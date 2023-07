Neue Erinnerungsstele zum Gedenken an Neuhauser Ehepaar jüdischer Abstammung

Teilen

Katharina Bergmann neben der Gedenkstele für Sigwart und Hedwig Cahnmann. © Balthasar Blättler

In Neuhausen wird mit einer neuen Erinnerungsstele an ein jüdisches Ehepaar erinnert, das während der NS-Zeit vertrieben wurde. Was eine Abschlussarbeit damit zu tun hat:

Neuhausen ‒ Sigwart und Hedwig Cahnmann sind traurigerweise nur ein Beispiel von Millionen. Menschen jüdischer Abstammung wurden während des Zweiten Weltkriegs von den Nationalsozialisten diskriminiert, verfolgt und getötet. Im Gedenken an diejenigen, die derartiges Leid ertragen mussten, werden in München seit fünf Jahren Erinnerungszeichen errichtet – jetzt auch an der Sophie-Stehle-­Straße. Dort steht eine Stele vor einem Mehrfamilienhaus. Früher wohnten an dieser Stelle Sigwart und Hedwig Cahnmann. Ihr Haus wurde während des Zweiten Weltkriegs zerstört.

Die beiden heirateten im Oktober 1901. Sigwart wurde Teilhaber beim damaligen Chemie-­Konzern Isaria. Durch den wirtschaftlichen Erfolg der Firma war es den Cahnmanns möglich, 1913 in die pompöse 14-Zimmer-Villa in Neuhausen einzuziehen.



Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahr 1933 wurde die Isaria „arisiert“. Das bedeutet, dass Menschen, die nicht in die Rassenideologie der Nationalsozialisten passten, die Firma verlassen mussten.



Gedenken an jüdisches Leben: Abschlussarbeit bahn Weg für Denkmal

Das jüdische Ehepaar wurde gezwungen, sein Haus billig an die Wehrmacht zu verkaufen. Sigwart Cahnmann starb am 13. Januar 1942 an Magenkrebs. Drei Monate später wurde seine Ehefrau Hedwig ins besetzte Polen nach Piaski deportiert, wo sie unter ungeklärten Umständen ums Leben kam. Die drei Töchter und drei Söhne der Cahnmanns konnten das Land noch rechtzeitig verlassen.



Das Aufstellen der Stele wurde durch das Wirken und die Forschung von Katharina Bergmann möglich. Nachdem sie in ihrer Abschlussarbeit für das Lehramtsstudium einen statistischen Aufsatz über die jüdische Emigration aus München erarbeitet hatte, kam ihr die Idee, das Thema im Rahmen ihrer Promotion zu vertiefen. Diese behandelt Entscheidungsfindungen und Auswanderungswege jüdischer Emigration aus München zwischen 1933 und 1941.



Die Doktorarbeit verbindet Statistiken zur Emigration mit den Einzelschicksalen der Menschen dahinter. Für ihre Recherche besuchte sie unter anderem Archive in Israel und den USA oder kontaktierte Familien direkt auf Facebook.



Gedenken an jüdisches Leben: Internationaler Erfolg?

Bergmanns Ziel war es, die jüdische Gemeinde in München darzustellen und zu zeigen, dass es sich um gut integrierte Menschen handelte, „die unsere Nachbarn hätten sein können und auch waren“.



Als die Stadt München 2018 das Projekt der Erinnerungszeichen ins Leben rief, kontaktierte Katharina Bergmann sofort die Familien, mit denen sie im Rahmen ihrer Recherchen zusammengearbeitet hatte, um sie darüber zu informieren. Die Cahnmanns stimmten der Errichtung einer Stele zu.



Aktuell überlegt sich die 32-­Jährige noch, ihre Doktorarbeit in Buchform ins Englische oder Hebräische übersetzten zu lassen. Zum einen als Entgegenkommen für die vielen Familienmitglieder, die in Israel, den USA oder England leben. Außerdem sei es ein Thema, welches „durchaus auch international eine große Interessensgemeinde hat“. München sei „im Blick der Weltöffentlichkeit, wenn es um die Themen Judenverfolgung und Nazideutschland geht“, betont Bergmann.



200 Zeichen an über 80 Orten Im Juli 2018 wurden die ersten Erinnerungszeichen in München gesetzt. Inzwischen sind es über 200 an mehr als 80 Orten im ganzen Stadtgebiet. Aus diesem Anlass findet am Donnerstag, 6. Juli, ab 16.30 Uhr eine Gedenkveranstaltung im Alten Rathaus statt. Im Anschluss, ab etwa 17.30 Uhr, werden an fünf Orten im Stadtzentrum Erinnerungszeichen für insgesamt elf Münchner angebracht. Die Zeichen bestehen aus gebürstetem Edelstahl und sind vergoldet. Es gibt sie als Wandtafeln an der Fassade und als Stelen auf öffentlichem Grund.

Balthasar Blättler

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.