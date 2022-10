Wie nachhaltige Mode gelingt, zeigt ein Event des „Fair Fashion Forum“ im „Luise“ – kostenlos

Von: Daniela Borsutzky

Im Kulturzentrum „Luise“ an der Ruppertstraße dreht sich am Wochenende alles um faire Mode. © Kulturreferat/Tobias Hase

Einen Schritt zur Nachhaltigkeit bei Klamotten will das „Fair Fashion Forum“ machen. Es veranstaltet ein kostenloses Event im „Luise“ und zeigt auf, wie man Mode umweltbewusst nutzen kann.

LUDWIGSVORSTADT Mehr als 1100 Arbeiter starben 2013 in Bangladesch, als eine Fabrik einstürzte. Dort wurde vor allem Kleidung für den Export produziert. Das Unglück war nicht das erste seiner Art. Die Missstände in der globalen Textilindustrie sind längst kein Geheimnis mehr – und doch boomt der Handel mit Fast Fashion. Dass Mode auch umweltbewusst gelingen kann, zeigt die Initiative „Fair Fashion Forum“ bei einem kostenlosen Event am Samstag, 8. Oktober, im Kulturzentrum „Luise“.

Die Organisatorin Monica Lieschke versucht im 2019 gebildeten „Fair Fashion Forum“ die Mode umzukrempeln: „Wir wollen nicht nur klagen, sondern inspirieren.“ Ihre Devise: weg vom Wegwerfartikel und hin zu Nachhaltigkeit. Denn: „Die Bekleidungsproduktion hat sich von 2000 bis 2014 verdoppelt. 2014 wurden mehr als 100 Milliarden Kleidungsstücke neu produziert. Bis 2030, so die Prognose, wird sich die Zahl auf 200 Milliarden verdoppeln.“ Außerdem wolle man mit Vorurteilen aufräumen, dass umweltbewusst produzierte Kleidung nur für Ältere oder Wohlhabende sei.

Nachhaltige Mode im Kulturforum „Luise“: Kostenloses Event im Zeichen der Nachhaltigkeit

Während Lieschke und ihr ehrenamtliches Team bisher aufgrund der Pandemie vorwiegend digital arbeiten mussten, haben sie jetzt ein Event auf die Beine gestellt, bei dem es auch darum geht, die „kreative Blase zu vernetzen“. Inspiration wird es beispielsweise von der niederländischen Trendforscherin Li Edelkoort geben. Experten aus der Abfallwirtschaft berichten, womit sie zu kämpfen haben, aber auch Designer und Start-ups, die mit gutem Beispiel vorangehen, geben Einblicke in ihre Arbeit.

„Man kann mit wenig viel machen, wenn das Design intelligent ist“, sagt die Haidhauserin, die inzwischen an den Chiemsee umgezogen ist. Ebenso wird es Mitmach-Angebote geben, beispielsweise zum Thema Upcycling, bei denen Besucher selbst experimentieren dürfen. Und auch die Verpflegung bei dem Event steht ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit: Sie kommt von den Lebensmittelrettern von „Community kitchen“. „Bei der Kosmetik und den Nahrungsmitteln ist es bereits gelungen die Gesellschaft zu einem Umdenken zu bewegen. Jetzt wollen auch wir mit fairer Mode aus der Nische raus“, sagt Lieschke.

Gute Klamotten, die man nicht mehr braucht, sollten bestenfalls nicht weggeworfen, sondern zu einem Altkleidercontainer gebracht werden. © Klaus Haag

Für einen bewussteren Umgang „Wenn eine Marke mehr als zwei, drei Kollektionen pro Jahr herausbringt, ist das schon Fast Fashion“, sagt Monika Lieschke. Ihre Tipps für einen nachhaltigeren Umgang mit Mode: beim eigenen Kleiderschrank anfangen. „Man sollte sich alle Stücke anschauen und sich fragen: Was habe ich im vergangenen Jahr nicht getragen – und warum?“ Was ausgemistet wird, dürfe auf keinen Fall in den Müll, sondern in Altkleidercontainer bekannter, vertrauenswürdiger Anbieter. Noch besser: „Änderungsschneidereien aufsuchen oder mit Unterstützung von Do-it-yourself-Videos selbst experimentieren. Und überlegen, wie man Teile neu kombinieren kann.“ Und falls man sich doch ein neues Stück anschafft, sollte man nach Güte-Siegeln Ausschau halten.

