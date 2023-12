Zwei Monate ohne Warmwasser: Mieter am Freihamer Weg in Neuaubing beklagen mehrere Mängel

Von: Andreas Schwarzbauer

Während der Spülung der Leitungen müssen Layla Sahin und ihre Nachbarn Wasser vom Gartenschlauch zapfen. © Andrea Schwarzbauer

Mieter einer privaten Wohnanlage in Neuaubing haben nur verschwindend wenig Zugang zu warmen Wasser, weitere Mängel können sie auch beklagen. Was der Vermieter sagt:

Neuaubing – Seit Mitte September haben die 85 Parteien der privaten Wohnanlage am Freihamer Weg nur sehr eingeschränkt warmes Wasser. Es gebe nur einige kurze Zeitfenster am Tag – meist spätabends oder nachts – , in denen es funktioniere, klagt Layla Sahin (Name geändert). „Ich habe zwei Kinder und schaffe es nicht, sie zu duschen, weil das Wasser nach zwei Minuten kalt wird.“ Wenn das Wasser warm ist, komme es teilweise mit sehr wenig Druck aus dem Hahn.

Am Wasserhahn kommt das warme Wasser nur mit geringem Druck. © Andreas Schwarzbauer

Nachbarin Lisa Schmidt, die ihren echten Namen auch nicht in der Zeitung lesen will, kritisiert zudem, dass sich dann die Temperatur nicht regulieren lasse: „Entweder es ist brühheiß oder eiskalt. Dazwischen gibt es nichts.“ Sie fahre einmal wöchentlich zu ihrer Familie, die 30 Kilometer entfernt wohnt, um ihre Kinder zu duschen.

Das sagt der Vermieter zu den Problemen

Mehrfach hätten sie sich an den Vermieter gewandt. Doch sie seien immer wieder vertröstet worden. „Es ist doch kein Luxus, den wir erwarten, sondern Grundversorgung“, sagt Sahin. Als bei ihrem Bruder das warme Wasser ausfiel, habe der Eigentümer das Problem innerhalb von 24 Stunden gelöst, sagt Schmidt.

Benjamin Vogg vom Eigentümer Dr. Vogg Immobilien teilt mit, dass das Unternehmen seit den ersten Mängelanzeigen der Mieter „mit Hochdruck“ nach der Ursache gesucht habe. Grund für den Druckabfall und die geringe Wärmeleistung seien starke Kalkablagerungen. Dieses Problem sei in München kein Einzelfall. „Es wurden Ventile und mehrere Meter freiliegende Rohrleitung bereits getauscht. Damit konnte das Problem nicht behoben werden. Nun wurde zusammen mit einer Spezialfirma festgestellt, dass eine Spülung der Warmwasserrohre vorgenommen werden muss“, sagt Vogg.

Im Dezember soll das geschehen. Allerdings wird für vier Tage das Wasser komplett abgestellt. In der Tiefgarage wird es provisorische Zapfhähne geben. Diese seien allerdings für jeden zugänglich – auch für Besucher des benachbarten Supermarktes, die dort parkten. Zudem müssten die Wohnungen in dieser Zeit zwischen 8 und 20 Uhr zugänglich sein. „Wir müssten Urlaub nehmen. Das kann doch nicht sein. Wir brauchen Klarheit, wann die Arbeiter in welches Haus kommen“, sagt Sahin.

„Uns ist bewusst, dass dies eine Herausforderung für die Bewohner darstellt“, räumt Vogg ein. Der Zeitraum könne aber nicht genauer eingegrenzt werden, da mehrere Spülvorgänge nötig seien. „Für Mieter, denen es nicht möglich ist, zu Hause zu sein, bieten wir an, den Schlüssel bei uns oder einer anderen Vertrauensperson zu hinterlegen.“

Weitere Mängel in neuer Wohnanlage

Die Wohnanlage ist ein Neubau, der erst 2018 fertiggestellt wurde. Und das Warmwasser ist nicht das einzige Problem. „Seit unserem Einzug 2018 war die Jalousien-Leiste locker und erst jetzt kommt jemand zum Reparieren“, sagt Sahin. Zudem hätten die Wände und Decken bereits Risse und auf einigen Balkonen seien die Bodenplatten locker. Auch über Kurzschlüsse, kaputte Bodenheizungen, Silberfischbefall sowie einen Wasserschaden und Mäuse im Keller klagen in die Bewohner.

Die Decken haben bereits einige Risse. © Andreas Schwarzbauer

Das Gebäude sei teilweise aus Fertigteilen gebaut, erklärt Vogg. An den Fugen zwischen den Bauteilen könne es zu Rissen kommen, die jedoch keine Auswirkungen auf die Statik des Gebäudes hätten. Die Bodenplatten auf den Balkonen habe ein Bauunternehmen falsch verlegt. „Hier mussten unsererseits erst einige Fälle dokumentiert werden, bis unser Vertragspartner einen Gewährleistungsmangel akzeptiert hat.“ Inzwischen seien 80 Prozent repariert.

Vergangenes Jahr hätten viele Kinder in der Wohnanlage Magen-­Darm-Probleme gehabt, sagt Schmidt. Die Mieter hätten auf eigene Kosten das Wasser prüfen lassen. Das Ergebnis: Die Grenzwerte für Chlorid und Natrium waren weit überschritten. Das Problem sei eine fehlerhafte Enthärtungsanlage gewesen, erklärt Vogg. Dadurch sei Salz in geringen Mengen in das Frischwasser gelangt. „Die Anlage wurde sofort außer Betrieb genommen.“

