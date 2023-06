Nachverdichtung im Westen der Wastl-Witt-Straße in München: Hochgaragen vor Abriss ‒ 50 neue Wohnungen geplant

Von: Daniela Borsutzky

Teilen

Anstelle der beiden Hochgaragen der Heimag-Siedlung an der Wastl-Witt-Straße sollen in Zukunft zwei fünfgeschossige Häuser stehen. © Balthasar Blättler

Im Westen der Wastl-Witt-Straße in München soll abgerissen und nachverdichtet werden. Zwei fünfgeschossige Häuser sind in Planung. Was bereits bekannt ist.

München / Blumenau ‒ Die Wohnanlage im Westen der Wastl-Witt-Straße soll nachverdichtet werden. Die beiden dortigen Gebäuderiegel mit den Hausnummern 17-21 und 23-27 befinden sich im Eigentum der Heimag München, einem Tochterunternehmen der Gewofag.

Statt der nördlich gelegenen oberirdischen Garagen ist geplant, dass die Stellplätze künftig unter die Erde wandern und auf dem freigewordenen Platz neue Wohnungen entstehen.

Hochgaragen in der Wastl-Witt-Straße in München vor Abriss

Neben den beiden Gebäudezeilen gibt es zwei Hochgaragen, die aufgrund von Schäden an der Bausubstanz nicht mehr sanierungsfähig seien. „Wie in solchen Fällen üblich, sehen sich unsere Projektentwickler an, wie wir mit diesem Bestand weiter verfahren können“, sagt Sprecher Mathias Weber.

„Da es auch Auftrag der Gewofag ist, Möglichkeiten für zusätzlichen Wohnraum im eigenen Bestand des Unternehmens zu untersuchen, haben wir dies auch hier getan: Eine Machbarkeitsstudie hat gezeigt, dass es möglich ist, die beiden Garagen durch Wohngebäude zu ersetzen und so zusätzlichen Wohnraum zu schaffen.“ Diese Option werde nun verfolgt.

Die Studie sehe zwei jeweils fünfstöckige, 17 Meter hohe Punktgebäude mit insgesamt etwa 50 Wohnungen vor. Die Gebäude würden den üblichen hohen Nachhaltigkeitsstandards entsprechen. Die bestehenden und neu zu errichtenden Stellplätze sollen in einer Tiefgarage untergebracht werden ‒ in Summe 118 Parkplätze.

Nachverdichtung in der Wastl-Witt-Straße in München: Zeitpunkt für Baubeginn noch unklar

„Wir werden auch ein zeitgemäßes Mobilitätskonzept integrieren“, sagt Weber. Dieses werde sowohl den neuen Mietern als auch den Bestandsmietern zu Gute kommen. „Bausteine wären unter anderem Carsharing-Fahrzeuge, zusätzliche Fahrradstellplätze sowie Lastenpedelecs und Fahrradanhänger.“

Zur Klärung baurechtlicher Fragen wurde im März bei der Lokalbaukommission ein Antrag auf Vorbescheid eingereicht. Ein Zeitpunkt für einen möglichen Baubeginn könne laut Weber jetzt noch nicht genannt werden. „Derzeit bereiten wir eine Mitteilung an die Mieter vor und werden sie im Rahmen einer Veranstaltung, voraussichtlich nach den Sommerferien, auch persönlich informieren“, sagt Weber.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.