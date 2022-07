Sozialpsychiatrisches Zentrum lädt Nachbarn und Interessierte in fertigen Neubau ein

Von: Katrin Hildebrand

Teilen

Theresa Holzapfel ist stolz auf den Neubau samt Gemeinschaftsräumen und Hof. © Katrin Hildebrand

Das Sozialpsychiatrische Zentrum in Untergiesing feiert Neueröffnung nach jahrelangen Bauarbeiten. Dazu lädt das Haus alle Nachbarn und Interessierten zum Tag der offenen Tür ein.

UNTERGIESING Alles ist frisch gestrichen, die Fassade strahlend weiß, das Foyer hell und modern. Gerade erst ist das letzte Teilstück des Baukomplexes an der Agilolfinger Straße 1 fertig geworden. Am Samstag, 23. Juli, stellt sich das darin ansässige Sozialpsychiatrische Zentrum (SPZ) bei einem Tag der offenen Tür der Nachbarschaft vor.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

„Wir hatten hier jahrelang eine Megabaustelle“, sagt Geschäftsführerin Theresa Holzapfel. „Unzählige Menschen fragten uns, was das wohl werde: ein Supermarkt, ein Hotel, ein Fahrradgeschäft?“ Daher sei es nun endlich an der Zeit, die fertig gestellte Einrichtung dem Viertel zugänglich zu machen. Beim Einweihungsfest wird es auch Hausführungen geben.

Das neue Sozialpsychiatrische Zentrum aus der Luft © SPZ

Neueröffnung des SPZ: Das hat sich im Vergleich zu früher geändert

Grundsätzlich existiert das SPZ schon lange. Früher befand sich vor Ort ein Wohnungslosenheim, in den Siebzigerjahren wurde ein psychiatrisches Zentrum daraus. Jetzt, im Neubau, bietet es 68 vollstationäre Wohnplätze für Menschen mit psychischen Erkrankungen an. Außerdem gibt es 20 Plätze für Patienten, die nachts im Haus schlafen, tagsüber Ausbildung oder Beruf nachgehen.

Weitere 20 Menschen nutzen tagsüber das Therapieangebot im SPZ, wohnen aber außerhalb. „Zu uns kommen die Leute in der Regel nach einem längeren Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik“, erklärt Holzapfel. „Wir helfen ihnen, sich zu stabilisieren und sich wieder in den Alltag einzugliedern.“ Maximal zwei Jahre können die Patienten im SPZ bleiben. Vor Ort finden sie Angebote zu Ergo-, Kunst- und Musiktherapie, außerdem gibt es Sozialtraining und Freizeitmöglichkeiten.



Ganz neu sind nun die Einzelzimmer. Während früher die Hälfte der Erkrankten zu zweit untergebracht wurde, haben nun alle ihr eigenes Reich. Daneben können sie natürlich auch die Gemeinschaftsräume nutzen. „Bei vollstationärem Aufenthalt essen die meisten anfangs zusammen im Speisesaal“, erklärt Holzapfel. „Später lernen sie auch für sich selbst zu kochen. Dafür gibt es spezielle Küchen und alle haben eine Kochstelle im Zimmer.“



Neu sind auch die Nachbarn. Direkt neben dem SPZ gibt es im selben Häuserkomplex nun eine Einrichtung der Altenhilfe zum betreuten Wohnen für knapp 40 Menschen sowie zusätzlich ambulante Angebote. Beide Einrichtungen gehören wie das SPZ zum Paritätischen Wohlfahrtsverband. Beim Eröffnungsfest können Besucher auch diese Räumlichkeiten kennenlernen.



Der Innenhof des SPZ © SPZ

Zur Neueröffnung Das SPZ, Agilolfinger Straße 1, bietet am Samstag, 23. Juli, von 12 bis 19 Uhr Rundgänge, Verpflegung, Konzerte sowie ab 14 Uhr einen Flohmarkt an der Kühbachstraße 1. Corona-Test erforderlich und vor Ort möglich.

Quelle: www.hallo-muenchen.de