaltungen statt - der Christoper Street Day (CSD), der Sommernachtstraum im Olympiapark und „Oper für alle“ am Max-Joseph-Platz.

Dadurch kommt es zu laut der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) zu Einschränkungen, Halt-Ausfällen und Umleitungen bei U-Bahn, Bus und Tram. Ein Überblick...

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

MVG-Einschränkungen wegen „Oper für alle“ am Samstag in München - Halt-Ausfälle und Umleitung bei Tram

Aufgrund der Veranstaltung „Oper für alle“ am Max-Joseph-Platz werden die Tram-Linien 19 und 21 am Abend umgeleitet.

Die Tram 19 fährt von ca. 17 Uhr bis ca. 23:00 Uhr zwischen den Haltestellen Maxmonument und Karlsplatz (Stachus) über die Linie 16 (Isartor – Sendlinger Tor). Die Haltestellen Kammerspiele bis Lenbachplatz entfallen, am Hauptbahnhof halten die Züge nur an der Haltestelle Hauptbahnhof Süd.

Die Tram 21 ist unterbrochen und verkehrt im Westen zwischen Westfriedhof und Karlsplatz (Stachus) sowie im Osten zwischen St.-Veit-Straße und Max-Weber-Platz. Die Haltestellen Lenbachplatz bis Maximilianeum entfallen.

Christopher Street Day in München - Halt-Ausfälle, Umleitungen und Einschränkungen bei MVG-Bus und -Tram am Samstag

Aufgrund der Christopher Street Day-Parade am Samstag in München kommt es zu Einschränkungen bei Bus und Tram. Laut MVG werden folgende Linien umgeleitet:

Die Tram 16 wird von ca. 11.30 Uhr bis ca. 15 Uhr zwischen den Haltestellen Maxmonument und Hauptbahnhof Nord über die Maximilianstraße umgeleitet und halt auf diesem Weg an den Haltestellen der Linien 19 und 21. Die Haltestellen Mariannenplatz, Isartor, Reichenbachplatz und Sendlinger Tor entfallen. Am Karlsplatz (Stachus) hält die Tram am Haltepunkt in der Prielmayerstraße.

wird von ca. 11.30 Uhr bis ca. 15 Uhr zwischen den Haltestellen Maxmonument und Hauptbahnhof Nord über die Maximilianstraße umgeleitet und halt auf diesem Weg an den Haltestellen der Linien 19 und 21. Die Haltestellen Mariannenplatz, Isartor, Reichenbachplatz und Sendlinger Tor entfallen. Am Karlsplatz (Stachus) hält die Tram am Haltepunkt in der Prielmayerstraße. Die Tram 17 verkehrt von ca. 11.30 Uhr bis ca. 15 Uhr nur zwischen Amalienburgstraße und Hauptbahnhof.

verkehrt von ca. 11.30 Uhr bis ca. 15 Uhr nur zwischen Amalienburgstraße und Hauptbahnhof. Fahrgäste der Linien 16 und 17 , die den Karlsplatz (Stachus) erreichen wollen, werden gebeten ab Hauptbahnhof auf die S-Bahn auszuweichen, das Fahrziel Sendlinger Tor ist mit den U-Bahnlinien U1/U2 erreichbar.

, die den Karlsplatz (Stachus) erreichen wollen, werden gebeten ab Hauptbahnhof auf die S-Bahn auszuweichen, das Fahrziel Sendlinger Tor ist mit den U-Bahnlinien U1/U2 erreichbar. Die Tram 18 ist von ca. 11.30 Uhr bis ca. 15 Uhr zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof Süd und Ostfriedhof unterbrochen. Vom Gondrellplatz kommend werden die Züge ab Hauptbahnhof durch die Dachauer Straße zur Hochschule München (Lothstraße) umgeleitet. Von der Schwanseestraße kommend fahren die Züge ab Ostfriedhof eine Umleitung über Silberhornstraße (Verbindung zum Hauptbahnhof mit U2) zum Wettersteinplatz.

ist von ca. 11.30 Uhr bis ca. 15 Uhr zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof Süd und Ostfriedhof unterbrochen. Vom Gondrellplatz kommend werden die Züge ab Hauptbahnhof durch die Dachauer Straße zur Hochschule München (Lothstraße) umgeleitet. Von der Schwanseestraße kommend fahren die Züge ab Ostfriedhof eine Umleitung über Silberhornstraße (Verbindung zum Hauptbahnhof mit U2) zum Wettersteinplatz. Die Tramlinien 27 und 28 lassen von ca. 11.30 Uhr bis ca. 15 Uhr die Haltestelle Sendlinger Tor aus und fahren nur zwischen Petuelring beziehungsweise Scheidplatz und Karlsplatz (Stachus), wo der Haltepunkt in der Prielmayerstraße angefahren wird.

