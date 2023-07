Bäume und Blühwiese für Landshuter Allee geplant ‒ Werbetafeln an Wänden verhindern dort jedoch Aufwertung

Grün für Donnersbergerbrücke

Die Donnersbergerbücke soll grüner werden und zu mehr Lebensqualität beitragen. Dem BA wurden die Pläne der Stadt vorgestellt, die das Gremium enttäuschen:

Neuhausen ‒ „Mehr Ruhe, mehr Grün, mehr Lebensqualität“: So heißt eine vom Stadtrat beschlossene Aufwertungsmaßnahme für die Landshuter Allee und die Donnersbergerbrücke. Das Baureferat hat dem BA Neuhausen-Nymphenburg nun seine konkreten Ideen vorgestellt. Diese kamen zwar gut an. Trotzdem zeigte sich das Gremium in seiner jüngsten Sitzung auch enttäuscht. Denn an den grauen Wänden der Donnersbergerbrücke wird die Stadt voraussichtlich nichts ändern.

Mehr Grün für Donnersbergerbrücke: Das ist der Plan

Geplant ist laut Baureferat folgendes: An der Landshuter Allee sollen drei zusätzliche Bäume gepflanzt werden. Außerdem soll die bestehende Hecke im Mittelteiler verlängert und die Pflanzung verdichtet werden. „Des Weiteren werden die Rasenflächen des Mittelteilers in eine artenreiche Blühwiese umgewandelt. Die Umsetzung der Maßnahme ist im Frühjahr 2024 vorgesehen“, kündigt ein Sprecher des Baureferats an.



Die Hoffnung des BA auf eine Begrünung der aufsteigenden Wände des Brückenbauwerks zerschlägt jedoch das Referat für Arbeit und Wirtschaft. Der Grund: Diese sind als Werbeflächen vermietet.



Laut Sprecher Wolfgang Nickl handelt es sich um zwei unbeleuchtete Großflächenplakatwände sowie um insgesamt 20 Flächen für Kultur- und Veranstaltungswerbung. Er erklärt: „In den vergangenen Jahren mussten zahlreiche Werbeanlagen wegen Umbaumaßnahmen auf öffentlichem Grund abgebaut werden. Dies führt zu einem dauerhaften Entfall der Pachteinnahmen der Landeshauptstadt aus den betroffenen Standorten.“

Mehr Grün für Donnersbergerbrücke: Werbung für Haushalt wichtig

Auch vor dem Hintergrund der Haushaltslage solle der Abbau weiterer Werbeträger daher vermieden werden. Zudem sollten die Werbeflächen im Interesse der Kunst- und Kulturveranstalter erhalten bleiben. „Die Stadt hat zum Ziel, Flächen für die Bewerbung von Kulturveranstaltungen im Stadtgebiet bereitzustellen.“



Der BA setzt andere Prioritäten und gibt Werbeverträgen an dieser Stelle nicht den Vorzug. „Dieser Entscheidung können wir nicht zustimmen. Würde sie doch die gesamte Begrünungsmaßnahme erheblich einschränken“, heißt es in einem einstimmigen Beschluss. Das Gremium lässt nun prüfen, ob die Werbetafeln eventuell verlagert werden könnten.

