Ukrainische Flüchtlinge in München: Ankunftszentrum soll nach Neuhausen an die Dachauer Straße ziehen

Von: Ursula Löschau

Das Goethe-Institut hat das Gebäude an der Dachauer Straße 122 Mitte 2019 verlassen. Als Hauptgrund wurde genannt, dass die Räume aus Brandschutzgründen saniert werden müssen. © Ursula Löschau

Wird das ehemalige Gebäude des Goethe-Instituts die neue zentrale Münchner Anlaufstelle für ukrainische Flüchtlinge? Im Juli muss es vom Messegelände umziehen.

Neuhausen - Das bisherige Ankunftszentrum für ukrainische Flüchtlinge in München auf dem Messegelände in Riem muss nach Auskunft des Sozial­referats Anfang Juli umziehen. Ersatzstandort wird voraussichtlich die ehemaligen Zentrale des Goethe-Instituts an der Dachauer Straße 122. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben und die Stadt bestätigen auf Hallo-Anfrage, dass diese Zwischennutzung geprüft werde.

Nach Umzug vom Messegelände: Ankunftszentrum für ukrainische Geflüchtete soll an die Dachauer Straße ziehen

Der Neuhauser Polizeiinspektion (PI 42) wurde mittlerweile schon angekündigt, dass sie damit rechnen könne, dort täglich Präsenz zeigen zu müssen. Das hat der stellvertretende PI-Chef Johann Zinkl in der jüngsten Bezirksausschuss-Sitzung mitgeteilt.

Aktuell sind auf der Freifläche des Messegeländes elf Zelte errichtet. Edith Petry, Sprecherin des Sozialreferats, erklärt: „In einem Teil ist der Bereich Ankunft – Testung, Registrierung durch Polizei und KVR, Beratung – untergebracht, im anderen Teil der Zelte gibt es die Möglichkeit für kurzzeitige Übernachtungen für Geflüchtete bei Weitervermittlung in andere Bundesländer oder in andere Einrichtungen sowie Übernachtungsplätze für eine vorübergehende Unterbringung für einige Wochen, bis in reguläre Einrichtungen verlegt wird.“

Derzeit schlafen dort 200 Personen. Das Zentrum diene grundsätzlich aber lediglich „als erster Ankunftsort und Drehscheibe und ist nicht als Dauereinrichtung vorgesehen“. Vor Ort seien neben dem medizinischen Dienst auch Polizei und das KVR für die erkennungsdienstliche Erfassung und Registrierung, die Münchner Freiwilligen für die Vermittlung von Privatunterkünften und die Sozialberatung.

Neues Ankunftszentrum für ukrainische Flüchtlinge: Stadt prüft ehemaliges Goethe-Institut in Neuhausen

Die im Sozialreferat eingerichtete Taskforce für Flüchtlinge aus der Ukraine prüfe nun das ehemalige Goethe-Institut als Standort. Dort sei jedoch „nur noch eine Notübernachtung für wenige Nächte für bis zu 300 Personen möglich“, sagt Petry. Weitere Interimsunterkünfte würden gerade geplant.



Zudem werde weiter nach geeigneten Objekten zur mittelfristigen und dauerhaften Unterbringung von Geflüchteten gesucht. Bisher wurden laut Petry rund 50 Objekte oder Anbieter geprüft. Sie kündigt an: „Im Laufe der kommenden Woche werden zwei Leichtbauhallenstandorte an der Kronstadter Straße und der Hansastraße belegt. Zwei weitere an der Hachinger-Bach-Straße und am Campus Westpark folgen im Lauf des Mais oder Anfang Juni.“ Sechs weitere Objekte seien in Planung. Zudem sollen drei Containeranlagen errichtet werden. Weitere 30 Objekte sind in Prüfung – möglichst verteilt auf das ganze Stadtgebiet.

Mit einer Entscheidung zum Ankunftszentrum an der Dachauer Straße rechnet die Sprecherin „in Kürze“.

