Unterflurcontainer für Neufreimann: AWM will System in neuem Quartier testen

AWM plant Unterflurcontainer für Müll in Neufreimann - BA kritisiert Pilotprojekt für München

Von: Benedikt Strobach

In Neufreimann wachsen die ersten Gebäude bereits in die Höhe. © Benedikt Strobach

Die AWM will im neuen Viertel Neufreimann Unterflurcontainer einrichten. Der BA lehnt den Vorstoß erstmal ab, will sich aber überzeugen lassen.

Neufreimann ‒ Deutschlandweit sind sie bereits immer mehr verbreitet. In München gibt es sie bisher jedoch nur an zwei Standorten: an der Ludl- sowie der Renatastraße in Laim und Neuhausen. Die Rede ist von Unterflur-­Müllcontainern. Dabei handelt es sich um große unterirdische Abfallsammelbehälter mit oberirdischer Einwurfsäule. Diese möchte der Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) im geplanten neuen Stadtviertel Neufreimann einrichten.

Dass für das neue Viertel Unterflurcontainer für den Hausmüll geplant sind, stört den BA. © AWM

Sprecherin Kathrin Stanner-Junghanns erklärt gegenüber Hallo, dass die Unterflurcontainer dort „erst- und einmalig im öffentlichen Raum eingebaut“ werden. Die Pläne für das Pilotprojekt stellten Vertreter nun dem Bezirksausschuss Schwabing-Freimann vor. Dieser äußerte in seiner jüngsten Sitzung jedoch mehrere Bedenken.

Unterflurcontainer für Neufreimann: Kosten Container mehr als gedacht?

Oliver Benicke (CSU) fragte nach den Kosten für eine Anlage. Außerdem wollte er wissen, ob es an den bestehenden Anlagen in München bereits Probleme gab. Darauf antwortete einer der beiden anwesenden AWM-Vertreter, dass Probleme bei Unterflurcontainern ab und an vorkämen. „Etwa wenn sich Gegenstände beim Einwerfen verbiegen.“ Allerdings sei der Personalaufwand geringer. „Statt zwei zusätzlichen Mitarbeitern zum Fahrer braucht es bei Unterflurcontainern nur eine zusätzliche Person.“ Ein Container koste etwa 6000 Euro.



Das glaubte Werner Lederer-­Piloty (SPD) nicht: „Mit Einbau und allem kostet der Container drei- bis viermal so viel“, kritisierte er. Dass der Einbau noch zusätzlich koste, bestätigten die beiden AWM-Vertreter. Auf Hallo-Anfrage nennt Sprecherin Stanner-Junghanns Zahlen: „Der Einbau kostet aktuell abhängig von der Art (offene Bauweise, mit Spundwänden, mit Verbau) circa 5000 bis 10 000 Euro.“ Hinzu kämen rund 300 Euro bei der jährlichen Reinigung. Da die Container im öffentlichen Raum aufgestellt werden, trage die Einbaukosten zunächst der AWM. Diese würden über eine Nutzungsgebühr von der jeweiligen Hausverwaltung zurückbezahlt.



Die BA-Mitglieder hatten noch weitere Bedenken. Es würden durch die unterirdischen Einbauten mögliche Flächen für Bäume weggenommen, kritisierte Rozsika Farkas (Grüne).Dem entgegnete ein AWM-Vertreter: „Auch bei Müllhäuschen kann aus Platzgründen kein zusätzlicher Raum für Bäume geschaffen werden, da dieser für die Unterstände selbst, zum Rangieren der Mülltonnen beim Entleeren sowie für deren Abstellfläche an der Straße benötigt wird.“ Dies würde bei durchschnittlich 4,5 Müll-Großbehältern 15,85 Quadratmeter Platz verbrauchen – mehr als die benötigten zwölf Quadratmeter pro Dreier-Set an Unterflurcontainern im Boden.



Unterflurcontainer für Neufreimann: AWM will System in neuem Quartier testen

Kornelia Wagner (Freie Grüne) sah noch ein weiteres Problem: „Wenn die Container im öffentlichen Raum entfernt von den Häusern aufgestellt werden, sind sie für mobilitätseingeschränkte Personen schwerer zu erreichen.“ Lederer-Piloty betonte, dass Müll, der daneben geworfen werde, so im öffentlichen Raum landen würde. Der AWM-Vertreter versicherte, dass die Unterflurcontainer Rollstuhl-freundlich errichtet werden.



Ekkehard Pascoe (Grüne) sorgte sich zudem um die Abholzeiten und mögliche Straßensperrungen. Hier konnte ein AWM-Vertreter auch beruhigen: „Beim Abholen kommt es nicht zu Straßensperren. Zudem werden die Container in der Regel schneller entleert als gewöhnliche Müllhäuschen.“



Schließlich betonte ein AWM-Vertreter, dass es sich bei dem Projekt in Neufreimann um einen Test des Systems für die Stadt handele. Anschließend werden die Container „evaluiert, um bemessen zu können, ob sie an anderer Stelle zum Einsatz kommen sollen“, erklärt Sprecherin Stanner-Junghanns. Der BA möchte sich nun von der Funktion der Container an einem der bestehenden Standorte überzeugen.

