Ärger wegen Müll durch Einwegverpackungen: Neuaubinger fordert Verpackungssteuer für München

Rund um Fast-Food-Restaurants in München liegt oft haufenweise Verpackungsmüll. (Symbolbild) © Uwe Anspach/dpa

Einwegverpackungen bei To-Go-Angeboten verursachen große Mengen an Müll im Stadtgebiet. Reinhard Bernsdorf fordert daher eine zusätzliche Abgabe in München.

Neuaubing ‒ Eine neue Steuer für Einwegverpackungen verlangt der Neuaubinger Reinhard Bernsdorf in einem Schreiben an den Bezirksausschuss. Auslöser für seinen Vorstoß ist der zahlreiche Müll rund um ein Fast-Food-Restaurant an der Bodenseestraße. Beispielsweise seien schon Kaffeebecher auf seinem Tonnenhäuschen abgestellt worden.

Aber auch auf dem Gehweg, in Garageneinfahrten und auf Grünflächen landeten die Verpackungen regelmäßig. „Mit diesem Zustand bin ich nicht mehr einverstanden“, moniert er. Die Stadt müsse diesen „sichtbaren Missstand“ beseitigen.

Gegen Verpackungsmüll: SPD will in Pasing-Obermenzing Einführung von Mehrwegbehältern in Gaststätten fördern

McDonalds und Co. müssen seit Jahresbeginn Mehrweg-Alternativen anbieten

Seit Jahresbeginn müssen gastronomische Betriebe bei ihren To-Go-Angeboten auch eine Mehrweg-Alternative anbieten. McDonalds teilt auf Anfrage mit, dass das Unternehmen Ende 2022 ein eigenes Mehrweg-Pfandsystem für Getränke- und Eisbecher eingeführt habe.

Dabei bezahle der Gast zwei Euro Pfand pro Verpackung, die er bei Rückgabe der Behälter in jedem der 1450 Restaurants zurückerhalte. Allerdings: „Zum aktuellen Zeitpunkt pendelt sich die Nutzung der Mehrwegoption durch unsere Gäste auf einem vergleichsweise geringen Niveau ein“, teilt Sprecherin Ramona Steer mit.

Papierboxen für Burger, Pommes und Salate hätten wiederum keine Kunststoffbeschichtung und fielen nicht unter die Mehrweg-Angebotspflicht. Burger King dagegen hat kein eigenes System entwickelt, sondern kooperiert seit Januar bei Getränke- und Eisverpackungen mit Recup. Die Nutzung liege allerdings im niedrigen einstelligen Prozentbereich, sagt Sprecherin Lena Stein.

Mehr Klimaschutz in München ‒ Förderung für Gastronomie und Einzelhandel beim Umstieg auf Mehrweg-Pfandsystem

Verpackungssteuer für München gefordert

Das zuständige Referat für Umwelt- und Klimaschutz habe bereits 2022 Informationsveranstaltungen zu diesem Thema organisiert und dabei festgestellt, dass die betroffenen Betriebe „sehr schlecht über die neue Pflicht informiert waren“, wie Sprecherin Gesine Beste mitteilt.

Dies hätten 125 stichprobenartige Kontrollen seit Februar bestätigt. Meist hätten die Verkäufer gegen die Pflicht verstoßen, ihre Kunden auf die Mehrweg-Alternative hinzuweisen. Bußgelder habe die Stadt noch nicht verhängt. Gleichzeitig berichteten Betriebe aber auch, dass sie auf ihren Mehrwegverpackungen sitzen blieben, da die Kunden sie nicht nutzten.

Bernsdorf wünscht sich daher schärfere Maßnahmen und fordert eine Verpackungssteuer in München. Einige andere Städte hätten sich bereits dafür entschieden. Einer der Vorreiter war dabei Tübingen. Seit Anfang 2022 werden dort je 50 Cent für Einweggeschirr und Einwegverpackungen sowie 20 Cent für Einwegbesteck fällig.

Verpackungssteuer in München: Oberbürgermeister Dieter Reiter skeptisch

Bezahlen müssen dies zwar die Verkäufer der Speisen und Getränke. Allerdings dürften die meisten die Kosten auf ihre Kunden umlegen. Vor Kurzem hatte das Bundesverwaltungsgericht diese Regelung für rechtmäßig erklärt. Die Betreiberin einer McDonalds-Filiale hatte dagegen geklagt.

Der BA hat Bernsdorfs Vorschlag an die Stadt weitergeleitet. Er ist nicht der Erste, der diese Regelung für München fordert. Die Kämmerei prüft derzeit zwei ähnliche Anträge der Stadtratsfraktionen von Grünen und ÖDP. Die Grünen hoffen, dass eine Verteuerung von Einwegartikeln einen Anreiz bieten würde, Mehrweg-Angebote zu nutzen.

OB Dieter Reiter (SPD) zeigt sich dagegen skeptisch. Er sei zum jetzigen Zeitpunkt gegen eine weitere finanzielle Belastung der Bürger. Dies würde die prekäre Situation aufgrund der Inflation und der hohen Mietpreise weiter verschärfen, sagte er am Rande einer Veranstaltung. Die Entscheidung trifft der Stadtrat. Die Kämmerei will bis November eine Vorlage erarbeiten.

