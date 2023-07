Für Menschen mit Behinderung: Neue Heimat für Helfende Hände

Von: Andreas Schwarzbauer

Rektorin Angelika Hillreiner freut sich über das neue Gebäude. © Andreas Schwarzbauer

Die Einrichtung für Behinderte „Helfende Hände“ hat sein neues Gebäude bezogen. Hallo hat sich mit der Rektorin im neuen Haus umgesehen...

Neuaubing ‒ Nach zwei Jahren Bauzeit ist das neue Förderzentrum der Behinderteneinrichtung Helfende Hände an der Köferinger Straße fertig. „Das Tolle an dem Neubau ist, dass wir ihn ideal auf die Bedürfnisse unserer Schüler zuschneiden konnten“, sagt Rektorin Angelika Hillreiner. In dem Gebäude im Süden Neuaubings sind Schule und Tagesstätte für 74 Kinder mit Mehrfachbehinderung im Alter zwischen drei und 21 Jahren untergebracht.

Verschiedene Farben an den Wänden sollen den Kindern die Orientierung erleichtern. © Andreas schwarzbauer

Der Neubau ist doppelt so groß wie das bisherige Gebäude. Alle Türen sind so breit, dass auch Pflegebetten hindurchpassen. Auf den Gängen ist es problemlos möglich, mit Rollstühlen zu fahren. Die Wände leuchten in Rot, Blau, Orange, Gelb oder Grün. Das soll die Orientierung erleichtern. In der neuen Lehrküche sind sämtliche Möbel höhenverstellbar. „Sie ist so flexibel, wie unsere Schüler individuell sind“, sagt sie stolz. Die Klassenzimmer sind mit großen Touchscreens ausgestattet. Sie dienen als Tafel für die Lehrer, aber auch die Kinder können darauf spielerisch lernen.



Es gibt extra Parkplätze für die Fortbewegungsmittel der Schüler. © Andreas Schwarzbauer

Neue „Helfende Hände“-Einrichtung: Umzug nach Container-Interim

Besonders glücklich ist Hillreiner über das neue Therapiebad. „Es ist genau auf das abgestimmt, was die Schüler brauchen.“ Ein Deckenlift kann sie von der Umkleide über die Duschen bis ins Wasser tragen. Das Becken hat zudem einen Hubboden. „Schwimmen ist Bestandteil des Unterrichts, aber auch Freizeitspaß. Für jemanden, der viel Zeit im Rollstuhl verbringt, ist es ein schönes Erlebnis, wenn er im Wasser in einer Art Schwerelosigkeit ist“, erklärt Hillreiner. Im alten Gebäude habe es zwar auch ein Schwimmbecken gegeben. Das sei aber lange gesperrt gewesen, weil es einsturzgefährdet gewesen sei.



Auch ein Therapiebad darf nicht fehlen. © Andreas Schwarzbauer

Vor zwei Jahren musste der Altbau weichen und die Einrichtung zog während der Bauzeit in Container an der Rupert-Bodner-Straße um. Insgesamt 31 Millionen Euro kostete der Neubau. Sieben Millionen Euro musste Helfende Hände selbst stemmen, den Großteil übernahmen die Regierung von Oberbayern und der Bezirk Oberbayern. „Wir haben die Möglichkeiten geschaffen, sodass wir individuell auf unsere Kinder eingehen können. Jetzt müssen wir nur noch alles mit Leben füllen.“

