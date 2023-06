Logo und Website für Neufreimann enthüllt – welche Idee hinter Design und Aufbau steckt

Identität fürs neue Viertel

Für das neue Viertel Neufreimann wurde ein eigenes Logo kreiert.

Das neue Viertel Neufreimann bekommt eine eigene Webseite und ein eigenes Logo. Welche Funktionen die frisch enthüllten Komponenten erfüllen sollen:

Neufreimann ‒ Ein Kreis, größtenteils gefüllt mit 13 bunten Quadraten. Rechts darunter steht der Name des Viertels. Das Logo für Neufreimann, das Quartier, welches derzeit auf dem Gelände der ehemaligen Bayernkaserne entsteht, ist simpel. Dennoch soll es für das voraussichtlich 2030 komplett fertiggestellte Projekt eine wichtige Rolle spielen. Das haben die Beteiligten bei der offiziellen Präsentation des Logos sowie der neuen Website Neufreimanns betont.

+ Vanessa Ludewigs, Elisabeth Merk, Philine Stadtmüller, Patric Wolf und Natalie Schaller (v. li.) vor dem Logo für Neufreimann. Es soll helfen, eine eigene Viertel-Identität zu schaffen. © Benedikt Strobach

„Das Viertel wird die neue Mitte des Stadtbezirks“, erklärte Stadtbaurätin Elisabeth Merk. Nicht jedes Vorhaben erhalte ein Logo. In Neufreimann entstünden jedoch unter anderem Wohnraum für 15 000 Menschen, 2500 Arbeitsplätze, 163 000 Quadratmeter Grünfläche, fünf Schulen und 14 Kitas.



+++Das neue Viertel soll ein Wandmosaik als Gedenkort erhalten+++

Logo und Webseite für Neufreimann: Identität und soziale Netze

Das Logo diene dazu, bereits im Vorfeld eine eigene Identität für das Viertel zu schaffen. „Dadurch können sich die künftigen Anwohner mit ihrer neuen Heimat identifizieren“, sagte Philine Stadtmüller, Teamleitung Sonderplanung im Planungsreferat der Stadt. Es symbolisiere „die Vielzahl unterschiedlicher Menschen, die im Quartier leben werden. Anordnung und Farben der Quadrate stehen dafür, dass Neufreimann offen und divers ist.“ Die Verwendung des Logos sei verpflichtend, etwa für Bauherren oder ansässige Firmen.



Um soziale Netze im Quartier schneller aufbauen zu können, wurde auch die eigene Website für das Viertel, www.neufreimann.­de, erstellt, erklärte Natalie Schaller von Stattbau München. Ihre Firma ist für das Quartiersmanagement in Neu­freimann zuständig. „Derzeit ist die Seite sehr informationslastig. Angedacht ist eine reine Quartierswebsite. Hier sollen sich Arbeitskreise und Gruppen organisieren.“ „Dadurch erhalten sie die Möglichkeit, ihr Quartier mitzugestalten“, ergänzte Schaller.

+++Unterflurcontainer zur Müllentsorgung sollen in Neufreimann getestet werden+++

Nun wolle man Logo und Website bekannter zu machen, erklärte Vanessa Ludewigs von der Firma Equwin. Diese hatte das Logo im Auftrag der Stadt entwickelt. „Nach der Sommerpause wird es an der Baustelle Informationsschilder mit QR-Codes geben.“ Zudem sei eine Infoveranstaltung im November geplant. BA-Chef Patric Wolf (CSU) sagte, das Gremium habe drei neue Schaukästen im Umfeld des Quartiers beantragt. „Auch werde ich darüber bei der Bürgerversammlung am Dienstag, 4. Juli, informieren.“ Ein Highlight sei laut Stadtmüller am 23. September geplant. „Dann gibt es ein Fest im Quartier. Es wird das erste Mal sein, dass man die Baustelle betreten kann.“

