Tanzerprobte Tollitäten: Das Neuhauser Prinzenpaar stellt sich vor

Das Prinzenpaar des Faschingsclubs Neuhausen. © Ursula Löschau

Mit dem 11. November wurde der Fasching eingeleitet. Das Prinzenpaar des Faschingsclubs Neuhausen freut sich auf die närrische Zeit und stellt sich vor:

Neuhausen ‒ Diesmal kochte die Gerüchteküche um das künftige Prinzenpaar des Faschingsclubs Neuhausen (FCN) ganz besonders und die Geheimhaltung war weitaus schwerer als sonst. Denn mit Petra und Johannes Enterrottacher präsentiert der Club erstmals seit langem ein Paar aus den eigenen Reihen.

Die 34-jährige Prinzessin in spe ist seit ihrem siebten Lebensjahr im Verein aktiv, erst acht Jahre lang in der Jugendshow und noch mal so lange in der Garde. Seit 2017 trainiert die Beamtin das Männerballett des FCN und dort traf sie ihn auch: ihren späteren Ehemann und jetzt auch designierten Prinzen Johannes (30), der 2019 zum Faschingsclub kam. Mit dem Kfz-Sachverständigen beim TÜV Süd kann sich die begeisterte Tänzerin in der kommenden Saison nun einen Traum erfüllen, den sie schon lange gehegt hat: mit dem richtigen Partner an der Seite als Prinzessin den FCN und den Stadtteil zu vertreten. „Wir freuen uns auf ganz viel Spaß und Zusammenhalt im Verein“, sagt Petra Enterrottacher. „Und auf lange und schöne Abende“, ergänz ihr Prinz.

Wie viele Auftritte das Paar in der recht kurzen Saison zwischen der Inthronisation am Samstag, 13. Januar, und dem Kehraus am Faschingsdienstag, 13. Februar, haben wird, ist aktuell noch offen. Teamleiterin Sandra Bergtold hofft auf eine „Anlehnung an Vor-­Corona-Zeiten“. Das Motto der Show, die der Verein mit rund 50 Aktiven auf die Beine stellt, heißt deshalb durchaus doppeldeutig „Lust auf Meer!“

