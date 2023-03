Neuaubing: Anwohner fürchten um prächtige Bäume

Von: Romy Ebert-Adeikis

Rund um das Grundstück an der Bodenseestraße 210 stehen prächtige Bäume. © privat

In Neuaubing regt sich weiter Widerstand gegen das „Wohnen an der Parkmeile Neuaubing“. Warum die Anwohner jetzt um Baum-Riesen fürchten:

Neuaubing ‒ Der Ärger über das „Wohnen an der Parkmeile Neuaubing“ reißt nicht ab. Gut 70 Anwohner hatten bereits Ende Februar bei einer Erörterungsveranstaltung ihrem Unmut Luft gemacht. Sie kritisierten vor allem die Größe des Projekts, das 520 Wohnungen und Büros in bis zu siebengeschossigen Gebäuden vorsieht. Jetzt kommen noch Umweltbedenken hinzu.

„An der westlichen, östlichen und südlichen Grenze des Grundstücks an der Bodenseestraße 210 stehen mindestens zehn uralte Laub- und Nadelbäume. Würde die Bebauung in diesem Bereich wie geplant erfolgen, müssten diese weitestgehend entfernt werden“, befürchtet Anwohner Wolfgang Graf. Das sei nicht nur einen Verstoß gegen die Baumschutzordnung, sondern auch ein irreversibler Schaden für die Natur: „Ein ähnlich gewachsener und alter Baumbestand ist in der weiteren Umgebung kein zweites Mal zu finden.“

Anwohner Wolfgang Graf fürchtet, dass diese für ein neues Quartier weichen müssen. © privat

Angst um Baum-Riesen: Widerspruch in den Planungen?

Zu Grafs Bedenken teilt das städtische Planungsreferat auf Hallo-Anfrage mit, dass der Baumbestandsplan für das Vorhaben noch nicht erstellt wurde. „Ziel der Entwicklung ist es jedoch, so viele Bäume wie möglich zu erhalten“, sagt Sprecherin Karolina Gampenrieder. Ein Baumschutzgutachten soll „mit Beginn der Vegetationszeit im zweiten Quartal 2023 nachgeholt werden“, wie Graf auf Nachfrage erfahren hat.

Was der Anwohner nicht versteht: Bis 2019 hatte das Planungsreferat an der Bodenseestraße 210 noch Kindereinrichtungen vorgesehen. „Eine solche Bebauung würde sich nicht nur bestens in die angrenzende Einfamilienhaus-Gegend einfügen. Auch die alten Bäume könnten vollständig erhalten und in die Gestaltung der Außenanlagen mit einbezogen werden.“ Das ist der Stadt zufolge aber vom Tisch. Mit dem Haus für Kinder an der Thuisbrunner Straße werde im Bereich Westkreuz bereits eine Vollversorgung erreicht.

