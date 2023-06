Blindeneinrichtung in Neuhausen steht vor Umgestaltung – Hallo verrät Pläne und Gründe

Von: Andreas Schwarzbauer

Für Wolfgang Hilleprandt ist das Seniorenstift an der Winthirstraße eine Oase. © Seniorenstift

Das Neuhauser Blindenheim wird derzeit umgestaltet. Die Idee für die Maßnahme wurde schon 2017 geäußert. Was sich in der Einrichtung ändern wird:

Neuhausen ‒ Eine größere Umgestaltung steht derzeit für das Neuhauser Blindenheim an der Winthirstraße an. Das frühere Heim für blinde Frauen heißt jetzt „Seniorenstift für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen“ und steht allen Geschlechtern offen. „Wir müssen einiges neu gestalten, damit sich auch Sehbeeinträchtigte bei uns gut zurechtfinden“, sagt Leiter Wolfgang Hilleprandt. Diese können je nach Schwere ihrer Erkrankung noch etwas wahrnehmen, sehen aber oft nur unscharf oder verschwommen.

Umgestaltung der Blindeneinrichtung Neuhausen: Starke Nachfrage

„Sie brauchen ein starkes Licht, um Dinge zu erkennen. Gleichzeitig darf es aber auch nicht blenden, denn Sehbeeinträchtigte haben oft auch eine große Lichtempfindlichkeit“, erklärt Hilleprandt. An einem solchen Konzept arbeite das Seniorenstift derzeit. Außerdem sei für die Bewohner eine kontrastreiche Ansicht wichtig.

Daher werden Türrahmen oder Handläufe nun dunkel eingefärbt. Auch neues Geschirr, das sich besser vom Tisch abhebt, hat die Einrichtung angeschafft. „Es ist eine Umstellung für uns. Bisher lag unser Blick nur auf Akustik und Tasten“, sagt Hilleprandt.



Grund für die schon 2017 angestoßene Änderung ist, dass die Nachfrage von sehbehinderten Senioren in den vergangenen Jahren stark gestiegen sei. „Späterblindete oder sehr stark sehbeeinträchtigte Menschen werden oft erst im hohen Alter mit der Situation konfrontiert und haben dann einen Hilfs- und Betreuungsbedarf“, sagt Hilleprandt. Bis Ende des Jahres sollen die Umgestaltungen der Einrichtung abgeschlossen sein.



Umgestaltung der Blindeneinrichtung Neuhausen: Mehr Kultur geplant

Auch für die derzeit sechs Männer, die seit Kurzem im Seniorenstift leben, habe es ein paar Anpassungen gegeben. „Wir haben für sie einen Herrentreff und ein Sportprogramm organisiert. Außerdem interessieren sie sich bei Vorträgen eher für wissenschaftliche und politische Themen“, verrät Hilleprandt.



Der 54-Jährige ist selbst erst seit Oktober in der Einrichtung und übernahm die Nachfolge der bisherigen Chefin Ursula Steindl. Doch Neuhausen ist für ihn kein neues Pflaster. Bis vor einigen Jahren leitete er das Alten- und Pflegeheim Heilig Geist am Dom-Pedro-Platz. Zuletzt arbeitete er allerdings in einer Seniorenresidenz in Bad Kissingen. Der Wechsel zurück sei ihm leichtgefallen. „Mich hat gereizt, dass es mit seinen 89 Plätzen eine familiäre Einrichtung von überschaubarer Größe ist, aber trotzdem relativ bekannt“, schwärmt er.



Umgestaltung der Blindeneinrichtung Neuhausen: Lokale Kunst

Sein Ziel ist es, ein „ganz lebendiges Haus“ zu haben, in dem die Bewohner ihren „zweiten, späten Frühling“ verbringen können. „Wir wollen Lebensfreude herstellen“, sagt er. Hilleprandt will dafür monatlich Konzerte oder andere Kulturveranstaltungen organisieren. Das Programm soll von Schlagern und Volksmusik über Klassik bis zu Comedy reichen.

Dabei möchte er mit Künstlern aus dem Stadtviertel zusammenarbeiten. Zudem soll das Seniorenstift eine Facheinrichtung zum Thema Pflege und Betreuung von sehbeeinträchtigten und blinden Senioren werden, in der Auszubildende Erfahrungen in diesem Bereich sammeln können.

