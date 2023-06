Antrittskonzert von Andreas Götz als neuer Kirchenmusiker in Herz Jesu

Von: Ursula Löschau

Andreas Götz ist neuer Organist und Kirchenmusiker in Herz Jesu. © Ursula Löschau

Andreas Götz spielt ab sofort die Orgel in der Herz Jesu Kirche und schwärmt schon vor seinem Debütkonzert von seiner neuen Wirkungsstätte. Infos zum Konzert:

Neuhausen ‒ Die Herz Jesu Kirche an der Lachnerstraße 8 hat einen neuen Kirchenmusiker und Organisten in einer Person: Andreas Götz (58) hat die Nachfolge von Robert Grasl und Karl Maureen angetreten, die diese Positionen jeweils viele Jahre lang ausfüllten. Sein Antrittskonzert gibt der gebürtige Starnberger am Sonntag, 25. Juni, im Rahmen der Reihe „Offene Tore“. Und er bekennt schon jetzt: „Die Orgel in Herz Jesu hat Suchtpotenzial, weil sie im Gegensatz zu vielen anderen wie ein lebendiges Wesen atmet und reagiert.“

Neuer Orgelspieler in Herz Jesu: Kunst und Musik in Pfarrei

Daraus lässt sich ohne Übertreibung eine große Leidenschaft für seine neue Aufgabe ablesen. Weitere Gründe, die ihn zur Bewerbung auf die vakante Stelle veranlasst haben, waren: „Die unwahrscheinlich für Kunst und Musik aufgeschlossene Pfarrei hier. Diese Tradition wurde über Jahrzehnte gepflegt, was ich jetzt weiterführen und dabei eventuell auch ein paar eigene Akzente mit einbringen darf.“

Letzteres geht bei Götz in Richtung zeitgenössische Musik – also Chor- und Orgelmusik lebender Komponisten. Diese möchte er sowohl in seine Konzertprogramme als auch in die Gottesdienstgestaltung stärker einbringen.



Gute Erfahrungen hat er damit bereits an seiner vorherigen Wirkungsstätte, der Pfarrei St. Rupert im Westend, gemacht. Dort war der Vater zweier inzwischen erwachsener Kinder 26 Jahre lang tätig. „Auch das war eine tolle Zeit. Ich durfte viel ausprobieren.“ Unter anderem rief er die Konzertreihe „Ascending Voices“ mit neuerer Musik ins Leben.

Neuer Orgelspieler in Herz Jesu: Kirche mit „fantastsicher Akustik“

„Diese bietet Raum für Spontanes und für Improvisation. Das möchte ich weiter ausbauen“, kündigt der Kirchenmusiker an. Sein Traum für den kommenden Winter ist zudem eine neue, internationale Orgelreihe. „Um dieses für München einzigartige Instrument noch mehr ins Bewusstsein der Orgellandschaft zu rücken.“



Auch von der Herz Jesu Kirche selbst schwärmt Andreas Götz. Sie ermögliche räumlich und musikalisch eine enorme „Weite des Blicks“, sagt er und lobt die „fantastische Akustik, die einen wie auf Händen trägt“.



Zu erleben ist diese beim Konzert am Sonntag, 25. Juni, ab 19 Uhr. Götz spielt auf der großen Woehl-Orgel Werke von Johann Sebastian Bach, Franz Liszt und Max Reger. Wie immer bei den „Offenen Toren“ ist der Eintritt frei. Bei geeigneter Witterung öffnen sich ab 18.30 Uhr die großen blauen Portale der Herz Jesu Kirche.

Männer gesucht Für den dritten Advent, Sonntag, 17. Dezember, plant Andreas Götz in Herz Jesu die Aufführung des Weihnachtsoratoriums von Bach. Die Proben beginnen Mitte September. Dafür sucht der Kirchenmusiker noch Männerstimmen. Infos gibt es per E-Mail unter agoetz@ebmuc.de.

