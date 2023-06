Wegen CSD und Slipknot-Konzert in München ‒ MVG-Einschränkungen bei Bus und Tram

Am Samstag

+ © Andreas Gebert/dpa MVG-Einschränkungen am Samstag wegen CSD und Slipknot-Konzert in München. (Symbolbild) © Andreas Gebert/dpa

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jonas Hönle schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Bei Bus und Tram der MVG kommt es am Samstag zu Einschränkungen. Grund: Der CSD und das Slipknot-Konzert in München. Wie die Linien fahren...

München ‒ Wegen der Parade zum Christopher Street Day (CSD) in München und den Konzert von Slipknot am Königsplatz kommt es am Samstag zu Einschränkungen bei mehreren Bus- und Tram-Linien der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG).

Wie die Linien fahren, welche Haltestellen entfallen und welche neu angefahren werden im Überblick...

CSD und Slipknot-Konzert in München - Einschränkungen bei Bus- und Tram-Linien der MVG am Samstag

Tram 16 : Die Linie wird von ca. 12 bis ca. 15 Uhr unterbrochen und fährt in den Abschnitten Romanplatz – Hauptbahnhof Nord mit Wendung über Karolinenplatz sowie Effnerplatz – Maxmonument.

: Die Linie wird von ca. 12 bis ca. 15 Uhr unterbrochen und fährt in den Abschnitten Romanplatz – Hauptbahnhof Nord mit Wendung über Karolinenplatz sowie Effnerplatz – Maxmonument. Tram 18 : Die Linie ist von ca. 11 bis ca. 14 Uhr unterbrochen und fährt in den Abschnitten Gondrellplatz – Hauptbahnhof Süd mit Wendung über Karolinenplatz sowie Schwanseestraße – Ostfriedhof mit Wendung über Wettersteinplatz.

: Die Linie ist von ca. 11 bis ca. 14 Uhr unterbrochen und fährt in den Abschnitten Gondrellplatz – Hauptbahnhof Süd mit Wendung über Karolinenplatz sowie Schwanseestraße – Ostfriedhof mit Wendung über Wettersteinplatz. Tram 19 : Die Linie ist von ca. 13 bis ca. 17 Uhr unterbrochen und fährt in den Abschnitten Pasing Bf. – Hauptbahnhof mit Wendung über Stiglmaierplatz sowie Berg-am-Laim Bf. – Maxmonument.

: Die Linie ist von ca. 13 bis ca. 17 Uhr unterbrochen und fährt in den Abschnitten Pasing Bf. – Hauptbahnhof mit Wendung über Stiglmaierplatz sowie Berg-am-Laim Bf. – Maxmonument. Tram 21 : Die Linie ist von ca. 13 bis ca. 17 Uhr unterbrochen und fährt in den Abschnitten Westfriedhof – Karlsplatz (Stachus). sowie St.-Veit-Straße – Maxmonument

: Die Linie ist von ca. 13 bis ca. 17 Uhr unterbrochen und fährt in den Abschnitten Westfriedhof – Karlsplatz (Stachus). sowie St.-Veit-Straße – Maxmonument Bus 52 : Die Linie fährt von ca. 8 bis ca. 13 Uhr nur zwischen Tierpark und Humboldstraße. Auf der Wendefahrt wird die Haltestelle Silberhornstraße angefahren. Zwischen ca. 13 Uhr und ca. 17 Uhr kann der Bus nur zwischen Tierpark und Schweigerstraße fahren und fährt auf der Wendefahrt über die Haltestelle Fraunhoferstraße .

: Die Linie fährt von ca. 8 bis ca. 13 Uhr nur zwischen Tierpark und Humboldstraße. Auf der Wendefahrt wird die Haltestelle Silberhornstraße angefahren. Zwischen ca. 13 Uhr und ca. 17 Uhr kann der Bus nur zwischen Tierpark und Schweigerstraße fahren und fährt auf der Wendefahrt über die Haltestelle Fraunhoferstraße . Cityring-Linie 58 : Der Bus wird von ca. 8 bis ca. 13 Uhr zwischen Orleansstraße und Ostfriedhof über St.-Martin-Straße umgeleitet, wo Anschluss zur S-Bahn besteht. Der Streckenabschnitt Aurbacherstraße bis Kolumbusplatz Nord entfällt.

: Der Bus wird von ca. 8 bis ca. 13 Uhr zwischen Orleansstraße und Ostfriedhof über St.-Martin-Straße umgeleitet, wo Anschluss zur S-Bahn besteht. Der Streckenabschnitt Aurbacherstraße bis Kolumbusplatz Nord entfällt. Bus 62 : Die Linie wird von ca. 8 bis ca. 15 Uhr im Abschnitt Kapuzinerstraße – Orleansstraße über Baldeplatz – Kolumbusplatz – Silberhornstraße – Ostfriedhof umgeleitet. In Richtung Ostbahnhof fährt der Bus über Aurbacherstraße – Auerfeldstraße weiter zur Orleansstraße, in Richtung Rotkreuzplatz geht es ab Orleanstraße über St.-Martin-Straße zum Ostfriedhof.

: Die Linie wird von ca. 8 bis ca. 15 Uhr im Abschnitt Kapuzinerstraße – Orleansstraße über Baldeplatz – Kolumbusplatz – Silberhornstraße – Ostfriedhof umgeleitet. In Richtung Ostbahnhof fährt der Bus über Aurbacherstraße – Auerfeldstraße weiter zur Orleansstraße, in Richtung Rotkreuzplatz geht es ab Orleanstraße über St.-Martin-Straße zum Ostfriedhof. Bus 132 : Die Linie fährt von ca. 12 bis ca. 14 Uhr nur zwischen Forstenrieder Park und Baldeplatz mit Wendefahrt über Goetheplatz. Die Haltestellen Klenzestraße bis Marienplatz entfallen. Von ca. 14 bis ca. 17:30 Uhr kann der Bus zwischen Forstenrieder Park und Isartor fahren. Die Haltestellen Tal, Marienplatz, Viktualienmarkt und Schrannenhalle entfallen.

: Die Linie fährt von ca. 12 bis ca. 14 Uhr nur zwischen Forstenrieder Park und Baldeplatz mit Wendefahrt über Goetheplatz. Die Haltestellen Klenzestraße bis Marienplatz entfallen. Von ca. 14 bis ca. 17:30 Uhr kann der Bus zwischen Forstenrieder Park und Isartor fahren. Die Haltestellen Tal, Marienplatz, Viktualienmarkt und Schrannenhalle entfallen. CityRing-Busse 58/68 und die Museenlinie 100: Die Linien fahren von ca. 8 Uhr bis Betriebsende eine Umleitung zwischen Hauptbahnhof Nord und Pinakotheken. In beiden Richtungen entfällt die Haltestelle Königsplatz, die Haltestelle Technische Universität kann in Richtung Hauptbahnhof nicht bedient werden. Die Haltestelle Elisenstraße wird zur SEV-Haltestelle östlich der Einmündung Elisenstraße/Dachauer Straße verlegt.

Die U-Bahn-Linien 3 und 6 in München fahren für sieben Wochen nicht zwischen Sendlinger Tor und Goetheplatz. So fährt der MVG-Schienenersatzverkehr mit Bus-Linien...

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.