Skurriler Einsatz an Rangierbahnhof in München ‒ Nackte Studenten mit Papier-Streitaxt zwischen Güterzügen

Von: Jonas Hönle

Teilen

Die Bundespolizei am Rangierbahnhof München. (Symbolbild) © Bundespolizei

Zuerst ging die Bundespolizei von einer Graffiti-Aktion am Rangierbahnhof München-Nord aus, stieß auf den Gleisen aber auf nackte Studenten mit einer Papier-Streitaxt.

Am Sonntag kam es am Rangierbahnhof München-Nord zu einem skurrilen Einsatz für die Bundespolizei. Bei einem privaten Spaziergang am Nachmittag bemerkten Beamte zwei Personen zwischen den Güterzügen und gingen zuerst von einer Graffiti-Aktion aus.

Nackte Studenten mit Papier-Streitaxt zwischen Güterzügen am Rangierbahnhof München-Nord

Die beiden vermeintlichen Sprayer wurden daraufhin von einer alarmierten Streife gestellt. Wie sich herausstellte, waren beide Männer nackt und posierten mit einer Streitaxt aus Papier auf den Gleisen.

Laut Bundespolizei gaben sie an, Studenten zu sein und Bilder für ein Kunstprojekt zu machen. Sie waren mit Fahrrädern gekommen und hatten sich vor den Güterzügen entkleidet. Für die Aktion hatten sie jedoch keine Genehmigung.

Da kein Strafverdacht erkennbar war, kam es unter anderem nur zu einer Erkenntnismitteilung.

Warnung der Bundespolizei Die Bundespolizei warnt davor, sich für Fotoaufnahmen in den Gleisbereich zu begeben. Ob für ein Kunstobjekt oder für Selfies, stets herrscht akute Lebensgefahr! Insbesondere in allen Bereichen von Rangier-, Güter- und Containerbahnhöfen. Dort findet meist personenloser Rangierbetrieb statt. Auf verunfallte oder verletzte Personen werden Betriebspersonal oder andere Personen oft erst sehr spät aufmerksam.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.