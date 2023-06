Von Neuhausen ins Laimer „Männerparadies“: Neuanfang für Atelier-Werkstatt „Machwerk“ in München

Von: Ursula Löschau

Katharina Müller (li.) und Carolina Bureta wollen mit dem Machwerk „neue Kunst in alte Hallen“ bringen. © Ursula Löschau

Die Atelier-Werkstatt „Machwerk“ hat in Laim ein neues Zuhause gefunden. Zum Auftakt findet am 23. Juni eine Auktion im neuen Studio an der Landsbergerstraße in München statt.

Laim / Neuhausen ‒ Eine Institution der sozio-kulturellen Szene in Neuhausen ist gerettet: Die offene Atelier- und Experimentierwerkstatt „Machwerk“ hat neue Räume gefunden und wagt dort einen Neuanfang. Nach 17 Jahren an der Schulstraße ist die Kreativ-Werkstatt künftig in Laim daheim.

Nach 17 Jahren in Neuhausen: „Machwerk“ findet neues Zuhause im „Männerparadies“ in Laim

Genau gesagt im ersten Stock der früheren Papierfabrik Stein an der Landsberger Straße 212 ‒ umgeben von Kfz-Betrieben, Spielhallen, einem Wettbüro und Erotik-Etablissements. In diesem „Männerparadies“ will Vereinschefin Katharina Müller mit ihrer Art von Werkstatt kreative Akzente setzen. Los geht es am Freitag, 23. Juni, mit der Kunstauktion „Hammerschlag 1.0“.

Nachdem der Mietvertrag für die angestammten Räume nicht verlängert worden war, setzten Müller und Mitstreiterin Carolina Bureta zunächst alle Hebel in Bewegung, um in Neuhausen bleiben zu können. Eine Option wie die ehemalige Fabrikhalle in Laim schied zunächst aus, allein schon aus finanziellen Erwägungen.

„Doch dann wurde die Zeit zu knapp“, sagt Bureta. Zwischen aufgeben und das Wagnis eingehen entschieden sich der Machwerk-Verein und mehrere dort engagierte Künstler für Letzteres ‒ und für das Motto: „Heraus aus der Komfortzone: von der Idylle am Rotkreuzplatz zum urbanen Kreativraum“.

Die neuen „Machwerk“-Räume in Laim sind fast doppelt so groß wie die bisherige Werkstatt. © Ursula Löschau

Neue „Machwerk“-Räume in Laim fast doppelt so groß wie bisherige Werkstatt

Mit rund 220 Quadratmetern ist das neue „Machwerk“ fast doppelt so groß wie die bisherige Werkstatt. Katharina Müller schwärmt von den „tollen, raumhohen Fenstern“ und den hellen Räumen. Die Keramikwerkstatt werde deutlich größer und soll neben den Bereichen für Malerei, Metall- und Holzarbeiten mehr Stellenwert bekommen.

Nutzer und Mieter werden nach wie vor Kunstschaffende und „Neugierige“ aller Altersgruppen sein. „Ab Herbst wollen wir ein neues Programm für Senioren anbieten“, kündigt Bureta an. Daneben bleiben Kurse und Workshops für Kinder und Schulen Teil des Konzepts.

Zudem bieten die neuen Räume unweit der Friedenheimer Brücke Platz für eine kleine Bühne und damit für mehr Kunst- und Kulturveranstaltungen. „Hier ist abends jetzt schon die Hölle los. Aber keine Sorge. Wir bleiben beim Tagesgeschäft und wollen dem Nachtleben in dieser Ecke keine Konkurrenz machen“, sagt Müller und lacht.

Neues „Machwerk“-Studio in Laim: Auftakt-Auktion am Freitag, 23. Juni

Ein Mietvertrag mit zehn Jahren Laufzeit sorge für Planungssicherheit, berichtet sie außerdem. Das habe es am früheren Standort so nicht gegeben. Auch freut sie sich auf die weiteren Nachbarn im ehemaligen „Papier Stein“. Laut Müller reicht das von Firmen aus der Film-, Foto- oder Musikbranche bis zu Vintage-Mode. „Wir sind dann ein kreatives Haus“, fasst sie zusammen.

Die Auftakt-Auktion am Freitag, 23. Juni, soll „Künstler und Kunstinteressierte in einer modernen lockeren Atmosphäre zusammenbringen“. Ab 17 Uhr werden die Werke der mitwirkenden Künstler ausgestellt, ab 19 Uhr kommen die Arbeiten ‒ Bilder, digitale Kunst und Skulpturen ‒ unter den Hammer. 15 Prozent des Erlöses gehen an den gemeinnützigen „Machwerk“-Verein. Weitere Auktionen sollen folgen.

