Die MVV-Preise in München steigen ‒ Die Tickets werden zum Fahrplanwechsel im Dezember 4,3 Prozent teurer

Von: Sebastian Fuchs

MVV-Tickets werden zum Fahrplanwechsel im Dezember teurer. (Symbolbild) © Tobias Hase/dpa

Zum Fahrplanwechsel im Dezember steigen die Ticket-Preise der MVV in München. Das kosten Einzel- und Streifenkarten sowie Wochenkarten und Monats-Abos...

München ‒ Die Preise für den öffentlichen Nahverkehr in München steigen. Das hat die Gesellschafterversammlung des Münchner Verkehrs- und Tarifverbundes (MVV) in einer Sitzung am Mittwoch beschlossen.

Zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember 2023 werden die Tickets durchschnittlich 4,3 Prozent teurer.

„Um das Angebot im MVV-Verbundraum auch in Zukunft allumfassend anbieten zu können, kommen wir um eine Anpassung der Ticketpreise leider nicht herum.“ erklärt MVV-Geschäftsführer Bernd Rosenbusch die erneute Preissteigerung.

Es wären sogar bis zu 10,8 Prozent Tariferhöhung nötig, um den Verkehrsunternehmen im MVV die gestiegenen Kosten auszugleichen, so der 47-Jährige weiter. Laut Rosenbusch sei es „sehr erfreulich, dass wir hier deutlich drunter bleiben“.

Rosenbusch zeigt sich also durchaus zufrieden: „Das ist eine der niedrigsten Preissteigerungen im öffentlichen Verkehr in diesem Jahr in Deutschland. Damit werden die Gesellschafter im MVV der besonderen Belastung der Bevölkerung durch die allgemeinen Preissteigerungen gerecht. Der ÖPNV soll nicht zum Inflationstreiber werden und eine Alternative der Mobilität bleiben“, sagt der 47-Jährige im Anschluss zur Sitzung.

MVV erhöht Ticket-Preise ‒ So viel kostet künftig eine Fahrt mit dem ÖPNV in München

Bei den Einzel-Tickets und Streifenkarten der MVV kommt es zu folgenden Änderungen:

Der Preis der Einzelfahrkarte für 2 Zonen steigt von 3,70 Euro auf 3,90 Euro.

steigt von 3,70 Euro auf 3,90 Euro. Der Preis der Einzelfahrkarte Kurzstrecke bleibt unverändert bei 1,90 Euro.

bleibt unverändert bei 1,90 Euro. Die Einzelfahrkarte Kind kostet weiterhin 1,80 Euro.

kostet weiterhin 1,80 Euro. Der Preis der Streifenkarte wird von bisher 16,30 Euro auf künftig 17,00 Euro angehoben; der Preis der Streifenkarte U21 von 8,90 Euro auf 9,30 Euro.

wird von bisher 16,30 Euro auf künftig 17,00 Euro angehoben; der Preis der von 8,90 Euro auf 9,30 Euro. Der Preis der Gruppen-Tageskarte – beispielsweise für die Zonen M-5 wird von 27,80 Euro auf 29,10 Euro erhöht.

– beispielsweise für die Zonen M-5 wird von 27,80 Euro auf 29,10 Euro erhöht. Der Preis der Single-Tageskarte für die Zone M bzw. 2 Zonen steigt um 0,40 Euro auf künftig 9,20 Euro.

für die Zone M bzw. 2 Zonen steigt um 0,40 Euro auf künftig 9,20 Euro. Die Preise für die Kinder-Tageskarte und die Fahrrad-Tageskarte werden jeweils um 0,10 Euro auf 3,60 Euro bzw. 3,40 Euro angehoben.

Die bis zum 09. Dezember 2023 geltenden Tickets (Einzel-, Tages- oder Streifenkarten) können noch bis zum 31. März 2024 aufgebraucht, gegen Aufzahlung zum neuen Preis umgetauscht (zeitlich unbegrenzt) oder gegen Bezahlung eines Bearbeitungsentgelts erstattet werden.

Bei den Wochen- und Monats-Ticktes sowie MVV-Abos kommt es zu folgenden Änderungen:

Der Preis der IsarCard-Monat für die Zone M bzw. 2 Zonen steigt von bisher 63,20 Euro auf künftig 65,90 Euro.

für die Zone M bzw. 2 Zonen steigt von bisher 63,20 Euro auf künftig 65,90 Euro. Eine IsarCard-Wochenkarte für die Zone M bzw. 2 Zonen kostet künftig 21,10 Euro statt bisher 20,20 Euro.

für die Zone M bzw. 2 Zonen kostet künftig 21,10 Euro statt bisher 20,20 Euro. Eine IsarCard-Wochenkarte für die Zonen M-5 ist für 71,60 Euro statt bisher 68,60 Euro erhältlich.

für die Zonen M-5 ist für 71,60 Euro statt bisher 68,60 Euro erhältlich. Für eine IsarCard9Uhr-Monatskarte für die Zone M bzw. 2 Zonen sind künftig 58,70 Euro zu bezahlen.

für die Zone M bzw. 2 Zonen sind künftig 58,70 Euro zu bezahlen. Die IsarCard9Uhr-Monatskarte für die Zonen M-5 kostet künftig 93,40 Euro.

für die Zonen M-5 kostet künftig 93,40 Euro. Eine IsarCard65-Monatskarte für die Zone M bzw. 2 Zonen kostet künftig 55,00 Euro.

für die Zone M bzw. 2 Zonen kostet künftig 55,00 Euro. Die IsarCard65-Monatskarte für die Zonen M-5 kostet künftig 82,10 Euro.

