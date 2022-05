Neubau an Ligsalzstraße 25 genehmigt – was die Erzdiözese dort vorhat

Von: Daniela Borsutzky

Derzeit wohnen noch vier Mietparteien an der Ligsalzstraße 25. „Büchergalerie“- Inhaberin Inge Kindermann hat noch keine passende neue Bleibe gefunden. © so

Der Neubau an der Ligsalzstraße 25 ist lange beschlossen. Jetzt hat der Inhaber - die Erzdiözese München und Freising - die Pläne für die Bebauung bekannt gemacht.

WESTEND Zwei Jahre ist es bereits her, dass die „Büchergalerie Westend“ aus der Ligsalzstraße 25 ausgezogen ist. Damals wurde bekannt, dass das Gebäude, welches der Erzdiözese München und Freising gehört, saniert oder abgerissen werden soll. Inzwischen hat das Geschäft von Inge Kindermann eine neue Heimat in der Kazmairstraße gefunden.

Kindermann, die seit 1988 an der Ligsalzstraße wohnt, hat hingegen noch keine neue Bleibe in Aussicht. Die Erzdiözese hat jetzt die Genehmigung für den Abriss und Neubau des Gebäudes erhalten. Laut Sprecherin Ursula Hinterberger sollen etwa in einem Jahr die Bagger anrollen.

Neubau an der Ligsalzstraße 25: Das sind die Pläne der Erzdiözese - Eineinhalb Jahre Bauzeit

Geplant ist ein Neubau mit Ladeneinheit und einem Mobilitätsraum im Erdgeschoss, acht familiengerechten Drei-Zimmer- und drei Zwei-Zimmerwohnungen, die weitgehend barrierefrei sind und durch das „München Modell Miete“ gefördert werden. Im Vergleich zum Bestandsgebäude werde der Neubau ein zusätzliches Geschoss sowie ein ausgebautes Dachgeschoss aufweisen.

Dadurch entstehen rund 120 Quadratmeter zusätzlicher Wohnraum. Energetisch entspreche der Neubau mindestens dem KfW-55-Standard. Die Kirche rechnet mit einer Bauzeit von rund 18 Monaten.

Neubau an der Ligsalzstraße 25: BA wollte Gebäude eigentlich sanieren

Außerdem soll ein „ausgereiftes Mobilitätskonzept“ zum Einsatz kommen. „Die Wohnungen werden vor allem für eine Zielgruppe aus Familien und Bewohnern gesehen, welche sich aktiv für ein Leben ohne eigenes Auto entscheiden und dies mit einer Absichtserklärung bestätigen“, heißt es von Seiten der Kirche.

Der örtliche Bezirksausschuss Schwanthalerhöhe bedauert, dass eine Sanierung des Gebäudes verworfen wurde. „Bewohner des Hauses und die Büchergalerie haben ihre angestammte Heimat verloren, so etwas ist immer bitter“, sagt die BA-Vorsitzende Sybille Stöhr (Grüne). Aber nun gelte es nach vorne zu schauen: „Wir begrüßen, dass bezahlbarer Wohnraum in einem klimaneutralen Gebäude geschaffen wird.“

Der BA regt an, eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach zu prüfen und wo möglich auch eine Gebäudebegrünung. Zudem würden es die Lokalpolitiker befürworten, wenn im künftigen Ladengeschäft „ein Gewerbe der lokalen Grundversorgung Einzug hält“.

