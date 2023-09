Oktoberfest 2023 in München: MVG-Einschränkungen durch traditionelle Festzüge am Wochenende

Von: Sebastian Fuchs

Wegen der traditionellen Festumzüge zum Wiesn-Start kommt es am Wochenende zu Umleitungen von Bussen und Trambahnen in München. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Wegen der traditionellen Festumzüge zum Wiesn-Start kommt es am Wochenende zu Umleitungen von Bussen und Trambahnen in München.

München ‒ Die MVG muss am ersten Wiesn-Wochenende einige Bus- und Tramlinien umleiten. Grund dafür ist der traditionelle Wiesn-Einzug der Festwirte am Samstag und der Trachten- und Schützenzug am Sonntag.

Die Straßen in der Innenstadt werden zeitweise gesperrt, was zu Einschränkungen im ÖPNV führt. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) muss deshalb am Samstag, 16. September, und am Sonntag, 17. September, die Tramlinien 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27 und 28 sowie die Buslinien 58/68 und 132 zeitweise umleiten.

MVG-Einschränkungen am Samstag, 16. September durch Wiesn-Einzug der Festwirte

Von ca. 10:30 Uhr bis ca. 12 Uhr gibt es Einschränkungen bei den Tramlinien 16, 17, 18, 27 und 28. Der Abschnitt Karlsplatz (Stachus) – Sendlinger Tor ist in dieser Zeit für die Trambahn gesperrt.

Die Tram 16 wird zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof und Maxmonument über den Linienweg der Tram 19 umgeleitet.

wird zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof und Maxmonument über den Linienweg der Tram 19 umgeleitet. Die Tram 17 fährt nur im Abschnitt Amalienburgstraße – Hauptbahnhof Nord. Der Abschnitt Hauptbahnhof – Karlsplatz (Stachus) – Sendlinger Tor entfällt.

fährt nur im Abschnitt Amalienburgstraße – Hauptbahnhof Nord. Der Abschnitt Hauptbahnhof – Karlsplatz (Stachus) – Sendlinger Tor entfällt. Die Tram 18 wird unterbrochen und fährt in den Abschnitten Gondrellplatz – Hauptbahnhof sowie Schwanseestraße – Sendlinger Tor.

wird unterbrochen und fährt in den Abschnitten Gondrellplatz – Hauptbahnhof sowie Schwanseestraße – Sendlinger Tor. Bei Tram 27 und 28 entfällt die Haltestelle Sendlinger Tor.

entfällt die Haltestelle Sendlinger Tor. Der CityRing 58/68 wird von ca. 10:30 Uhr bis ca. 12:30 Uhr zwischen Hauptbahnhof und Goetheplatz unterbrochen beziehungsweise zum Sendlinger Tor umgeleitet.

Die Wiederaufnahme des regulären Linienbetriebs richtet sich laut MVG nach der Streckenfreigabe durch die Polizei.

MVG-Einschränkungen am Sonntag, 17. September durch Trachten- und Schützenzug

Von ca. 8:30 Uhr bis ca. 13:30 Uhr sind die Tramlinien 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27 und 28 von Änderungen betroffen. Folgende Einschränkungen sind abzusehen:

Die Tram 16 fährt ab ca. 8:30 Uhr nur im Abschnitt Romanplatz – Sendlinger Tor, ab ca. 9 Uhr nur noch Romanplatz – Hauptbahnhof. Der Abschnitt Müllerstraße, ab 9 Uhr Karlsplatz (Stachus) – Effnerplatz entfällt.

fährt ab ca. 8:30 Uhr nur im Abschnitt Romanplatz – Sendlinger Tor, ab ca. 9 Uhr nur noch Romanplatz – Hauptbahnhof. Der Abschnitt Müllerstraße, ab 9 Uhr Karlsplatz (Stachus) – Effnerplatz entfällt. Die Tram 17 fährt ab ca. 9 Uhr nur im Abschnitt Amalienburgstraße – Karlsplatz (Stachus). Die Haltestelle Sendlinger Tor entfällt.

fährt ab ca. 9 Uhr nur im Abschnitt Amalienburgstraße – Karlsplatz (Stachus). Die Haltestelle Sendlinger Tor entfällt. Die Tram 18 wird ab ca. 9 Uhr unterbrochen und fährt in den Abschnitten Gondrellplatz – Hauptbahnhof sowie Schwanseestraße – Sendlinger Tor.

wird ab ca. 9 Uhr unterbrochen und fährt in den Abschnitten Gondrellplatz – Hauptbahnhof sowie Schwanseestraße – Sendlinger Tor. Die Tram 19 wird ab ca. 8:30 Uhr unterbrochen und fährt in den Abschnitten Pasing – Hauptbahnhof sowie Max-Weber-Platz – Berg am Laim Bf.. Der Abschnitt Karlsplatz (Stachus) – Maximilianeum entfällt.

wird ab ca. 8:30 Uhr unterbrochen und fährt in den Abschnitten Pasing – Hauptbahnhof sowie Max-Weber-Platz – Berg am Laim Bf.. Der Abschnitt Karlsplatz (Stachus) – Maximilianeum entfällt. Bei der Tram 20 entfällt ab ca. 8:30 Uhr die Haltestelle Karlsplatz (Stachus).

entfällt ab ca. 8:30 Uhr die Haltestelle Karlsplatz (Stachus). Die Tram 21 wird ab ca. 8.30 Uhr unterbrochen und fährt in den Abschnitten Westfriedhof – Hauptbahnhof und St.-Veit-Straße – Max-Weber-Platz. Der Abschnitt Karlsplatz (Stachus) – Maximilianeum entfällt.

wird ab ca. 8.30 Uhr unterbrochen und fährt in den Abschnitten Westfriedhof – Hauptbahnhof und St.-Veit-Straße – Max-Weber-Platz. Der Abschnitt Karlsplatz (Stachus) – Maximilianeum entfällt. Bei Tram 27 und 28 entfällt ab ca. 9 Uhr die Haltestelle Sendlinger Tor.

entfällt ab ca. 9 Uhr die Haltestelle Sendlinger Tor. Der CityRing 58/68 ist ab ca. 9:30 bis ca. 15 Uhr wie bereits am Samstag zwischen Goetheplatz und Hauptbahnhof unterbrochen beziehungsweise zum Sendlinger Tor umgeleitet.

ist ab ca. 9:30 bis ca. 15 Uhr wie bereits am Samstag zwischen Goetheplatz und Hauptbahnhof unterbrochen beziehungsweise zum Sendlinger Tor umgeleitet. Der Bus 132 fährt von ca. 8 Uhr bis ca. 11:30 Uhr nur im Abschnitt Forstenrieder Park – Fraunhoferstraße. Der Abschnitt Corneliusbrücke – Marienplatz entfällt.

