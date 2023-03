Nachbarschaftstreff Hirschgarten und das „Demokratie-Lokal“ für München jetzt unter Clara Jungs (29) Leitung

Von: Ursula Löschau

Clara Jung leitet jetzt den Nachbarschaftstreff Hirschgarten. Interessierte aus dem Viertel wie die Elterngruppe im Hintergrund des Bildes können die Räume für Aktivitäten nutzen. © Ursula Löschau

Das „Demokratie-Lokal“ und der Nachbarschaftstreff Hirschgarten stehen unter neuer Leitung. Beide Funktionen übernimmt Clara Jung. Welche Ziele sie hat:

Neuhausen ‒ Impulse, Wünsche und Projekte aus der Nachbarschaft aufgreifen und unterstützen sowie politische Beteiligung auf Basisebene anstoßen und ermöglichen: Diese Ziele verfolgt – und verknüpft – Clara Jung in ihren beiden Jobs. Die 29-jährige Kulturwissenschaftlerin leitet seit Kurzem mit jeweils einer halben Stelle sowohl den Nachbarschaftstreff Hirschgarten als auch das Münchner „Demokratie-Lokal“ des Trägers „Quarter M“, gemeinnützige Gesellschaft für soziale Quartiersentwicklung.

Neue Leitung für Nachbarschaftstreff Hirschgarten: Rat und Hilfe

Im Nachbarschaftstreff an der Schloßschmidstraße 19 spürt Jung noch die Auswirkungen der Pandemie. „Corona-bedingt sind viele Gruppen eingeschlafen. Es ist mein Ziel, diese zu reaktivieren und weitere Bürger aus dem Viertel zu motivieren, miteinander und füreinander tätig zu werden“, sagt sie. Dazu sollen Aktionen wie das jüngste Ramadama und der nächste Nachbarschaftsflohmarkt am Samstag, 6. Mai, dienen.

Zudem gibt es Rat und Hilfe bei der Bildung neuer Gruppen wie einem Eltern-Kind-Spieletreff oder der Wiederbelebung einer „Urban-Gardening“-Initiative. Aktuell beteiligt sich der Nachbarschaftstreff auch an der öffentlichen Ideensammlung zur „Halle für alle“. Die ehemalige Paketposthalle liegt in unmittelbarer Nähe zum Treff. „Wir hoffen, für unsere Arbeit dort auch eine Fläche zu bekommen.“

Neue Leitung für Demokratie-Lokal in Neuhausen: Teilhabe an Politik steigern

Beim Projekt „Demokratie-Lokal“ geht es in erster Linie um politische Teilhabe und Bildung. Clara Jung ist Ansprechpartnerin für alle 54 Nachbarschaftstreffs, die es ihren Informationen zufolge derzeit in der Stadt gibt. „Zum Beispiel bei Fragen oder Problemen im Umgang mit Verschwörungstheorien oder rassistischen Vorfällen in einem Treff berate ich selbst oder vermittle zu entsprechenden Fachberatungsstellen“, erklärt sie. Auch wenn Gruppen Räume von Nachbarschaftstreffs nutzen möchten, deren Zusammensetzung oder Intention Bedenken auslöst. „Das muss man dann beobachten und einschätzen, am besten im Austausch mit den Kollegen und Fachstellen.“



Vor allem möchte das „Demokratie-Lokal“ Politik verständlich machen, zur Mitwirkung anregen und, so Jung, „sichtbare Zeichen setzen für Vielfalt und Respekt“. Dafür werden unter anderem Infomaterialien in einfacher Sprache herausgegeben. Zur Landtags- und Bezirkstagswahl im Oktober 2023 plant Jung für Dienstag, 19. September, eine inklusive Podiumsdiskussion.

