Flohmärkte, Cafés oder Sport ‒ Die Nachbarschaftstreff in München laden wieder zum Miteinander ein

Von: Jonas Hönle

In München laden die Viertel-Treffs zur Woche der Nachbarschaftstreffs ein und stellen ihr Angebot vor. (Symbolbild) © privat

Die Viertel-Treffs in München stellen wieder ihr Angebot, Programme und Aktionen vor. Was bei der Woche der Nachbarschaftstreffs alles geboten ist...

Nach einer langen Zeit mit Corona-Einschränkungen laden die Nachbarschaftstreffs in München wieder zum gemeinsamen Miteinander ein. Vom 18. bis 25. Mai stellen sie in den jeweiligen Vierteln wieder ihr Angebot vor. Die Aktionen und Programme sollen die Münchner wieder zum gegenseitigen Austausch und Kennenlernen motivieren.

Das Leben in der Großstadt wird enger und unpersönlicher. Umso wichtiger werden Angebote wie die Nachbarschaftstreffs, die die Menschen aus der Anonymität herausholen und ein menschliches Miteinander fördern. Das Leben in einer Großstadt bleibt dann lebenswert, wenn sich die Menschen arrangieren, gegenseitig wertschätzen und der Vereinsamung vorbeugen.

Angebot, Programme und Aktionen bei der Woche der Nachbarschaftstreffs in München

Das Programm in der Woche der Nachbarschaftstreffs in München variiert in den einzelnen Treffs der Stadtbezirke.

Im Bewohnertreff unter den Arkaden erwartet die Nachbarn zum Beispiel ein „Weltbienentag“, am Ackermannbogen ein „Papier-Fest“, in der Ingolstädter Straße die Gestaltung einer Patchwork-Decke im Zeichen der „bunten Nachbarschaft“ und in Giesing Seniorensport und ein Trommelworkshop.

Außerdem finden Flohmärkte, Nachbarschafts-Cafés, Pflanzaktionen sowie Sport-, Bastel- und Ausflugsangebote an mehreren Standorten in München statt.

Informationen zur Woche der Münchner Nachbarschaftstreffs und die aktuell laufenden Angebote der jeweiligen Treffs sind online unter nachbarschaftstreff-muenchen.de veröffentlicht.

Die Nachbarschaftstreffs in München

Die Stadt fördert seit mehr als zwei Jahrzehnten die mittlerweile 54 Nachbarschaftstreffs in München.

Diese bieten, vor allem in größeren Wohnsiedlungen, einen Raum für alle Nachbarn, um dort gemeinsame Ideen, Projekte und Aktionen umzusetzen, sich kennenzulernen und auszutauschen. Die Bürger, die oft sehr anonym leben, haben dadurch die Möglichkeit ihr Umfeld mitzugestalten und sich gegenseitig zu unterstützen.

Die Treffleitungen vor Ort sind Ansprechpartner für alle Themen rund um die Nachbarschaft, unterstützen die Bewohner bei ihren Ideen und helfen bei der Vermittlung von nützlichen Kontakten.

Die Räume der Nachbarschaftstreffs können aber auch privat für Familienfeiern gegen eine geringe Gebühr genutzt werden, um in gemütlicher Atmosphäre zusammenzukommen.