Der Bus 52 fährt von ca. 8 Uhr bis ca. 13 Uhr nur zwischen Tierpark und Humboldstraße. Auf der Wendefahrt wird die Haltestelle Silberhornstraße angefahren und stellt so die Verbindung zur U2 her. Zwischen ca. 13 Uhr und ca. 18 Uhr kann der Bus nur zwischen Tierpark und Schweigerstraße fahren und stellt auf der Wendefahrt über die Haltestelle Fraunhoferstraße eine Verbindung zur U1, U2 und U7 her.

fährt von ca. 8 Uhr bis ca. 13 Uhr nur zwischen Tierpark und Humboldstraße. Auf der Wendefahrt wird die Haltestelle Silberhornstraße angefahren und stellt so die Verbindung zur U2 her. Zwischen ca. 13 Uhr und ca. 18 Uhr kann der Bus nur zwischen Tierpark und Schweigerstraße fahren und stellt auf der Wendefahrt über die Haltestelle Fraunhoferstraße eine Verbindung zur U1, U2 und U7 her. Der Bus 62 wird von ca. 8 Uhr bis ca. 17 Uhr zwischen den Haltestellen Regerplatz und Kapuzinerstraße über die Haltestellen Ostfriedhof, Silberhornstraße (Ichostraße), Kolumbusplatz, Claude-Lorrain-Straße und Baldeplatz umgeleitet. Die Haltestellen Schweigerstraße, Gärtnerplatztheater, Blumenstraße, Viktualienmarkt, Marienplatz (Rindermarkt), St.-Jakobs-Platz, Sendlinger Tor, Stephansplatz, Maistraße und Waltherstraße entfallen.

wird von ca. 8 Uhr bis ca. 17 Uhr zwischen den Haltestellen Regerplatz und Kapuzinerstraße über die Haltestellen Ostfriedhof, Silberhornstraße (Ichostraße), Kolumbusplatz, Claude-Lorrain-Straße und Baldeplatz umgeleitet. Die Haltestellen Schweigerstraße, Gärtnerplatztheater, Blumenstraße, Viktualienmarkt, Marienplatz (Rindermarkt), St.-Jakobs-Platz, Sendlinger Tor, Stephansplatz, Maistraße und Waltherstraße entfallen. Der Bus 132 fährt von ca. 12 Uhr bis ca. 14 Uhr nur zwischen Forstenrieder Park und Baldeplatz. Auf der Wendefahrt über die Haltestelle Goetheplatz können Fahrgäste zur U6 umsteigen. Die Haltestellen Klenzestraße bis Marienplatz entfallen. Von ca. 14 Uhr bis ca. 17:30 Uhr kann der Bus zwischen Forstenrieder Park und Isartor fahren. Die Haltestellen Tal, Marienplatz, Viktualienmarkt und Schrannenhalle entfallen.

Sommernachtstraum im Olympiapark am Samstag - MVG rechnet mit U-Bahn-Einschränkungen am Abend

Am Samstag findet der Münchner Sommernachtstraum im Olympiapark statt. Daher verstärkt die MVG zeitweise die U-Bahn. Dennoch ist besonders auf der Heimfahrt mit Einschränkungen zu rechnen. Ein Überblick:

Anreise zum Sommernachtstraum im Olympiapark mit U-Bahn-Linien U3 und U8

Zur Anreise zum Sommernachtstraum am Samstag fährt alle fünf Minuten eine U-Bahn von der Innenstadt zum Olympiazentrum.

Mit der U3 gelangen Fahrgäste ab Fürstenried West über Sendlinger Tor, Marienplatz, Odeonsplatz, Münchner Freiheit zum Olympiazentrum.

die U8 fährt ab Neuperlach Süd über Innsbrucker Ring, Giesing, Sendlinger Tor, Hauptbahnhof zum Ziel im Olympiapark.

Auch mit der U1 gelangen Fahrgäste ans Ziel: Sie können ab dem U-Bahnhof Gern dem ausgeschilderten Fußweg folgen oder am Bahnhof Olympia-Einkaufszentrum in die U3 umsteigen.

MVG empfiehlt Rückreise vom Sommernachtstraum mit U8 - U-Bahn-Linie U3 fährt nur bis Odeonsplatz

Für die Rückreise nach dem Ende der Veranstaltung im Olympiapark empfiehlt die die U-Bahn-Linie U8: Die fährt in kurzen Abständen ab Olympiazentrum Richtung Hauptbahnhof.

Alternativ können Fahrgäste Richtung Innenstadt auch die U3 bis Scheidplatz nehmen und dort in die U2 in Richtung Hauptbahnhof umsteigen.

Wegen der Modernisierung des U-Bahnhofs Sendlinger Tor endet die U3 ab 21 Uhr vorzeitig am Odeonsplatz. Zwischen Odeonsplatz und Goetheplatz verkehrt zu dieser Zeit nur ein Pendelzug im 15-Minuten-Takt. Fahrgäste werden daher gebeten, sich auf Kapazitätseinschränkungen einzustellen beziehungsweise diesen Bereich zu meiden.

Einschränkungen am U-Bahnhof Olympiazentrum - MVG bittet Fahrgäste um Geduld

Die MVG rechnet am U-Bahnhof Olympiazentrum mit zeitweisen Engpässen, vor allem nach dem Ende der Veranstaltung Sommernachtstraum. Wenn die tausenden erwarteten Besucher gleichzeitig zur U-Bahn drängen, wird der Bahnsteig bei drohender Überfüllung für jeweils wenige Minuten gesperrt, bis wieder genug Platz für weitere Fahrgäste ist.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.